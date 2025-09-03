España

Carme Chaparro actualiza su estado de salud tras seis meses de baja y habla de sus proyectos futuros: “Ya estamos llegando al final del proceso”

La periodista ha relatado cómo se encuentra después de haberse retirado de los medios de comunicación debido a su enfermedad con un escrito publicado en sus redes sociales

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
Carme Chaparro en una imagen
Carme Chaparro en una imagen de archivo. (Europa Press)

El pasado mes de marzo, Carme Chaparro comunicó a través de sus redes sociales que se veía obligada a retirarse temporalmente de su actividad profesional debido a una enfermedad. Seis meses después de ese anuncio, la periodista ha utilizado nuevamente su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 170 mil seguidores, para ofrecer una actualización sobre su estado de salud y compartir de cerca su evolución.

Reconocida por su trayectoria al frente de los Informativos de Telecinco, la comunicadora ha publicado una imagen en la que aparece recostada en la cama, acompañada de un texto que detalla cómo transita esta etapa y qué proyectos la mantienen motivada. “Un poco ausente de por aquí. La medicación. Tengo días buenos, momentos, incluso fantásticos, y otros en los que no saco fuerzas ni para levantarme de la cama. Este que veis es uno de ellos (como no hace falta decir, por mi cara)”, ha explicado en el comienzo del mensaje, reflejando las fluctuaciones que le provoca el tratamiento y el propio proceso de recuperación.

A continuación, la periodista da señales tranquilizadoras para quienes han seguido su caso y se han interesado por su estado. “Ya estamos llegando al final del proceso”, ha afirmado, mostrando confianza en su mejoría y transmitiendo un mensaje de ánimo a las personas que atraviesan situaciones similares. Además, ha reconocido que estos meses han supuesto un paréntesis marcado por circunstancias inusuales. “Han sido unas ‘vacaciones’ diferentes”, ha señalado.

Carme Chaparro, seis meses después
Carme Chaparro, seis meses después de su retirada de los medios de comunicación (Instagram)

Chaparro ha expresado su deseo de poder contar “más cosas, y buenas, pronto”. En su publicación, también ha subrayado la importancia de la investigación médica: “Confío en los médicos, pero tenemos que ser conscientes de que no hay futuro sin más investigación”. De este modo, deja patente la relevancia del apoyo científico y la esperanza en los avances sanitarios.

La periodista no ha dejado de lado su faceta literaria y comparte uno de los motores que le ayudan a sobrellevar estos meses. “Ahora mismo, una de las cosas que más impulso me da para levantarme es mi nueva novela”, ha asegurado, haciendo referencia a la obra Venganza, que verá la luz el próximo 17 de septiembre. Chaparro invita a su comunidad a involucrarse también en el lanzamiento de este proyecto: “Os espero a todos al otro lado de las páginas. No volverás a ver la tele como antes”.

La reacción de los seguidores de la presentadora no se ha hecho esperar. La publicación se ha llenado rápidamente de cientos de comentarios en los que se recogen mensajes de apoyo, aliento y cariño. Entre ellos, pueden leerse expresiones como “un abrazo inmenso y cuídate”, “Mucha fuerza”, o “Esperando leer tu nuevo libro”. Estas muestras de afecto subrayan el vínculo de Chaparro con sus seguidores, acostumbrada a verla en su faceta informativa, pero que ahora la acompaña también en este tramo personal y profesional.

Imágenes del nuevo plató de 'Informativos Telecinco', que se utilizará a partir del lunes 15 de enero

Con su testimonio público sobre la enfermedad y el proceso de recuperación, Carme Chaparro insiste en la necesidad de la investigación médica y refuerza el mensaje de no perder la esperanza ante las adversidades. Al mismo tiempo, comparte la motivación que le proporciona el trabajo literario, lo que representa un aliciente para quienes se interesan por sus proyectos y para quienes encuentran en ella un ejemplo de superación y resiliencia.

Temas Relacionados

Carme ChaparroEnfermedades de FamososGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El dueño de una administración de lotería revela cuánto ingresan con cada boleto comprado: “El lotero solo ingresa 90 céntimos”

Un profesional del sector advierte sobre la baja rentabilidad, los altos costes de operación y la creciente competencia de los puntos mixtos, que ponen en jaque la viabilidad de un negocio tradicional

El dueño de una administración

Sánchez critica la respuesta de Europa en Gaza en una entrevista con la prensa británica: “Ha sido un fracaso”

El presidente del Gobierno lamenta en unas declaraciones al diario británico ‘The Guardian’ los dobles raseros de la UE en su acción en Ucrania y Gaza, y advierte que la división pone en peligro la credibilidad de Occidente

Sánchez critica la respuesta de

Vuelve el calor a España: la Aemet espera que el mercurio vuelva a marcar 38ºC en Córdoba y 34ºC en Bilbao este fin de semana

El paso de un frente atlántico dejará días lluvias en el tercio norte y el este de la península. En el resto del país, se mantienen los cielos despejados y sin precipitaciones a la vista

Vuelve el calor a España:

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los

Los 7 alimentos que pueden ayudarte a dejar el alcohol, según una doctora en nutrición

La doctora Brooke Scheller recomienda en su libro ‘Cómo comer para cambiar tu forma de beber’ algunos cambios nutricionales para reducir el consumo de alcohol

Los 7 alimentos que pueden
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez critica la respuesta de

Sánchez critica la respuesta de Europa en Gaza en una entrevista con la prensa británica: “Ha sido un fracaso”

La Guardia Civil intercepta a tres hombres mientras escapaban de un robo fallido en un comercio de El Garrobo, Sevilla

Una jueza de Cantabria abre diligencias contra tres hombres por la muerte de 25 vacas por asfixia: “Existen indicios racionales de criminalidad”

Murcia excluye a un aspirante a Guardia Civil por ser incapaz de manejar el estrés: “Se le hace hincapié en que se relaje, pero sigue muy nervioso”

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica cómo saber si una persona es un policía de incógnito o te está estafando

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Ryanair anuncia el cierre de su base en Santiago y cancela todos sus vuelos a Tenerife Norte y Vigo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

El Gobierno activa la elaboración de los Presupuestos de 2026 pese a la falta de apoyos: los ministerios deberán presentar sus propuestas antes del día 12

La multa de hasta 6.000 euros que te pueden poner por no presentar o informar falsamente sobre el certificado energético en compraventa de viviendas

DEPORTES

Jorge de Frutos y la

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”