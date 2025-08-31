Las mejores exposiciones para ver en Madrid en septiembre: de Cleopatra a los 100 años de Leica

Imagen de 'Cleopatra, la exposición inmersiva', una de las grandes actividades que llegan a Madrid este septiembre

Paseos inmersivos por Egipto, la Madrid ye-yé o la del siglo XVI, fotografías para la historia o cuadros para dejarse llevar por la imaginación. El verano toca a su fin pero en Madrid no puede decirse que no haya divertimento y cultura a raudales. Con la llegada de septiembre, nuevas y grandes exposiciones se inauguran y mantienen para hacer mucho más llevadera la vuelta a la rutina y encontrar un par perfecto para pasar el día. A continuación te traemos algunas de las mejores propuestas.

Cleopatra, la exposición inmersiva

Imagen de 'Cleopatra: La exposición inmersiva'

Sin duda una de las grandes inauguraciones no ya del mes sino de toda la temporada que está por venir, Cleopatra: La exposición inmersiva aterriza este septiembre en Matadero. Organizada dentro del espacio MAD (Madrid Artes Digitales) que ya ha traído otras exposiciones como Tutankamón,Los últimos días de Pompeya y La leyenda del Titanic, esta nueva propuesta promete ser un viaje épico y didáctico a la Egipto de los tiempos de Cleopatra, su faraona más ilustre y un personaje del que sin duda hay mucho que contar. No solo será un repaso por su historia, sino también una ventana a sentir cómo era el Egipto de la época a través de todos los sentidos. El verano se habrá acabado, pero no hay que salir de Madrid para dar una vuelta por el Nilo.

Madrid Icono Pop 1964-1979

Imagen de Madrid Icono Pop 1964-1979

Si hay un lugar relativamente desconocido en Madrid que ofrece grandes exposiciones y actividades, ese es el complejo El Aguila, situado en Madrid Rio, entre la estación de Delicias y Atocha. En este rincón se encuentra estos días una exposición que rinde precisamente homenaje a la época en que Madrid empezó a convertirse en un icono pop y cultural, mucho antes de Instagram y TikTok. Que el aperturismo de España al mundo y la proliferación de la moda de los 60, esta colección de instantáneas da prueba de aquellos días en los que Madrid rebosaba glamour a través del trabajo de Gianni Ferrari y sus más de 150 fotografías inéditas de un Madrid que ya no existe como tal pero que sigue muy presente en esa espontaneidad y naturalidad de quien lo vive.

Leica. Un siglo de fotografía

Leica. Un siglo de fotografía se podrá ver en el Centro Cultural Fernán Gómez

De acceso libre y ubicado en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, esta exposición repasa los cien años de Leica, la mítica marca alemana de fotografía. A través de 174 fotografías imprescindibles, sumado a una galería de cámaras de todas las épocas, los amantes de la fotografía tienen la oportunidad de conocer de cerca la historia de una de las más insignes y ver también la evolución que esta ha tenido a través de todas esas imágenes. Reportajes de guerra, escenas callejeras, retratos íntimos... todas las historias tienen cabida en este recorrido.

Terrafilia. Más allá de lo humano

Terrafilia. Más allá de lo humano en las colecciones, una exposición del Museo Thyssen

El Museo Thyssen-Bornemisza ha inaugurado Terrafilia. Más allá de lo humano en las colecciones Thyssen-Bornemisza, una exposición que reúne más de cien obras de las colecciones Thyssen-Bornemisza, Carmen Thyssen y TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, según informó la institución. La exposición se estructura en capítulos que abordan temas como cosmogramas, mundos animados, arte de los sueños, objetividad, relaciones con la Tierra, tiempos míticos y cosmogonías oceánicas. El título fusiona los conceptos de Tierra y amor o amistad, reflejando el enfoque de la muestra.

Iconografía del mal. Tapices de los pecados capitales

Iconografía del mal. Tapices de los pecados capitales, disponible en la Galería de Colecciones Reales

Desde que reabriesen por todo lo alto, la Galería de Colecciones Reales se ha convertido en otro de esos espacios en Madrid indispensables para descubrir todo tipo de piezas inéditas y grandes historias de nuestro país. Con su última exposición, Iconografía del mal, los tapices pasan a ser los protagonistas, con una serie de obras del siglo XVI a cargo de Pieter Coecke van Aelst. Esta serie de tapices perteneció al mismísimo rey Felipe II, y centra su atención en los pecados capitales, retratados a lo largo de cada obra y símbolos del trasvase entre Flandes y España de aquella época. Estará disponible hasta el 28 de septiembre.