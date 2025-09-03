Carme Chaparro actualiza su estado de salud tras seis meses de baja y habla de sus proyectos futuros: “Ya estamos llegando al final del proceso”

Carme Chaparro en una imagen de archivo. (Europa Press)

El pasado mes de marzo, Carme Chaparro comunicó a través de sus redes sociales que se veía obligada a retirarse temporalmente de su actividad profesional debido a una enfermedad. Seis meses después de ese anuncio, la periodista ha utilizado nuevamente su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 170 mil seguidores, para ofrecer una actualización sobre su estado de salud y compartir de cerca su evolución.

Reconocida por su trayectoria al frente de los Informativos de Telecinco, la comunicadora ha publicado una imagen en la que aparece recostada en la cama, acompañada de un texto que detalla cómo transita esta etapa y qué proyectos la mantienen motivada. “Un poco ausente de por aquí. La medicación. Tengo días buenos, momentos, incluso fantásticos, y otros en los que no saco fuerzas ni para levantarme de la cama. Este que veis es uno de ellos (como no hace falta decir, por mi cara)”, ha explicado en el comienzo del mensaje, reflejando las fluctuaciones que le provoca el tratamiento y el propio proceso de recuperación.

A continuación, la periodista da señales tranquilizadoras para quienes han seguido su caso y se han interesado por su estado. “Ya estamos llegando al final del proceso”, ha afirmado, mostrando confianza en su mejoría y transmitiendo un mensaje de ánimo a las personas que atraviesan situaciones similares. Además, ha reconocido que estos meses han supuesto un paréntesis marcado por circunstancias inusuales. “Han sido unas ‘vacaciones’ diferentes”, ha señalado.

Carme Chaparro, seis meses después de su retirada de los medios de comunicación (Instagram)

Chaparro ha expresado su deseo de poder contar “más cosas, y buenas, pronto”. En su publicación, también ha subrayado la importancia de la investigación médica: “Confío en los médicos, pero tenemos que ser conscientes de que no hay futuro sin más investigación”. De este modo, deja patente la relevancia del apoyo científico y la esperanza en los avances sanitarios.

La periodista no ha dejado de lado su faceta literaria y comparte uno de los motores que le ayudan a sobrellevar estos meses. “Ahora mismo, una de las cosas que más impulso me da para levantarme es mi nueva novela”, ha asegurado, haciendo referencia a la obra Venganza, que verá la luz el próximo 17 de septiembre. Chaparro invita a su comunidad a involucrarse también en el lanzamiento de este proyecto: “Os espero a todos al otro lado de las páginas. No volverás a ver la tele como antes”.

La reacción de los seguidores de la presentadora no se ha hecho esperar. La publicación se ha llenado rápidamente de cientos de comentarios en los que se recogen mensajes de apoyo, aliento y cariño. Entre ellos, pueden leerse expresiones como “un abrazo inmenso y cuídate”, “Mucha fuerza”, o “Esperando leer tu nuevo libro”. Estas muestras de afecto subrayan el vínculo de Chaparro con sus seguidores, acostumbrada a verla en su faceta informativa, pero que ahora la acompaña también en este tramo personal y profesional.

Imágenes del nuevo plató de 'Informativos Telecinco', que se utilizará a partir del lunes 15 de enero

Con su testimonio público sobre la enfermedad y el proceso de recuperación, Carme Chaparro insiste en la necesidad de la investigación médica y refuerza el mensaje de no perder la esperanza ante las adversidades. Al mismo tiempo, comparte la motivación que le proporciona el trabajo literario, lo que representa un aliciente para quienes se interesan por sus proyectos y para quienes encuentran en ella un ejemplo de superación y resiliencia.