Disney cancela uno de sus remakes en acción real más ambiciosos y su director da explicaciones: “Tengo otros proyectos que hacer”

Imagen de 'Los aristogatos'

Si pensábamos que había demasiados remakes de Disney en acción real, hay uno que se acaba de caer de la lista de futuribles. Los aristogatos de Disney, prevista bajo la dirección de Ahmir “Questlove” Thompson, ya no seguirá adelante. Según publica Variety, el propio músico y cineasta compartió la noticia en Score: The Podcast, donde expresó tanto su pesar como su entusiasmo por nuevos proyectos, marcando así una pausa inesperada en la lista de remakes de clásicos de Disney.

La información salió a la luz cuando Questlove fue consultado por los anfitriones Kenny Holmes y Matt Schrader acerca de su futuro como realizador. “Me habría encantado hacer Los aristogatos, pero hay más de veinte proyectos que podría realizar”, sostuvo el artista, citado por Variety, agregando que en los próximos cinco años planea dedicarse a trabajar en cuatro películas. Con este anuncio, se confirma oficialmente que el filme ha sido retirado del calendario de producciones de Disney, lo que representa un freno para uno de los remakes más esperados por los fans del estudio y seguidores del músico.

El encargo al director de documentales musicales como Summer of soul para dirigir la nueva versión de Los aristogatos se filtró en un contexto de auge de adaptaciones en acción real de clásicos animados de Disney, como “El Rey León” y “La Sirenita”. La cinta, basada en el largometraje animado de 1970, narra la historia de Duquesa y sus tres gatitos, quienes son secuestrados por el mayordomo para apoderarse de una herencia. Abandonados en el campo, los felinos inician una travesía con la ayuda de Thomas O’Malley, un gato callejero, recorriendo París y encontrando tanto una banda de jazz de gatos como otros pintorescos personajes en su búsqueda por volver a casa.

Imagen de 'Los aristogatos'

Era el director idóneo

Thompson, que saltó a la fama como líder de The Roots, viene construyendo una carrera como director, principalmente de documentales centrados en la música afroamericana. Entre sus obras más significativas figuran Summer of Soul, que se alzó con el Oscar al mejor documental en 2022; Ladies & Gentleman… 50 Years of SNL Music; y su trabajo más reciente, Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius). Además, ya había colaborado con Disney previamente en la cinta animada Soul, en la que interpretó al baterista Curley, un papel secundario pero relevante en la trama.

Variety precisa que el desmantelamiento del proyecto responde a decisiones internas de Disney, aunque esta explicación oficial aún no se ha detallado públicamente ni acompañada de un comunicado. El retiro de Questlove del proyecto ha generado diversas especulaciones en el entorno de Hollywood, donde se debate acerca de las prioridades en la agenda del estudio y el futuro de los remakes tradicionales. No obstante, los seguidores del artista y del estudio podrán esperar nuevos anuncios, ya que, según Thompson, su tiempo se orientará hacia otras producciones cinematográficas de cara a los próximos cinco años.

El futuro inmediato de la carrera como director de Questlove estará marcado por la concreción de al menos cuatro proyectos, mientras Disney sigue evaluando el rumbo de sus adaptaciones. Por lo pronto, la historia de los aristogatos queda sin versión en acción real, sumándose a la lista de proyectos detenidos momentáneamente en la maquinaria de la compañía.