Cultura

La primera película en inglés de Pablo Trapero tendrá su estreno mundial en el Festival de Toronto

“& Sons” es una adaptación de la novela del autor estadounidense David Gilbert con guion de Sarah Polley, sobre las vicisitudes personales y familiares de un escritor que vive “a lo Salinger”

Guardar
"& Sons" es la primera
"& Sons" es la primera película en inglés de Pablo Trapero y tendrá su estreno mundial en el Festival de Toronto

Este domingo 7 de septiembre de 2025, el Festival Internacional de Cine de Toronto será el escenario del estreno mundial de & SONS, la primera película en inglés de Pablo Trapero, una adaptación cinematográfica que reúne a figuras destacadas del cine internacional y latinoamericano. Esta producción, basada en la reconocida novela de David Gilbert, se presenta como una de las apuestas más ambiciosas del año, fusionando literatura, cine y música en una propuesta de alcance global.

La dirección de Pablo Trapero imprime a la película una mirada humanista y una potencia visual que han caracterizado su trayectoria. El guion, resultado de la colaboración con Sarah Polley, reciente ganadora del Oscar por Ellas hablan, aporta una sensibilidad narrativa que busca trasladar la profundidad de la novela original a la pantalla grande.

El elenco internacional está encabezado por el actor británico Bill Nighy y el reparto que incluye a Noah Jupe, George MacKay, Johnny Flynn, Anna Geislerová, Dominic West, Arthur Conti e Imelda Staunton. Esta combinación de intérpretes de distintas generaciones y estilos promete dotar al relato de una riqueza interpretativa singular, aportando tanto solidez como frescura a la narrativa.

Tapa de la novela "&
Tapa de la novela "& Sons", de David Gilbert

La música está a cargo de Cristóbal Tapia de Veer, compositor de las partituras de la serie The White Lotus. Su estilo innovador y rupturista, que lo ha posicionado como una de las voces más originales de la escena contemporánea, busca intensificar la experiencia sensorial del espectador.

La historia explora los vínculos familiares a través de la figura de Andrew Dyer, un escritor que, tras veinte años de reclusión y silencio creativo (casi como J. D. Salinger), decide reunir a sus hijos tras la muerte de un amigo y el avance de su propio deterioro por el alcoholismo. La sinopsis revela que “Han pasado veinte años desde la última vez que Andrew Dyer escribió una sola palabra —o salió de su casa. En ese tiempo, tuvo un hijo fuera de su matrimonio, perdió a su esposa y quedó prácticamente distanciado de sus otros hijos. Tras la muerte de un viejo amigo, un sentimiento de urgencia y su propio deterioro a causa del alcoholismo lo llevan a tomar una decisión: reunir a todos sus descendientes por primera y quizá última vez.”

El actor británico Bill Nighy
El actor británico Bill Nighy encabeza el elenco de "& Sons", la primera película en inglés e Pablo Trapero (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Este reencuentro familiar, marcado por viejos resentimientos y secretos, se ve sacudido cuando Andrew revela una verdad inesperada sobre su hijo menor, Andy Jr., alterando para siempre la dinámica entre los hermanos Richard y Jamie.

La película se inscribe en el género de drama y comedia dramática (dramedy), abordando temas como las aspiraciones artísticas, la mortalidad y los lazos familiares. El relato se centra en un patriarca trágico que, pese a su fragilidad, podría aún tener la posibilidad de redimir su historia.

La producción de la película estuvo a cargo de Infinity Hill, Matanza Cine, Christina Piovesan, Emily Kulasa, Trudie Styler, Celine Rattray, Jackie Donohoe y Franciscus Productions, con Alejandro G. Roemmers y Manu Fabeiro como productores ejecutivos. El estreno en Argentina está previsto para diciembre de 2025.

Temas Relacionados

&SonsPablo TraperoCineFestival de TorontoUltimas noticias

Últimas Noticias

Aigul Akhmetshina llega al Teatro Colón para un esperado debut dentro del Ciclo Aura

La mezzosoprano rusa, considerada una de las grandes voces de la lírica contemporánea, se presentará el domingo 14 de septiembre junto al pianista británico Jonathan Papp

Aigul Akhmetshina llega al Teatro

Homenajes y celebraciones por el centenario de Andrea Camilleri, el “escritor más querido de Italia”

El creador de “El comisario Montalbano” es protagonista de un extenso programa en honor a su vida y obra, que incluye exposiciones, espectáculos y nuevas ediciones de sus novelas

Homenajes y celebraciones por el

Las imágenes del recordado ataque a una pintura de Vermeer que sorprendieron al mundo del arte

El episodio, ocurrido en 1968, generó un debate interno en la National Gallery y obligó a reforzar la seguridad en sus salas

Las imágenes del recordado ataque

Los tesoros ocultos de Wayne Shorter salen a la luz en la Biblioteca para las Artes Escénicas de Nueva York

Documentos inéditos, partituras originales y correspondencia del legendario saxofonista con Miles Davis y Herbie Hancok entre otros, fueron donados por su familia al Centro Dorothy y Lewis B. Cullman

Los tesoros ocultos de Wayne

Juliette Binoche, Collin Farrell y Matt Dillon, estrellas internacionales del Festival de San Sebastián

La competencia cinematográfica que comenzará el 19 de septiembre tendrá un jurado presidido por el director español J. A. Bayona y premios honoríficos para la productora Esther García y la actriz Jennifer Lawrence

Juliette Binoche, Collin Farrell y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones Bonaerenses: qué espera JP

Elecciones Bonaerenses: qué espera JP Morgan para el dólar y las tasas del día después según el resultado de los comicios

Subastan diamantes, joyas y alhajas de oro online: cuánto cuestan y cómo participar

Receta de galletitas de almendra con chips de chocolate rápida y fácil

Plazo fijo: cómo quedaron las tasas de interés banco por banco justo antes de las elecciones bonaerenses

Día del Empleado de Comercio: cuándo se celebra y qué monto extra les corresponde cobrar en sus salarios

INFOBAE AMÉRICA
David Bowie sorprende desde el

David Bowie sorprende desde el más allá con un musical inédito ambientado en el siglo XVIII

Corea del Sur enfrenta un colapso demográfico: la natalidad alcanza mínimos históricos

Los ministros de Hezbollah abandonaron la sesión del Gabinete de Líbano que trata el desarme del grupo terrorista

La inflación sigue en ascenso en Bolivia: en agosto llegó al 18% en lo que va de 2025

Anguila, la isla caribeña que revolucionó su economía gracias al dominio .ai

TELESHOW
La travesía mediterránea de Floppy

La travesía mediterránea de Floppy Tesouro: “El verano mejor se vive en bikini y con sol”

Los homenajes familiares a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 51 años: “Te amamos siempre, mamita”

Marcela Tauro contó la insólita propuesta que le hizo un exnovio: “Hacía 30 años que no lo veía”

Noche de emociones y reencuentros: las postales de la familia Nara en la despedida de Lionel Messi del Monumental

Luisana Lopilato sorprendió a sus compañeros de filmación con una típica comida argentina: “La hizo mi mamá”