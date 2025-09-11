‘Elio’ llega a plataformas: cuándo y dónde ver la última película de Pixar

Durante siglos, las personas han llamado al universo en busca de respuestas. En Elio, ¡El universo devuelve la llamada! Estreno en junio, solo en cines.

Apenas han pasado unos meses desde su estreno, que se ha convertido en uno de los predilectos este verano, especialmente para las familias y los más pequeños. Con permiso de otros títulos, Elio ha sido una de las películas del verano, y con el final de este es momento para que llegue a plataformas y otras tantas personas puedan disfrutarla desde sus casas. Pero, ¿dónde y cuándo se podrá ver el último éxito de Pixar en plataformas?

Elio aterrizó en cines el pasado 9 de julio, siendo la sucesora de Del revés 2 como nuevo estreno del prestigioso estudio de animación de Disney que ya prepara su siguiente película, Toy Story 5. Lo hizo prometiendo algo que se demandaba en la compañía desde hace tiempo: una historia original para no continuar con secuelas, un nuevo y gran imaginario visual, personajes carismáticos y, en definitiva, una aventura inolvidable llena de ideas y emoción. ¿Lo consiguió? Bien, la gente que la pudo ver en cines quedó satisfecha, aunque con la sensación de que podría haber sido algo mucho más grande.

Tal y como revelaron medios como The Hollywood Reporter, la película sufrió varios cambios significativos de su borrador original a la película final. Esto no es algo del todo raro en una industria manejada por demasiadas manos, pero sí pudo serlo en el caso de Elio, que originalmente incluía el tema queer como arco principal del personaje protagonista. En su lugar, estas menciones a la orientación sexual del joven fueron eliminadas y su guionista y director en primera instancia, Adrian Molina, relevado de su puesto por Madeline Sharafian y Domee Shi, autoras del corto Madriguera y de la película Red, respectivamente.

Encajando en este universo u otro

En el montaje final de la película de Disney Pixar, Elio es un joven de once años que vive obsesionado con los alienígenas y la vida en el espacio exterior. Su fijación por este tema ha ido desarrollándose con los años, y de forma inversamente proporcional a su relación con lo que sucede en la Tierra y sobre todo en su entorno. Elio perdió a sus padres tiempo atrás y vive junto a su tía Olga, una general de las Fuerzas Aéreas que renunció a su sueño de convertirse en astronauta para hacerse cargo de su sobrino, y sus problemas para relacionarse en el colegio no terminan de ayudar. Incapaz de hacer amigos entre pupitres o tener una relación estrecha con su tía, el joven recurre a la radio y a sus fantasías de aliens para evadirse de un mundo al que no le encuentra atractivo alguno.

Con todo esto en mente, la película aterriza en Disney+, la plataforma por antonomasia para las películas producidas por Disney, y en la que se pueden encontrar el resto de títulos del estudio Pixar, desde clásicos como Monstruos S.A. o Toy Story a propuestas más recientes como Luca o Elemental. Elio estará disponible en la plataforma desde el próximo miércoles 24 de septiembre, tan solo una semana después de que lo haga en Estados Unidos. ¿Convencerá más a los espectadores desde el streaming a pesar de todo?