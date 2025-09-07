España Cultura

Paul Pen, el escritor de thrillers del que todo el mundo habla: el Stephen King español

Acaba de publicar ‘El canto de los grillos’, la continuación del celebrado fenómeno ‘El brillo de las luciérnagas’

Beatriz Martínez

Beatriz Martínez

Paul Pen y su nueva
Paul Pen y su nueva novela, 'El canto de los grillos'.

Atención, tenemos un fenómeno editorial del que todo el mundo habla. Se trata de la nueva novela de Paul Pen, El canto de los grillos, y son numerosas las voces que ya han confirmado que están enganchadas a esta perturbadora intriga psicológica.

“No puedo parar de leerlo”, ha dicho, por ejemplo en sus redes sociales, la escritora y presentadora Carme Chaparro.

A lo largo de la última década, Paul Pen ha construido una reputación dentro del género, caracterizándose por ambientaciones opresivas, personajes vulnerables y atmósferas inquietantes.

De ‘El aviso’ a ‘El brillo de las luciérnagas’

Su primera novela, El aviso, le otorgó notoriedad instantánea y una adaptación cinematográfica en 2018, dirigida por Daniel Calparsoro y protagonizada por Raúl Arévalo y Aura Garrido.

Posteriormente, títulos como El brillo de las luciérnagas y La casa entre los cactus (también tuvo su traslación a la pantalla) ampliaron su base de lectores, cimentando su estilo donde lo cotidiano deja paso a lo siniestro.

Varios lanzamientos, entre ellos algunos de los más esperados de la temporada.

Ahora, el lanzamiento de El canto de los grillos marca el regreso de Paul Pen al universo narrativo que lo consolidó como una de las voces más influyentes del thriller psicológico en español.

De qué va ‘El canto de los grillos’

Esta nueva novela, que da continuidad a El brillo de las luciérnagas, se ambienta en un antiguo faro al borde de un acantilado, donde un adolescente de 15 años comparte su vida con su hermano y su abuelo.

Ese entorno aislado, que hasta entonces había sido un refugio seguro, se ve alterado por la aparición de una caja misteriosa, detonante de secretos largamente ocultos y de la inquietante figura del “hombre grillo”. La irrupción de este elemento transformará la aparente calma en una búsqueda desesperada de la verdad, en la que la frontera entre la protección y el miedo se difumina.

La trayectoria de Paul Pen ha estado marcada por el éxito internacional, con más de 300.000 lectores que han seguido sus historias y una presencia destacada en el mercado anglosajón, donde sus obras han superado los 200.000 ejemplares vendidos solo en Estados Unidos.

'El canto de los grillos',
'El canto de los grillos', de Paul Pen.

Nacido en Madrid en 1979, Paul Pen es hijo de madre mexicana y padre neerlandés, aunque ha desarrollado toda su carrera en España y no habla neerlandés.

Su apellido, reducido a “Pen”, coincide con la palabra inglesa para “pluma”, y pese a las especulaciones, ese es su nombre real. El autor reconoce que su identidad está marcada por la diversidad cultural, sintiéndose especialmente vinculado a México por el idioma y los recuerdos de la infancia, aunque su vida transcurre en España. Esta mezcla de raíces le ha permitido relativizar fronteras y comprender la pluralidad de perspectivas que existen en cada lugar.

Un nuevo referente dentro del thriller

Residente en Alicante, el escritor afirma que la experiencia y el respaldo de una comunidad creciente de lectores le han dado mayor confianza en su trabajo. “Esa responsabilidad me da seguridad”, sostiene, aunque admite que aún le queda mucho por recorrer en su desarrollo como autor.

Con El canto de los grillos, Paul Pen retoma la historia que lo consagró, ofreciendo una narración en la que conviven la luz y la oscuridad, la ternura y el miedo. La novela está pensada tanto para quienes se acercan por primera vez a su obra como para los seguidores de El brillo de las luciérnagas, consolidando su posición como uno de los nombres destacados del thriller en castellano.

La crítica ha destacado que el autor explora frecuentemente las fracturas invisibles dentro de la unidad familiar y el peso de los secretos, fórmula que ha empleado en sus novelas anteriores y que mantiene la atención sobre cada giro y cada personaje.

El escritor Paul Pen.
El escritor Paul Pen.

El uso de escenarios rurales y silencios opresivos potencia ese efecto de desasosiego, distanciándole de autores más orientados a la acción directa y ubicándole como referencia en el suspense psicológico nacional.

En esta ocasión, las expectativas estaban marcadas por el precedente de sus trabajos previos y la reacción temprana de lectores influyentes. “Su capacidad para incomodar está intacta”, parece ser la opinión generalizada, así como su manera para narrar desde perspectivas infantiles o desde la experiencia de personajes que bordean el abismo emocional.

