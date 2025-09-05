La primera película en inglés de Pablo Trapero tendrá su estreno mundial en el Festival de Toronto

"& Sons" es la primera película en inglés de Pablo Trapero y tendrá su estreno mundial en el Festival de Toronto

Este domingo 7 de septiembre de 2025, el Festival Internacional de Cine de Toronto será el escenario del estreno mundial de & SONS, la primera película en inglés de Pablo Trapero, una adaptación cinematográfica que reúne a figuras destacadas del cine internacional y latinoamericano. Esta producción, basada en la reconocida novela de David Gilbert, se presenta como una de las apuestas más ambiciosas del año, fusionando literatura, cine y música en una propuesta de alcance global.

La dirección de Pablo Trapero imprime a la película una mirada humanista y una potencia visual que han caracterizado su trayectoria. El guion, resultado de la colaboración con Sarah Polley, reciente ganadora del Oscar por Ellas hablan, aporta una sensibilidad narrativa que busca trasladar la profundidad de la novela original a la pantalla grande.

El elenco internacional está encabezado por el actor británico Bill Nighy y el reparto que incluye a Noah Jupe, George MacKay, Johnny Flynn, Anna Geislerová, Dominic West, Arthur Conti e Imelda Staunton. Esta combinación de intérpretes de distintas generaciones y estilos promete dotar al relato de una riqueza interpretativa singular, aportando tanto solidez como frescura a la narrativa.

Tapa de la novela "& Sons", de David Gilbert

La música está a cargo de Cristóbal Tapia de Veer, compositor de las partituras de la serie The White Lotus. Su estilo innovador y rupturista, que lo ha posicionado como una de las voces más originales de la escena contemporánea, busca intensificar la experiencia sensorial del espectador.

La historia explora los vínculos familiares a través de la figura de Andrew Dyer, un escritor que, tras veinte años de reclusión y silencio creativo (casi como J. D. Salinger), decide reunir a sus hijos tras la muerte de un amigo y el avance de su propio deterioro por el alcoholismo. La sinopsis revela que “Han pasado veinte años desde la última vez que Andrew Dyer escribió una sola palabra —o salió de su casa. En ese tiempo, tuvo un hijo fuera de su matrimonio, perdió a su esposa y quedó prácticamente distanciado de sus otros hijos. Tras la muerte de un viejo amigo, un sentimiento de urgencia y su propio deterioro a causa del alcoholismo lo llevan a tomar una decisión: reunir a todos sus descendientes por primera y quizá última vez.”

El actor británico Bill Nighy encabeza el elenco de "& Sons", la primera película en inglés e Pablo Trapero (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Este reencuentro familiar, marcado por viejos resentimientos y secretos, se ve sacudido cuando Andrew revela una verdad inesperada sobre su hijo menor, Andy Jr., alterando para siempre la dinámica entre los hermanos Richard y Jamie.

La película se inscribe en el género de drama y comedia dramática (dramedy), abordando temas como las aspiraciones artísticas, la mortalidad y los lazos familiares. El relato se centra en un patriarca trágico que, pese a su fragilidad, podría aún tener la posibilidad de redimir su historia.

La producción de la película estuvo a cargo de Infinity Hill, Matanza Cine, Christina Piovesan, Emily Kulasa, Trudie Styler, Celine Rattray, Jackie Donohoe y Franciscus Productions, con Alejandro G. Roemmers y Manu Fabeiro como productores ejecutivos. El estreno en Argentina está previsto para diciembre de 2025.