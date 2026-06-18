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La Aemet alerta a estas regiones ante la primera ola de calor del verano que disparará el mercurio hasta los 42 grados y deja ya noches tórridas

Hasta el martes no descenderán las temperaturas que aún así se mantendrán en valores muy elevados para la época

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Bañistas en la playa de la Malvarrosa en Valencia.(Eduardo Manzana / Europa Press)
Bañistas en la playa de la Malvarrosa en Valencia.(Eduardo Manzana / Europa Press)

España está a las puertas de la primera ola de calor del verano, que según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) podría empezar este fin de semana. El portavoz del organismo, Rubén del Campo, detalla que tanto este jueves como el viernes, las temperaturas máximas estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal, pero será el sábado y el domingo cuando habrá una nueva subida de las temperaturas y “este ascenso será generalizado y afectará tanto a los valores diurnos como nocturnos”.

Será difícil conciliar el sueño. Las noches tropicales, es decir, aquellas en las que el termómetro no baja de 20 grados, se darán en casi la totalidad de la península tanto este jueves como el viernes. Es más, en puntos del Mediterráneo y de la mitad sur habrá localidades en las habrá noches tórridas, en las que el mercurio no baja de 25 grados.

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De cara a esta jornada, la a Aemet ha activado el aviso amarillo (riesgo bajo) por calor en Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, ante la previsión de temperaturas de hasta 40 grados, como en el caso de zonas de Andalucía, y se suma además una décima, Castilla y León, que además lo hará por tormentas y lluvias fuertes, con posibilidad de rachas muy fuertes, sin descartar granizo.

El mercurio a más de 40 grados

Del Campo advierte que calor “ya será muy intenso el sábado", con más de 36 grados en amplias zonas de la mitad norte y más de 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. El domingo se superarán los 38 grados, casi de forma generalizada en la península. Durante esta jornada, ciudades como Bilbao, Zaragoza, Lleida, Madrid y Toledo podrían superar los 40 grados. El mercurio sobrepasará esa cifra en puntos de Ciudad Real, Sevilla, Badajoz, Córdoba, Jaén y Granada. En la costa mediterránea, según Del Campo, el calor no será tan intenso “gracias a que soplará la brisa”, pero se rondarán o superarán los 30 grados y además “habrá sensación de bochorno por la humedad”.

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Calor sin tregua

El lunes, es probable que las temperaturas se mantengan “con pocos cambios o ligeros ascensos", excepto en el Cantábrico, donde descenderán de forma acusada, aunque seguirán en valores altos. A su ves, es probable que este sea el día álgido del episodio en buena parte del país. En los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir se rozarán los 42 grados.

Se esperan también temperaturas muy elevadas en la meseta norte, hasta 38 grados; en La Mancha e interiores del sureste peninsular, en torno a 40 grados, y en el interior de Mallorca, 36 grados. Con elevada incertidumbre, el escenario más probable actualmente es que a partir del martes las temperaturas comiencen a descender de forma ligera. Sin embargo, se mantendrán en valores muy elevados durante buena parte de la semana, sin que se pueda en estos momentos determinar con precisión el final del episodio.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Canarias, el único oasis del calor en España

En Canarias, a lo largo de esta semana predominará el régimen de vientos alisios con intervalos nubosos en el norte de las islas y más despejado en el sur. Las temperaturas serán suaves aunque, Del Campo no descarta que comiencen a subir también por allí a principios de la próxima semana, con calor en amplias zonas del archipiélago.

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