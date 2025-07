Primer día de Mad Cool 2025 lleno de problemas: retrasos en los conciertos, quejas por el volumen y un gran apagón

Gracie Abrams interpreta una de sus canciones en el Madcool 2025 después de sufrir un apagón en su concierto

Uno podría pensar que un festival que lleva funcionando durante casi diez años está ya exento de todo desastre o preparado para cualquier contratiempo que pueda ocurrir. Sin embargo, en el caso del Mad Cool, el festival de música que se celebra en Madrid desde 2016, los contratiempos siguen a la orden del día incluso en su nueva edición, y la primera jornada de esta ha estado protagonizada tanto por artistas como Iggy Pop y Gracie Abrams como por los problemas que han surgido en varios de sus conciertos.

El festival, que a lo largo de este tiempo ha sufrido todo tipo de cambios -de ubicación, de estilo, casi incluso de público-, ha visto en el arranque de su edición de 2025 como le crecían los enanos sobre el jardín que ha situado por un nuevo año en el recinto conocido ahora como Iberdrola Music, ubicado en Villaverde Alto y junto a la Colonia Marconi. Aunque la organización del festival ha organizado un dispositivo especial de transportes para una entrada y salida ordenada y ágil en el recinto, también algunos usuarios han reportado ciertos problemas y atascos en la circulación, aunque ese no ha sido el principal problema.

Un apagón ha sido el principal responsable de aguar la fiesta en la que parecía que iba a ser una primera gran jornada del festival que venía de cerrar por todo lo alto su edición de 2024. Este fallo técnico de origen desconocido tuvo lugar acerca de las 21 de la noche, quizá precisamente en el peor momento de todo el día, ya que era el que aglutinaba a dos de los grandes cabezas de cartel no ya de la jornada sino de todo el festival: Gracie Abrams e Iggy Pop.

Imagen de algunas de las quejas recurrentes de la primera jornada del Madcool 2025

Con Gracie Abrams se estropeó todo y Muse enchufó de nuevo

La primera ya había salido a tocar hacía un rato, arrancando con su tema Risk y confesando que estaba muy feliz de tocar por primera vez en el festival. Poco le duró la alegría tanto a ella como a su legión de fans incondicionales que llevaban apostadas desde la noche anterior, porque a la novena canción, Mess it up, todo se arruinó literalmente. Una maldita ironía que sin embargo no hizo mucha gracia al público del Mad Cool, que comenzó a impacientarse conforme veía que el problema no se arreglaba e incluso a reclamar: “El madcool saliendo 90 euros el día para que termine pasando esto. Okay", comenzaban a farfullar más de uno en redes sociales mientras el festival intentaba sobreponerse del imprevisto y pedía disculpas por los problemas ocasionados.

Esos problemas fueron nada menos que la interrupción por completo del concierto de Abrams, quien tuvo que ponerse a cantar en acústico con su guitarra hasta cuatro canciones, y que para cuando volvió la luz interpretó la quinta y tuvo que terminar su concierto, dejando a sus fans con una sensación agridulce al no haber podido escuchar algunos de sus grandes temas. Con Iggy Pop el caos comenzó desde el principio, ya que el apagón se produjo momentos antes de que iniciase su actuación y le forzó a retrasar su entrada en el escenario al tiempo que redujo considerablemente su setlist, que comenzó con el tema de The Stooges T.V. Eye y terminó con Funtime, aunque al principio no fuese todo precisamente divertido.

Los problemas ocasionados por el apagón que dejó fuera de juego a Abrams e Iggy Pop se sumaron a un malestar general por el volumen del festival, curiosamente desde ambos lados. Los vecinos de los aledaños ya habían denunciado en ocasiones anteriores el ruido provocado por el festival pero esta vez fueron también algunos de los asistentes quienes mostraban su descontento con el bajo volumen de algunos conciertos. En especial el que cerró la noche, el de la banda británica Muse, que arrancó a las 23 ya superados los problemas técnicos y devolvieron en gran medida la ilusión a los espectadores que se mantenían sobre el césped, agradecidos de que el calor amainase, volviese la música y que lo hiciese al ritmo de Hysteria, Supermassive Black Hole o Plug in baby. Quedan por delante aun dos jornadas de festival y puede pasar de todo, pero de momento parece que el Mad Cool 2025 no ha arrancado con el pie derecho.