Su historia inspiró a millones de personas, pero era falsa: el matrimonio sin dinero ni hogar que caminó 1.000 kilómetros para curar una enfermedad terminal

Imágenes de la película de 'The Salt Path'. (Number 9 Films)

Hay historias reales que nos inspiran a ser mejores. Relatos verídicos de personas que, cuando todo parecía estar en contra, lograron dar con la forma de salir adelante y encontrar, por el camino, esa clase de sabiduría que solo alcanzan los supervivientes. Las historias reales inspiran pero, ¿hasta qué punto deben ceñirse a la verdad?

Esta es la pregunta que se plantea al final de un reportaje de The Observer que, este domingo, ha sacudido Reino Unido y al mundo editorial entero. En él, la periodista Chloe Hadjimatheou revela cómo uno de los libros basados en hechos reales más conocido de los últimos años, El sendero de la sal (en España publicado por la editorial Capitán Swing) se creó “a partir de mentiras, engaños y desesperación”.

En este libro, que ha vendido más de dos millones de ejemplares solo en inglés (se ha traducido a 25 lenguas), se explica la historia del matrimonio de Raynor Winn y su esposo Moth. Después de quedarse sin dinero y sin hogar por “una mala inversión” y de que a Moth le diagnosticaran una enfermedad terminal y neurodegenerativa, ambos decidieron realizar un viaje “terapéutico” y andar más de 1.000 kilómetros a pie acampando en diferentes parajes naturales. Sin embargo, no parece que hubiera una mala inversión, sino una serie de fraudes e impagos que compromete gran parte de su relato. Y eso, por no hablar de las incoherencias de esa supuesta enfermedad.

En El sendero de la sal, Winn y Moth pierden todo su dinero y su casa después de que un amigo de la infancia de él les convenciera para invertir en su negocio, el cual finalmente quebró y, además, hizo que ese mismo amigo les llevara a juicio para poder pagar las deudas. “Perdimos. Perdimos el caso. Perdimos la casa”. Ahora, bien, testimonios incluidos en el reportaje de The Observer muestran que la historia real de por qué perdieron esa casa no ocurrió así.

Según explica el libro, Winn y Moth iniciaron un sendero por la costa de Reino Unido que les llevó a acampar en distintos lugares y conocer a gente que les ayudó en el camino. (National Trails)

Deudas de más de 400.000 euros y varias sentencias en contra

La historia real empieza con la detención de una mujer llamada Sally Walker, quien más adelante se cambiaría el nombre a Raynor Winn. Desde principios de los 2000, trabajaba como contable en un negocio familiar al norte de Gales. Sin embargo, los propietarios de dicho negocio acabaron descubriendo que Sally Walker había dejado de entregar en la cuenta de la empresa una importante cantidad de dinero: más de 74.000 euros. La policía la interrogaría por ello, y esa misma noche la dejaría en su casa con la condición de que acudiera a comisaría al día siguiente. Sin embargo, Sally Walker huyó.

Según se explica en el reportaje, la mujer acudió hasta Londres para pedirle ayuda a un pariente lejano para pedirle un préstamo, algo a lo que este accedió, además de conseguirle un buen abogado que logró que se retiraran los cargos a cambio de devolver todo el dinero y cubrir los gastos legales. Eso sí, a cambio querían que el dueño de la empresa firmara un acuerdo de confidencialidad.

Esta resolución tapó el escándalo, pero no acabó con los problemas de Sally Walker y su marido, Tim Walker. En total, su pariente les había prestado unos 116.000 euros, y como garantía les había pedido su casa e impuesto un interés anual del 18%. No obstante, ese pariente también acabó arruinado, lo que provocó que traspasara la deuda de Sally a otros dos hombres que interpusieron una demanda penal y reclamaron el pago de un dinero que no había dejado de aumentar por atrasar los pagos. Por aquel entonces, la deuda ya ascendía, por los intereses y dispendios acumulados, a más de 170.000 euros... a los que habría que sumar otros 266.000 de hipoteca.

Los Walker no tenían trabajo y, finalmente, acabaron perdiendo su casa, en una versión de los hechos muy diferente de la que aparece en El sendero de la sal, pese a que la editorial promociona el libro como “una historia real y honesta”. The Observer señala, además, toda una serie de sentencias por impago de impuestos, tarjetas de crédito o similares, por no hablar de que perder la casa no los dejó en la calle: en realidad, tenían otra vivienda en Francia en una localidad en la que también se les acusaba de no pagar los impuestos pertinentes.

Raynor Winn, antes llamada Sally Walker, frente a un póster en el que se promociona la película de 'El sendero de la sal0'. (Instagram)

Un milagro médico

Este largo historial de posibles fraudes podría no ser, sin embargo, la mayor mentira del libro. Y es que en el reportaje la periodista apunta directamente a la supuesta enfermedad sufrida por Moth (Tim Walker): la degeneración corticobasal (DCB), cuya sintomatología se asemeja a la enfermedad de Parkinson. A pesar de que la esperanza de vida de los pacientes de DCB es de seis a ocho años, Moth lleva vivo más de 12. No solo eso, sino que además no se conoce que muestre los síntomas más evidentes que caracterizan esta enfermedad, como los temblores, la incapacidad de controlar las extremidades, la dificultad para hablar o la demencia.

“Sería muy escéptica de que sea corticobasal. Nunca he atendido a nadie que haya vivido tanto tiempo”, aclara una de los nueve neurólogos consultados por la periodista, todos ellos con una reacción similar. Tras el éxito de El sendero de la sal, Winn ha firmado un enriquecedor acuerdo editorial con Penguin Random House por el que ha publicado más libros sobre sus viajes con su marido. En todos ellos, él muestra graves síntomas que, tras caminar cientos de kilómetros y acampando en distintos parajes naturales, acaba experimentando una mejoría.

De hecho, en el último de esos libros, después de que Moth parezca estar peor que nunca, la historia termina con un milagro médico: tras la caminata, los médicos no encuentran rastro de la enfermedad en las pruebas. “Sabemos que existe la neuroplasticidad, aunque sabemos muy poco sobre ella”, justifica dicho milagro Winn. “Creíamos que la Tierra era plana. Creíamos que no existía ningún universo más allá del nuestro”.

Marc Gauthier, de 62 años, ha vuelto a caminar tras un diagnóstico de Parkinson hace ya tres décadas.

La conclusión de la investigación periodística

A pesar de que no existen evidencias que la enfermedad de Moth haya sido una invención, y que The Observer reconozca que este tipo de curaciones espontáneas puedan ocurrir, el reportaje pone en tela de juicio la veracidad de una gran parte de la historia de El sendero de la sal. “Nuestro reportaje ha detectado pecados de omisión y comisión”, resuelve Chloe Hadjimatheou. El editor de Raynor Winn afirma que su historia es ‘implacablemente honesta’. No lo es. “La historia, sin duda, tiene elementos de verdad, pero también tergiversa quiénes eran, cómo comenzaron su camino y las circunstancias económicas que los rodearon”.

Sin embargo, gracias a esa serie de libros los Walker han alcanzado la fama y han ganado una más que considerable suma de dinero. Además, también han cobrado mucho dinero tras la realización de una película homónima que adapta su historia para la gran pantalla. “Y la gente no solo lee y ve El Sendero de la Sal, sino que actúa en consecuencia; personas con esperanzas y problemas de salud, parten creyendo que siguen el camino correcto", advierte la periodista. “Las consecuencias pueden ser, en su mayoría, triviales, pero también existe el potencial de causar daños reales”.