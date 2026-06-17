España

Un jardinero lo confirma: El 90% de las plantas que mueren en España no es por un descuido

El especialista advierte sobre el error frecuente de regar en exceso y propone una técnica sencilla para evitar pérdidas

Guardar
Google icon
Regar solo la superficie puede provocar que la planta se seque por dentro, advierte Calderón
La mayoría de las plantas mueren por un riego incorrecto, no por falta de atención, dice el jardinero Joan Calderón (Composición Infobae)

El riego de plantas en maceta es una de las tareas más cotidianas tanto en hogares como en oficinas, pero también una de las más malinterpretadas. En la actualidad, el interés por el cuidado de plantas ha crecido de manera significativa en España, impulsado por la tendencia de crear espacios verdes en interiores y balcones urbanos.

Sin embargo, muchas personas desconocen que una técnica inadecuada puede perjudicar la salud de sus ejemplares, incluso cuando existe dedicación y constancia. El jardinero Joan Calderón advierte en su TikTok (@jardineriacaldero) que el error más común al regar macetas es repetir a diario un “chorrito de agua” a la misma hora, una práctica que, según explica, está detrás de que “el 90 % de las plantas que mueren en España no es por descuido”.

PUBLICIDAD

Calderón señala que esta costumbre se ha extendido por la creencia de que el riego frecuente garantiza plantas sanas, pero aclara que el verdadero problema es la falta de profundidad en la hidratación. En su explicación, apunta que ese hábito “solo moja los dos primeros dedos de tierra, pero el agua ni baja”, por lo que la hidratación no llega a donde la planta la necesita.

Raíces secas, planta en riesgo

Calderón describe que el problema aparece porque “las raíces, que de verdad alimentan a la planta, están bajo del todo”. En ese escenario, dice, “la planta se pasa el día sufriendo, húmeda por arriba y seca por abajo”, aunque el aspecto externo pueda engañar: “Tú la miras y la ves bien, pero por dentro está hecha polvo”.

PUBLICIDAD

Esto suele ocurrir, según recalca, porque el sustrato superficial puede dar una falsa impresión de humedad, llevando a errores persistentes en la rutina de riego. Sobre el método correcto, el jardinero plantea una pauta directa: “Coges una botella entera de agua, la tiras entera en la maceta hasta que veas cómo cala y drena todo el agua en el plato de la maceta”.

Un riego profundo y espaciado ayuda a mantener sanas las raíces de las plantas en maceta Foto: Christin Klose/dpa
Un riego profundo y espaciado ayuda a mantener sanas las raíces de las plantas en maceta Foto: Christin Klose/dpa

Según su recomendación, esa forma de riego permite que el agua atraviese el sustrato y “ahí estás hidratando todo el cepellón”. De este modo, las raíces más profundas reciben la cantidad necesaria de agua, lo que promueve un desarrollo saludable y previene la aparición de problemas como la pudrición o el estrés hídrico.

Evitar el exceso resulta clave para salvar la planta

Después de esa primera carga de agua, Calderón indica un segundo paso para evitar problemas: “Luego, vacía el plato para que el agua no se estanque”. Y añade una regla que considera central para mantener la planta: “Hay que dejar secar todo el cepellón y la tierra para volver a regar. Nunca riegues sobre mojado”.

Esta recomendación busca evitar el exceso de humedad, un factor que suele favorecer la aparición de hongos y enfermedades en las plantas de interior. Para saber cuándo volver a aportar agua, propone una comprobación manual: “Mete los dos dedos y cuando notes que está seca, puedes volver a regar”.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Calderón cierra con una advertencia general sobre la causa de muchas pérdidas: “La mayoría de plantas no se mueren por falta de agua, se mueren porque las riegan mal o mucho.” Así, la clave reside en entender las señales del sustrato y moderar la frecuencia, adaptando el riego a las verdaderas necesidades de cada especie y evitando automatismos que pueden resultar contraproducentes.

Temas Relacionados

PlantasJardineríaTikTokTikTok EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Declaración de Zapatero, en directo: el expresidente declara en la Audiencia Nacional como imputado en el caso Plus Ultra

El socialista comparece ante el juez Calama investigado por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental, además de delitos fiscales y contrabando por las joyas halladas en su caja fuerte

Declaración de Zapatero, en directo: el expresidente declara en la Audiencia Nacional como imputado en el caso Plus Ultra

El pueblo de Cataluña con nombre de verdura, que es uno de los más bonitos de España, según National Geographic

Porrera, llamado así por los cultivos de puerros en su demarcación, destaca además por condensar 14 relojes de sol en menos de 30 kilómetros de extensión

El pueblo de Cataluña con nombre de verdura, que es uno de los más bonitos de España, según National Geographic

El barrio de Barcelona que parece Manchester: los edificios más modernos al lado de las antiguas fábricas frente al litoral

El espacio de Poblenou, en la ciudad condal, afronta la presión urbanística mientras la ciudad se expande y se moderniza

El barrio de Barcelona que parece Manchester: los edificios más modernos al lado de las antiguas fábricas frente al litoral

Los seis trucos de un experto para pasar la ITV holgadamente: “Lleva las revoluciones un poco más altas de lo normal”

Con estas recomendaciones, los conductores pueden anticiparse a los fallos más habituales y facilitar un proceso de inspección más ágil y efectivo

Los seis trucos de un experto para pasar la ITV holgadamente: “Lleva las revoluciones un poco más altas de lo normal”

Clima en Zaragoza: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Zaragoza: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Declaración de Zapatero, en directo: el expresidente declara en la Audiencia Nacional como imputado en el caso Plus Ultra

Declaración de Zapatero, en directo: el expresidente declara en la Audiencia Nacional como imputado en el caso Plus Ultra

Los seis trucos de un experto para pasar la ITV holgadamente: “Lleva las revoluciones un poco más altas de lo normal”

“Es el primero que va a querer explicarlo”: en el PSOE confían que Zapatero conteste “a todo” para rebajar la tensión con los socios en el Gobierno

Zapatero, de comparecencias periódicas a prisión provisional: qué le espera al expresidente cuando termine su declaración ante el juez Calama

El abogado de Zapatero, una elección nada casual: Moreno Catena, un catedrático de Derecho Procesal contratado para desactivar el ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

La paz entre EEUU e Irán anticipa una bajada de precios: gasolina, gasoil, alimentos e hipotecas podrían abaratarse, pero a ritmo lento

La paz entre EEUU e Irán anticipa una bajada de precios: gasolina, gasoil, alimentos e hipotecas podrían abaratarse, pero a ritmo lento

Los filetes, el bacon y las chuletas veganas ‘desaparecen’ de la UE: Bruselas limita estos términos solo a alimentos de origen 100% animal

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un alemán con prestaciones estatales y ahorro privado

España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”

El primer borrador del presupuesto europeo divide a la UE: la reducción del gasto y la desinversión de la PAC en el centro del debate

DEPORTES

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4

El golazo de Mbappé en la victoria de Francia ante Senegal, en vídeo: Olise, Barcola y Mbaye marcan la diferencia en su debut en el Mundial 2026

Hervé Renard, el entrenador que no consigue encajar en ninguna selección: de Arabia Saudí a Zambia, Costa de Marfil o Marruecos

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor