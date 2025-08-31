España Cultura

Las mejores exposiciones para ver en Madrid en septiembre: de Cleopatra a los 100 años de Leica

De la exposición inmersiva sobre la última gobernante del Antiguo Egipto al aniversario de la marca de fotografía alemana, estas son todas las colecciones y muestras que merece la pena ver durante el mes

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Imagen de 'Cleopatra, la exposición
Imagen de 'Cleopatra, la exposición inmersiva', una de las grandes actividades que llegan a Madrid este septiembre

Paseos inmersivos por Egipto, la Madrid ye-yé o la del siglo XVI, fotografías para la historia o cuadros para dejarse llevar por la imaginación. El verano toca a su fin pero en Madrid no puede decirse que no haya divertimento y cultura a raudales. Con la llegada de septiembre, nuevas y grandes exposiciones se inauguran y mantienen para hacer mucho más llevadera la vuelta a la rutina y encontrar un par perfecto para pasar el día. A continuación te traemos algunas de las mejores propuestas.

Cleopatra, la exposición inmersiva

Imagen de 'Cleopatra: La exposición
Imagen de 'Cleopatra: La exposición inmersiva'

Sin duda una de las grandes inauguraciones no ya del mes sino de toda la temporada que está por venir, Cleopatra: La exposición inmersiva aterriza este septiembre en Matadero. Organizada dentro del espacio MAD (Madrid Artes Digitales) que ya ha traído otras exposiciones como Tutankamón,Los últimos días de Pompeya y La leyenda del Titanic, esta nueva propuesta promete ser un viaje épico y didáctico a la Egipto de los tiempos de Cleopatra, su faraona más ilustre y un personaje del que sin duda hay mucho que contar. No solo será un repaso por su historia, sino también una ventana a sentir cómo era el Egipto de la época a través de todos los sentidos. El verano se habrá acabado, pero no hay que salir de Madrid para dar una vuelta por el Nilo.

Madrid Icono Pop 1964-1979

Imagen de Madrid Icono Pop
Imagen de Madrid Icono Pop 1964-1979

Si hay un lugar relativamente desconocido en Madrid que ofrece grandes exposiciones y actividades, ese es el complejo El Aguila, situado en Madrid Rio, entre la estación de Delicias y Atocha. En este rincón se encuentra estos días una exposición que rinde precisamente homenaje a la época en que Madrid empezó a convertirse en un icono pop y cultural, mucho antes de Instagram y TikTok. Que el aperturismo de España al mundo y la proliferación de la moda de los 60, esta colección de instantáneas da prueba de aquellos días en los que Madrid rebosaba glamour a través del trabajo de Gianni Ferrari y sus más de 150 fotografías inéditas de un Madrid que ya no existe como tal pero que sigue muy presente en esa espontaneidad y naturalidad de quien lo vive.

Leica. Un siglo de fotografía

Leica. Un siglo de fotografía
Leica. Un siglo de fotografía se podrá ver en el Centro Cultural Fernán Gómez

De acceso libre y ubicado en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, esta exposición repasa los cien años de Leica, la mítica marca alemana de fotografía. A través de 174 fotografías imprescindibles, sumado a una galería de cámaras de todas las épocas, los amantes de la fotografía tienen la oportunidad de conocer de cerca la historia de una de las más insignes y ver también la evolución que esta ha tenido a través de todas esas imágenes. Reportajes de guerra, escenas callejeras, retratos íntimos... todas las historias tienen cabida en este recorrido.

Terrafilia. Más allá de lo humano

Terrafilia. Más allá de lo
Terrafilia. Más allá de lo humano en las colecciones, una exposición del Museo Thyssen

El Museo Thyssen-Bornemisza ha inaugurado Terrafilia. Más allá de lo humano en las colecciones Thyssen-Bornemisza, una exposición que reúne más de cien obras de las colecciones Thyssen-Bornemisza, Carmen Thyssen y TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, según informó la institución. La exposición se estructura en capítulos que abordan temas como cosmogramas, mundos animados, arte de los sueños, objetividad, relaciones con la Tierra, tiempos míticos y cosmogonías oceánicas. El título fusiona los conceptos de Tierra y amor o amistad, reflejando el enfoque de la muestra.

