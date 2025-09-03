Cuándo se estrena ‘Bienvenidos a Derry’, la serie precuela de ‘It’ de Stephen King

IT: Bienvenidos A Derry presenta un nuevo tráiler.

Cada vez queda menos para volver al tétrico pueblo por el que mora el payaso más aterrador de la historia del cine. Cada vez falta menos para volver a Derry, o lo que es lo mismo, para reencontrarse con el mismísimo Pennywise, esa abominable criatura con aspecto de payaso que protagonizó las famosas entregas de It, adaptación de la novela homónima del escritor Stephen King. Faltaba por saber cuánto duraría la espera para este regreso, y parece que HBO Max ha confirmado finalmente el día para volver a verse las caras.

Bienvenidos a Derry es el título de la serie que supondrá el regreso al universo de King, que desde el estreno de It: Parte 2 había dejado a muchos fans con ganas de más. Este nuevo proyecto nació precisamente como una respuesta al éxito de las dos películas dirigidas por Andy Muschietti, buscando indagar aun más en el mito del payaso asesino que diera vida en su día Tim Curry con la película de los noventa. En este caso, volverá a ser Bill Skarsgaard quien se ocupe de poner vida al monstruoso bufón, siendo el único que repite de las películas original en un reparto completamente nuevo para esta historia.

La serie incluye nombres como Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe o Rudy Mancuso, y está creada por Jason Fuchs (Wonder Woman) y Brad Kane (Black Sails) bajo la dirección de Andy Muschietti, con guion de su esposa Barbara y el propio Muschietti. Ambientada en los años 60, unos veinte años antes de los acontecimientos en la novela original, cuenta el origen del mito de Pennywise, y cómo comenzó a asolar al pueblo de Derry mucho antes de la llegada del grupo de jóvenes de sobra conocido. Pero lo hará de una forma algo especial.

(HBO Max)

Tres en uno

La primera temporada constará de nueve episodios y estará ambientada en el año 1962, un período que servirá como introducción a la historia. Las temporadas posteriores darán saltos temporales significativos que coinciden con el ciclo de 27 años que caracteriza las apariciones de Pennywise en la obra original. La segunda temporada se situará en 1935, mientras que la tercera retrocederá aún más, hasta 1908. Esta estructura de relatos permite explorar diferentes épocas y contextos históricos, ampliando la mitología del personaje.

La serie no solo explorará los orígenes de It, sino que también combinará elementos de terror, drama y exploraciones históricas para ofrecer una experiencia más amplia y rica en contenido. La ambientación en diferentes épocas proporcionará una nueva perspectiva sobre cómo Pennywise ha moldeado la historia de Derry y marcado a sus habitantes, además de abrir posibilidades para introducir una diversidad de nuevos personajes y tramas. Este proyecto representa una apuesta importante para Max, que buscará posicionarla como una de sus producciones más destacadas de 2025. Es por ello que la fecha anunciada ha sido la del próximo 26 de octubre, en vísperas de Halloween y marcado el inicio de la temporada de series otoñal. Desde ese día y durante cada semana hasta llegar a su fin se podrá ver este trepidante retorno a uno de los universos más escalofriantes.