‘Agárralo como puedas’: Liam Neeson y Pamela Anderson se lo pasan en grande en un festival de golpes, parodias y chistes malos

Tráiler de 'Agárralo como puedas'

El cine de ahora, con sus guiños y referencias a anteriores películas, sus multiversos y demás rompecabezas, se ha vuelto tan complicado -y en ocasiones extremadamente largo- que parece haberse olvidado de las cosas más sencillas, como hacer reír. No es que fuera del todo fácil, pero el humor ha sido un denominador común desde los mismos inicios de este noble arte. En el mismo año en el que se cumplen 100 de toda una oda a la comedia, al amor desesperado y a los golpes como La quimera del oro de Charlie Chaplin, otra película ha salido a escena para demostrar que en 2025 para hacer una buena comedia solo hacían falta unos pocos ingredientes.

Agárralo como puedas parte de un nuevo tipo de películas conocidas como recuelas (remakes y secuelas a la vez, como Scream o la reciente Sé lo que hicisteis el último verano), pero es tan solo un punto de partida para el filme. La película remite a la homónima Agárralo como puedas de los ZAZ (David Zucker, Jim Abrahams, Jerry Zucker), una serie de filmes que transcurrieron entre 1988 y 1994 y que se dedicaban a parodiar las películas de policías y detectives, al estilo de otras cintas de los ZAZ como Aterriza como puedas y Top Secret! o de Mel Brooks como El jovencito Frankenstein o Spaceballs: La loca historia de las galaxias.

Ahora, Liam Neeson da vida a Frank Drebin Jr., el hijo del teniente de policía al que interpretaba Leslie Nielsen y que mantiene intacto el don para la torpeza de su padre. Tras infiltrarse en el atraco a un banco dejando grandes daños colaterales, Drebin Jr. es degradado y enviado a tráfico, donde un accidente conectado con el atraco le lleva a realizar sus propias investigaciones. No lo hará solo, sino que lo acompaña una misteriosa y atractiva escritora de novelas de crímenes conectada con el caso y con quien Drebin comienza a desarrollar una gran relación, tal y como su padre hiciese con el personaje que interpretaba Priscilla Presley.

Liam Neeson en 'Agárralo como puedas'

Con faldas y a lo loco

Como decimos, el guiño a Nielsen, el cameo de Presley o cualquier otra referencia a Agárralo como puedas —mención a O.J. Simpson incluida— son más anecdóticas que un vehículo real para la película, que desde el principio busca desmarcarse de la saga aunque no por ello renunciar a los elementos que hicieron grande la saga. Chistes de pedos, juegos de palabras, gags recurrentes, parodias —Misión Imposible la más señalada—, falso erotismo y un sinfín de mamporrazos, tropiezos y demás golpes se suceden aproximadamente cada cinco o diez segundos, haciendo del filme dirigido por Akiva Schaffer (Popstar: Never Stop Never Stopping) toda una oda a la comedia en sus múltiples vertientes.

A ello ayuda, qué duda cabe, un Liam Neeson más entregado que nunca a su versión cómica, una faceta que apenas había explorado más allá de algún que otro cameo en películas como Ted 2 o Mil maneras de morder el polvo (casualmente producidas por el mismo hombre que Agárralo como puedas, Seth MacFarlane). El irlandés le saca aquí mucho partido a su imagen de héroe de acción serio e implacable labrada en la saga de Venganza tanto para las escenas de pelea como para generar ese contraste con el tono paródico, al exhibir una fantástica capacidad para reírse de sí mismo.

Empuñando una pistola o un café extragrande, en uniforme o en faldas, en un diálogo acelerado o en una sucesión caídas, Neeson encarna como nadie a un héroe tragicómico que poco o nada tiene que envidiarle no ya el de Leslie Nielsen, sino a los del cine clásico o incluso al mismísimo Charlie Chaplin. Si el actor de 73 años anunció hace algunos meses que meditaba retirarse del cine de acción debido a su condición física, desde luego en la comedia tiene un gran terreno por delante para conquistar.

Liam Neeson y Pamela Anderson en 'Agárralo como puedas'

El humor y el amor son cosa seria

Al talento natural del irlandés para el gag hay que sumar otro gran ingrediente: su química en pantalla con Pamela Anderson, una extraña pareja que nadie hubiera situado nunca en ninguna película y que, sin embargo, ha resultado ser de lo más acertada, con rumores sobre un romance tras las cámaras o sin ellos. La actriz de Los vigilantes de la playa ya tenía algo de experiencia de haber participado en películas parodia como Scary Movie 3 o Superhero Movie —donde precisamente coincidió con Leslie Nielsen—, pero es su encaje con Neeson lo que le da a la película el punto definitivo para funcionar, incluso cuando esta maneja a la vez una secuencia muy subida de tono o un desvarío de lo más ridículo patrocinado por un muñeco de nieve.

En definitiva, Agárralo como puedas es mucho más que un regreso a una saga, es una redención para todas las comedias paródicas y de lo más absurdas que llevaban ya demasiado tiempo relegadas a un segundo plano. Una demostración de que a veces solo hacen falta unos cuantos chistes malos pero bien tirados, un metraje breve pero efectivo y una pareja tan extraña como llena de química para poder triunfar.