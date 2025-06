Comienza Glastonbury, el festival de rock, pop y otras músicas más emblemático del verano europeo

Michael Eavis, el fundador de Glastonbury, saluda antes de abrir las puertas de Glastonbury al público, este miércoles 25 de junio

El legendario festival de música de Glastonbury, en Inglaterra, abrió sus puertas este miércoles para una edición que reúne entre otros a Neil Young, Rod Stewart, Olivia Rodrigo, Charli XCX y los argentinos Catriel & Paco Amoroso. Una multitud entusiasta, equipada con mochilas y carpas, invadió Worthy Farm, la granja en Somerset (al sudoeste de Inglaterra) donde se celebrará el mayor festival del verano europeo desde el viernes y hasta la noche del domingo.

Los cabezas de cartel subirán al escenario a partir del viernes, con ídolos pop de las jóvenes generaciones como Olivia Rodrigo y Charli XCX, pero también veteranos como Neil Young y Rod Stewart, quien anunció que estará acompañado en el escenario por Ronnie Wood (ex compañero suyo en The Faces). Alanis Morissette, The Prodigy, Supergrass, The 1975 y John Fogerty también forman parte de los grandes nombres de esta edición.

Olivia Rodrigo, la estrella pop del momento, será la encargada de cerrar el festival Glastonbury 2025 el domingo por la noche

Pero la atención mediática se centra en Kneecap, un trío de raperos originarios de Belfast que debe actuar el sábado. Es que uno de los miembros del grupo tiene que hacer frente a cargos judiciales, acusado de haber exhibido durante un concierto una bandera de Hezbolá, movimiento islamista clasificado como organización terrorista en el Reino Unido.

Su presencia generó críticas dentro de la clase política y el primer ministro laborista, Keir Starmer, consideró que no es “apropiado” que el grupo esté presente en el festival. La líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, pidió a la BBC, socia del festival desde 1997, que no transmita el concierto de los raperos.

Miles de personas esperan en fila antes de la inauguración del Festival de Glastonbury en Worthy Farm, Pilton, Somerset, Gran Bretaña

Las entradas para el festival se agotaron en 35 minutos cuando salieron a la venta en noviembre, con un precio estándar de más de 500 dólares. por el acceso a Glastonbury, que atrajo a más de 210.000 personas en 2024, nació de la contracultura británica de los años 60 y de los movimientos hippies, con su primera edición en 1970, bajo el nombre de Pilton Festival. El grupo de glam rock T. Rex fue el primer cabeza de cartel.

Desde entonces, han pasado grandes nombres, desde David Bowie y Paul McCartney hasta Coldplay, U2, Radiohead, Blur, Oasis y Elton John, quien ofreció allí su último concierto en Reino Unido en 2023.

Fiel al clima británico, el equipamiento de los asistentes incluye tanto sombreros y gafas de sol como botas de goma, ya que el terreno puede convertirse en un lodazal en caso de lluvia. El festival, además, no se celebrará el próximo año, para permitir que el terreno descanse.

Fuente: AFP

[Fotos: REUTERS/Jaimi Joy; AP/Eduardo Verdugo]