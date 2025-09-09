España Cultura

Dwayne Johnson revela que su cambio de peso se debe a otro papel que está preparando: “Tengo otra oportunidad para transformarme”

El actor sorprendió a todos con su paso por el Festival de Venecia, pero ahora tiene entre manos otro gran papel con el mismo director

David Pardillos

Por David Pardillos

(REUTERS)
“Me ofrecieron el papel después de The Smashing Machine y, tras 45 minutos de charla, dije: ‘Soy tu Chicken Man’“. Así revelaba Dwayne Johnson durante el Festival de Cine de Toronto su nueva gran sorpresa. La frase resume tanto su aprecio por las oportunidades inesperadas como la transición radical que vive: con The Smashing Machine ya rodeada de elogios y rumores de Oscar, Johnson emprende ahora una transformación física opuesta para su nuevo papel en Lizard Music, donde interpretará a un septuagenario de costumbres excéntricas cuya mejor amiga es una gallina.

La reciente aparición de Johnson en Toronto deja evidencias de los esfuerzos que demandan sus proyectos más personales. Después de ganar unos 13 kilos de músculo para encarnar al luchador Mark Kerr —un rol que lo distanció del personaje familiar de Moana y de las franquicias de acción—, el actor admitió frente al público que el proceso para dar vida a Chicken Man apenas comienza: “Todavía me falta mucho, pero estoy emocionado de tener otra oportunidad para transformarme”, confesaba el actor, y añadía entre risas que la preparación supone también “comer menos pollo”.

La aventura actoral de Lizard Music, dirigida por Benny Safdie y basada en la novela de Daniel Pinkwater, lo aparta de las secuencias explosivas y la acción física de películas como Jumanji o Fast Five. Safdie, el mismo realizador con quien acaba de rodar The Smashing Machine y que ha ganado el premio a mejor director en Venecia, apuesta por un enfoque donde la excentricidad y la vulnerabilidad encuentran más espacio que la fuerza bruta. El papel central —ese Chicken Man del título, un anciano encantado por la compañía de una gallina tan longeva como él— representa para Johnson una salida deliberada de la receta hollywoodense que él mismo ayudó a consolidar.

Imagen de 'The Smashing Machine'
Un cambio de rumbo

La ruptura es consciente. “Durante años me encasillé porque lo permití”, reconoció Johnson mientras revisaba su historia profesional. Aunque le guarda cariño a los éxitos masivos que le dieron fama, explicó que los nuevos retos surgen de la necesidad personal de cambiar de piel: “Smashing Machine es para mí”. El drama deportivo no rehúye el lado más áspero del protagonista, mostrando adicciones y relaciones dañinas, y ha sido el trampolín para que Johnson busque ahora ampliar su rango expresivo.

Las señales del giro de Johnson son claras, pero no anulan su perfil comercial. Junto al anuncio de su compromiso con Lizard Music, confirmó que regresará a proyectos multitudinarios: Jumanji 3, donde compartirá nuevamente cartel con Kevin Hart, comenzará a rodarse en noviembre. “Las películas que hice en el pasado me encantan. Volveré a hacerlas”, dijo. Así, plantea un equilibrio entre los títulos que le garantizan taquilla y los que le conceden espacio para la metamorfosis actoral. El recorrido de Dwayne Johnson, desde los imposibles músculos de un luchador devastado hasta la delgadez pintoresca de un septuagenario amigo de una gallina, traza una hoja de ruta en la que la audacia y la autenticidad parecen ir reclamando cada vez más terreno.

