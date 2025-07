Olivia Rodrigo reina en la despedida de un Mad Cool 2025 lleno de jóvenes rockeras y segundas oportunidades para el indie

Olivia Rodrigo durante su actuación en el Mad Cool 2025

En la vida es casi tanto o más importante que causar una buena primera impresión saber despedirse por todo lo alto. El Mad Cool 2025 no puede decir que empezase precisamente con el pie derecho después de los problemas con los que empezó el pasado jueves, pero desde luego ha sabido estar a la altura para echar el cierre. Con Olivia Rodrigo a la cabeza, el festival madrileño ha clausurado su novena edición con una jornada protagonizada por nuevas voces pero también por historias de segundas oportunidades.

La jornada final arrancaba con el concierto de Ashleys, el grupo madrileño-salmantino de jóvenes rockeras que estaba allí tras haber ganado el Mad Cool Talent -recordando por otro lado la señalada ausencia de más grupos emergentes españoles en el cartel- y que marcaría en gran medida el tono del día: chicas con mucho talento y poca vergüenza sobre el escenario, dos ingredientes indispensables para hacerse valer frente al calor que invadía el recinto. Un calor que se fue apagando milagrosamente, o que quizá absorbió la noruega Marie Ulven Ringheim, más conocida como Girl In Red, quien inauguraba el escenario Ouigo con su candidez y simpatía, pero también demostrando que el bedroom pop de chicas sensibles puede en seguida convertirse en rock de más alto nivel. La chica de rojo (y elegante americana negra) actuaba por primera vez en Madrid y lo hizo desmontando cualquier posible tópico en torno a su personalidad o su música.

Estuvo desde el principio muy participativa con un público que le jaleaba al ya mítico cántico de “Y guapa, y reina” aunque ni ella misma supiera muy bien de qué se trataba. No le hizo falta entender la lengua de Cervantes para conectar con el público con temas como We fell in love in october, dead girl in the pool o serotonin, tanto emocional como físicamente, ya que abrió al público en dos y cruzó su improvisado túnel dejándose querer con su himno girlfriend. Si la chica que un día firmó summer depression de verdad la sentía, parece que años después ha cambiado esa emoción por una alegría y felicidad sincera.

Este año el festival trae diversos artistas, grandes escenarios y muchas alegrías para los asistentes, pero también numerosas quejas debido a la deficiente organización y molestias en las cercanías al espacio donde se celebra

Mujeres espectáculo y animales de cristal

Si en algún momento se había acusado al Mad Cool como a otros festivales de no contar con suficiente presencia femenina, desde luego esa idea se disipó por completo cuando apareció por el escenario ese torbellino llamado Annie Clark, mundialmente conocida como St. Vincent. Irónico que aun así la cantante que está considerada por la Rolling Stone como una de las 30 mejores de todos los tiempos se acordase del sexo puesto arrancando con Broken Man, la que a su vez establecería el tono de todo el concierto: "I can make your kingdom come / On my feet, I’m an earthquake shakin’. Porque la artista que ha colaborado con Paul McCartney o reemplazado eventualmente al mismísimo Kurt Cobain en la reunión de Nirvana hizo temblar el festival al ritmo de Los Ageless, Violent Times y All Born Screaming, todas ellas atravesadas por movimientos sensuales y eléctricos, como si la cantante estuviese en alguna especie de trance o rito extraño que solo ella fuese capaz de afrontar, aunque el público se empeñó en acompañarla en ese particular viaje.

Al tiempo que St. Vincent terminaba de sumar fieles a su particular performance actuaba sobre el escenario principal Thirty Seconds To Mars, la banda liderada por el actor Jared Leto que arrancó fuerte con Kings and Queens y mantuvo el ritmo todo lo que pudo con otros himnos como This is war o The kill, aunque su setlist fue de las más breves de toda la jornada. Algo más duró sobre el escenario el equipo animador de Oxford Glass Animals. La banda, que se dio a conocer a partir de 2016 con el lanzamiento del aclamado disco How to Be a Human Being y de su aparición en el FIFA -sello de calidad aparentemente imprescindible en muchas bandas del Mad Cool-, ha disparado su fama desde que algunos de sus temas se hiciesen virales en redes como TikTok, otra tendencia de este festival que ha tenido antes a Artemas o Benson Boone. Y desde luego estuvo a la altura del hype, porque supieron combinar esos éxitos recientes como Heat Waves y A Tear in Space con temas de sus primeros trabajos, mucho más orientados al R&B y esos sonidos tropicales que tanto les diferenciaban al principio, materializados en Life Itself, Gooey o Youth. La gente se lo estaba pasando tan bien que hasta los gallos del cantante Dave Bayley caían en gracia mientras jugaba con las piñas a las que hacen referencia en Pork Soda.