Iconografía del mal. Tapices de los pecados capitales

Iconografía del mal. Tapices de
Iconografía del mal. Tapices de los pecados capitales, disponible en la Galería de Colecciones Reales

Desde que reabriesen por todo lo alto, la Galería de Colecciones Reales se ha convertido en otro de esos espacios en Madrid indispensables para descubrir todo tipo de piezas inéditas y grandes historias de nuestro país. Con su última exposición, Iconografía del mal, los tapices pasan a ser los protagonistas, con una serie de obras del siglo XVI a cargo de Pieter Coecke van Aelst. Esta serie de tapices perteneció al mismísimo rey Felipe II, y centra su atención en los pecados capitales, retratados a lo largo de cada obra y símbolos del trasvase entre Flandes y España de aquella época. Estará disponible hasta el 28 de septiembre.

Temas Relacionados

MadridArteArte EspañaMuseosEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sergio Ramos presenta ‘Cibeles’, su nueva canción en solitario: este es su recorrido musical desde hace más de una década

En 2012, el futbolista, que ahora canta a su etapa en el Real Madrid, debutó junto al cantante de flamenco Canelita

Sergio Ramos presenta ‘Cibeles’, su

La dura confesión de Jordi Sánchez sobre sus inicios en la actuación: “Pensé que o hacía otra cosa o me moriría de pena”

El actor que ha dado vida a Antonio Recio en ‘La que se avecina’ pasó por varios trabajos hasta llegar al cine y la televisión

La dura confesión de Jordi

Primer vistazo a ‘Robin Hood’, la nueva serie sobre el icónico arquero con uno de los protagonistas de ‘Juego de tronos’ como gran villano

El actor Sean Bean, quien diera vida al mítico Ned Stark en la serie de HBO, ocupará aquí el rol del Sheriff de Nottingham

Primer vistazo a ‘Robin Hood’,

Disney cancela uno de sus remakes en acción real más ambiciosos y su director da explicaciones: “Tengo otros proyectos que hacer”

El estudio tenía en desarrollo la nueva adaptación de uno de sus clásicos con un gran director de musicales al frente

Disney cancela uno de sus

‘Ballerina’ llega a plataformas: cuándo y dónde ver la aventura de Ana de Armas en la saga ‘John Wick’

El spin-off de la ya icónica saga de acción protagonizada por Keanu Reeves aterriza en el streaming

‘Ballerina’ llega a plataformas: cuándo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un ingeniero español explica cuáles

Un ingeniero español explica cuáles son los países con más y mejores aviones de combate: “Esto es flipante”

Operación retorno, en directo: consulta el mapa de la DGT y el estado de las carreteras el último fin de semana de agosto

Un incendio de un tren en Ciudad Real obliga a cortar los AVE entre Madrid y Andalucía y a desalojar 210 pasajeros durante unas tres horas

Hazte Oír coloca una pancarta gigante en la puerta del hotel en el que se hospedan Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Andorra: “Corrupto”

El EKO, espacio sociocultural de Carabanchel, denuncia graves amenazas por parte del fondo inmobiliario Midtown Capital Partners

ECONOMÍA

Lotería 6/49: la combinación ganadora

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 30 de agosto

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Cristina Clemente, notaria, aclara la verdad sobre el truco para evitar el Impuesto de Sucesiones: “No existe una cláusula secreta”

Alemania propone una pensión de 10 euros al mes para los niños mayores de 6 años: los padres deberán invertir el dinero en acciones

DEPORTES

Cómo es Almaty, el nuevo

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal