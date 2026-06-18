Las mejores exposiciones de Barcelona para ver en junio: de ‘El culto a la belleza’ a Joaquín Tusquets de Cabirol

Imagen de 'El culto a la belleza'

Barcelona despliega este mes de junio una agenda expositiva vibrante y diversa, donde el arte se convierte en un espacio de reflexión sobre temas universales y contemporáneos. Desde la revisión crítica de los ideales estéticos en El culto a la belleza, hasta la aproximación íntima a la vida cotidiana de la posguerra en la obra fotográfica de Joaquín Tusquets de Cabirol, las principales instituciones culturales de la ciudad ofrecen propuestas que invitan tanto al asombro como al análisis.

La temporada se caracteriza por exposiciones que descomponen y cuestionan los grandes relatos visuales: Desenfocado. Otra visión del arte explora el desenfoque como recurso expresivo y su impacto en la pintura y la instalación contemporánea, mientras El asalto de la ilusión sumerge al visitante en un recorrido sensorial sobre el arte como generador de ficciones, trampas visuales y mecanismos de poder. Cada muestra propone una experiencia distinta, ya sea a través del diálogo entre obras históricas y contemporáneas, la reivindicación de cuerpos y bellezas excluidos, la reflexión sobre la percepción y la realidad, o la recuperación de archivos fotográficos de valor documental. Junio en Barcelona se presenta así como una ocasión única para descubrir exposiciones que dialogan con el presente y abren nuevas perspectivas sobre la creación artística.

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El Culto a la belleza

Imagen de la exposición 'El culto a la belleza'

El culto a la belleza ha fascinado a la humanidad durante siglos, y esta exposición propone una revisión crítica de los ideales estéticos que han marcado nuestro pasado y presente. A través de un recorrido por obras, documentos y objetos de diferentes épocas, el visitante se enfrenta a la pregunta central: ¿qué es la belleza y por qué nos obsesiona? La muestra destaca cómo la filosofía, el arte, la ciencia y el mercado han intentado definir, capturar o perfeccionar este concepto, mientras las normas sociales y económicas presionan para mantenernos siempre jóvenes y perfectos.

El público recorre la evolución de los cánones de belleza y analiza el papel del arte, la religión, la medicina, la política y la industria cosmética en la construcción de modelos normativos. Se visibilizan los cuerpos y atributos que han sido históricamente excluidos, invitando a ampliar la mirada sobre lo que consideramos bello y a desafiar los estándares impuestos. La exposición, adaptada por Blanca Arias y Júlia Lull a partir de un proyecto de Janice Li en la Wellcome Collection, reúne obras y objetos históricos junto a instalaciones contemporáneas. Participan artistas como William Hogarth, Angelica Dass, Laura Aguilar y Regina José Galindo, abordando cuestiones de género, raza, edad y estatus. Así, la muestra reivindica la pluralidad y diversidad de las bellezas, abriendo un espacio de reflexión sobre el control y la representación de los cuerpos en la sociedad actual.

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El asalto de la ilusión

Imagen de 'El asalto de la ilusión'

El Centro de Arte Santa Mónica presenta esta exposición que examina el arte como una herramienta para crear ilusiones y engaños, analizando cómo estas estrategias han influido en nuestro deseo y en nuestra idea de realidad a lo largo del tiempo. El recorrido invita a los visitantes a reflexionar sobre la manera en que las artes han desarrollado técnicas para manipular percepciones y cómo, en la actualidad, el auge de la posverdad y la inteligencia artificial reabre el debate sobre el papel del arte en la revelación de esos mecanismos.

La muestra se desarrolla a través de un montaje escenográfico dinámico, con espejos, velos y paredes móviles, que sumerge al público en un tránsito constante entre distintos modos de representación. Pintura, fotografía, vídeo e instalación se suceden y se solapan, generando efectos de realidad que desafían las expectativas del espectador y ponen en evidencia la sofisticación de las técnicas artísticas para crear ficción. Organizada en cuatro partes —ilusión, revelación, cuestionamiento y recapitulación—, la exposición guía al visitante a través de un viaje conceptual y sensorial sobre el poder del arte para construir y deconstruir ilusiones. Así, plantea una reflexión crítica sobre la función del engaño y el desvelamiento en la historia y el presente de la creación artística.