La cantante y compositora estadounidense Olivia Rodrigo durante el concierto que han ofrecido este sábado en el festival MAD COOL de Madrid. EFE/ Fernando Villar

Olivia Rodrigo, All-American Queen

Ni la voz de St. Vincent, el aura de Jared Leto o el humor de Glass Animals se pudieron comparar a la puesta en escena de Olivia Rodrigo, que agolpó a casi todo el Mad Cool en torno al escenario principal y demostró por qué ha batido el récord en Glastonbury como la cabeza de cartel más joven tras Billie Eilish. La joven que hace no tanto fuese la cara visible de la nueva Disney con High School Musical: el musical: la serie dejó claro que a pesar de su juventud no es ya ninguna princesa del rock, sino una reina que arrasa allá por donde pisa con sus botas. Su presencia escénica y bella voz va acompañada de un prodigioso dominio de la guitarra como demostraba en los solos de obsessed o bad idea right?, mientras que hacía llorar a otras jóvenes fascinadas con su mera presencia, y completamente eufóricas de que la cantante californiana compartiese con ellas en exclusiva el tema All i want, inédito en su paso por festivales este 2025.

Rodrigo bajó del escenario para recibir su corona -literalmente- y poner patas arriba todo el festival gritando al unísono jealousy, jealousy, deja vu o brutal, tanto que se podía escuchar en cada esquina a alguna pareja o grupo de amigas incrédulas de poder ver en directo a una artista que maneja como nadie tantos registros. Tan pronto generaba rabia y rencor con all-american bitch (“pensad en aquella persona que os cabree mucho, decía) como de pronto dibujaba una gran sonrisa, cuando no un sollozo y lágrimas de emoción, una constante durante el show. De ahí que el público, ya completamente entregado a su nueva monarca, acabase siendo una sola voz para darle respuesta a la suya con get him back! Si la carrera de Olivia Rodrigo es la mitad de fulgurante que su talento, su reinado durará por muchos años.

Acabado el apoteósico show de la estadounidense, Justice y Bloc Party se encargaban de alargar un poco más la fiesta para quien se había quedado con ganas de más. De estos últimos se pueden contar muchas historias, ya que la banda británica ha dado todo tipo de vueltas desde que empezase a despuntar en 2005 con el lanzamiento de su primer álbum, Silent Alarm. Nada fue igual desde aquel brillante primer trabajo y veinte años después el tiempo dictamina que sigue siendo un disco fundacional y único dentro del llamado pospunk revival que integraban otras bandas como Interpol o The Strokes.

Pero los británicos no tuvieron la misma suerte que aquellos otros y su ambición por tocar otros géneros los llevó a ir perdiendo su identidad y su aceptación dentro del gran público. Afortunadamente, sobre el escenario del Mad Cool obtuvieron una más que merecida redención, tirando de clásicos como Banquet, Helicopter o This Modern Love, pero también de esos temas más electrónicos o de disco que propiciaron su no-asalto al estrellato, One more chance o The love Within. Como no podía ser de otra manera, Kele Okereke cerró con la pegadiza y de nuevo fifera Ratchet, demostrando que nunca es tarde si el público es fiel y haciendo suyo esos versos finales: Oh, make a scene, make it real, make ‘em feel / make it loud, make it proud, just to make it count. Claro que importó y valió la pena, porque fue una bonita forma de despedir este Mad Cool 2025 dejando claro que existen las segundas oportunidades y que al final lo importante es saber terminar bien las cosas.