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Desenfocat (CaixaForum)

Una visitante en la exposición Desenfocado. Otra visión del arte en CaixaForum Barcelona.© Fundación ”la Caixa”

CaixaForum presenta presenta Desenfocado. Otra visión del arte, una exposición disponible desde el 21 de mayo hasta el 27 de septiembre de 2026, que invita a reconsiderar el impacto del desenfoque y la indefinición visual en la creación artística. La muestra parte de la emblemática serie de los nenúfares de Claude Monet, donde el artista instauró el uso de lo borroso y lo impreciso como recursos expresivos centrales, abriendo paso a una nueva sensibilidad en la pintura.

La exposición reúne pinturas, fotografías, vídeos e instalaciones de creadores históricos y actuales, articulando un recorrido temático que pone en diálogo diferentes épocas y disciplinas. El visitante encontrará obras de referentes como William Turner, Gerhard Richter y Mark Rothko, junto a propuestas de artistas contemporáneos como Eva Nielsens, Soledad Sevilla y Bill Viola. El recorrido explora cómo el desenfoque, lejos de ser un mero efecto óptico, se transformó en un lenguaje que permitió a los artistas reinterpretar su entorno y cuestionar la percepción de la realidad. Esta clave estética, surgida en tiempos del Impresionismo, sigue vigente como herramienta de experimentación y reflexión en el arte actual.

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Seny i rauxa (Disseny Hub Barcelona)

Disseny Hub Barcelona / Edu Pedrochi

Un total de cuatrocientas obras dan forma a la exposición Seny i rauxa. Noticia de la arquitectura catalana, que ofrece una visión coral y renovada del legado arquitectónico en Cataluña. La muestra se aleja de la cronología habitual y apuesta por una estructura temática, donde las piezas —desde bocetos y planos hasta maquetas y fotografías— se presentan en diálogos inesperados. Esto permite observar cómo el patrimonio arquitectónico catalán es un organismo vivo, en transformación constante, y profundamente vinculado al territorio, pero también abierto a influencias globales.

La exposición integra además obras artísticas y de diseño como pinturas, esculturas y mobiliario, subrayando el diálogo entre arquitectura y otras disciplinas creativas. Esta combinación no es decorativa, sino que muestra cómo los lenguajes visuales se entrecruzan y contribuyen a imaginar nuevas formas de vida y convivencia. La propuesta invita tanto a profesionales como a quienes se acercan por primera vez, a reflexionar sobre la arquitectura como parte central de la identidad colectiva. El recorrido arranca en la fundación de la Escuela de Arquitectura en 1875 y llega hasta la actualidad, mostrando un hilo ininterrumpido de rigor y audacia —seny y rauxa— en la creación de espacios que definen cómo vivimos e imaginamos el futuro.

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Joaquín Tusquets de Cabirol (Fundación Mapfre)

Joaquín Tusquets de Cabirol Viaje a Francia, mayo de 1955 Archivo Fotográfico Joaquín Tusquets de Cabirol / Fundación Photographic Social Vision © Archivo Fotográfico Joaquín Tusquets de Cabirol

La programación dedicada a los archivos fotográficos catalanes incorpora una nueva cita con La forma elocuente, exposición que presenta la obra de Joaquín Tusquets de Cabirol (Barcelona, 1904-1979). Este fotógrafo amateur, activo en las décadas de 1940 y 1950, compaginó su trabajo como químico y empresario con una práctica fotográfica apasionada y constante, desarrollada al margen de los circuitos profesionales. Tusquets de Cabirol se distinguió por su meticulosa atención tanto en la captura de las imágenes como en los procesos de revelado y positivado, que realizaba él mismo. Miembro de la Agrupación Fotográfica de Cataluña desde 1946, participó en un entorno asociativo que favorecía la colaboración, las excursiones colectivas y los concursos, influyendo en la variedad temática y formal de su obra.

Su trabajo, siempre enfocado en escenas cotidianas de la ciudad, el litoral y el ámbito rural, constituye un valioso testimonio visual de la vida en la posguerra. Desarrolló una mirada independiente, ajena a exigencias económicas, que combinaba la exploración formal con la observación sensible de los cambios de gusto fotográfico de su época. Organizada por Fundación Mapfre junto a Photographic Social Vision, la muestra permite redescubrir el legado de Tusquets de Cabirol y su contribución a la memoria visual catalana mediante una selección de imágenes que reflejan la riqueza y complejidad del imaginario colectivo de aquel periodo.

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