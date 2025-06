La película de acción con Jason Statham y Sylvester Stallone que es número uno en Prime Video

Los actores Sylvester Stallone y Jason Statham en 2021. (Lionsgate)

Los primeros meses del verano siempre traen consigo algunos de los mejores estrenos de cine del año. Los grandes blockbusters llenan las carteleras de las grandes salas, conscientes de que si consiguen buenos datos de taquilla tendrán más opciones de optar a premios el año que viene. A pesar de eso, y ya sea por falta de tiempo o de ganas, muchos espectadores prefieren quedarse en sus casas y escoger alguna película en plataformas.

Estos servicios ofrecen también sus propios estrenos que, en algunas ocasiones, también se convierten en verdaderos éxitos entre los suscriptores. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con una de las películas más recientes de Prime Video, una nueva colaboración entre el actor de Jason Statham y el director David Ayer -tras hacerlo en Beekeper: el protector (2024)- que ha convencido a muchos fans del cine de acción.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Ambos han logrado conquistar el puesto de lo más visto en Prime Video con la película A Working Man (2025), donde Statham interpreta al exmarine Levon Cade, un hombre que se enfrenta a situaciones de alta adrenalina tras el secuestro de la hija de su jefe, interpretado por Michael Peña. En esta misión, además, cuenta con la ayuda de un amigo interpretado por David Harbour.

Una estrella del género

Basada en la conocida saga de novelas escritas por Chuck Dixon, esta película no solo rememora temas de acción clásica, sino que añade un estilo gráfico notablemente modernizado. Una fórmula que le ha permitido adelantarse a otros títulos que, aunque parecidos en el género -como The Equalizer 3 (2023), parte de la famosa serie de producciones encabezadas por Denzel Washington-, no han conseguido invocar a tantos espectadores.

Nada mal para tratarse de Statham, un actor británico convertido en un referente del cine de acción. Pese a hacerse conocido tras aparecer en varias películas del director Guy Ritchie (Snatch: Cerdos y diamantes), su salto definitivo fueron las películas de Transporter (2002-2008), donde interpretaba a un conductor especializado en combate que debía realizar ciertos envíos.

Desde entonces, Statham ha protagonizado una variedad de películas de gran éxito comercial como Crank: Veneno en la sangre (2006), The Italian Job (2003), Los mercenarios (2010), y Fast & Furious 7 (2015), donde se unió a una saga ya establecida, interpretando al villano Deckard Shaw.

La participación de Sylvester Stallone en la película

Una prueba de la influencia de este actor para atraer nuevos espectadores es que otra película suya, Despierta la furia (2021), también se encuentra en el Top 10 de lo más visto en Prime Video. Se trata de otro thriller de acción dirigido, precisamente, por el director con el que Statham comenzó a despuntar, Guy Ritchie. “Jason es una de mis personas favoritas del mundo”, confesaba el conocido director, con el que también colaboró en Operación Fortune: El gran engaño (2023).

Otro de los atractivos de A Working Man, sin embargo, reside en quién se encuentra en quién ha elaborado el guion de la misma. Se trata nada más y nada menos que de Sylvester Stallone, otra gran estrella del cine de acción y socio de Statham en la saga de Los Mercenarios. En esta ocasión, también se ha desempeñado como productor de la película, lo cual ha terminado de apuntalar esta producción para convertirla en una propuesta exitosa entre los suscriptores de Prime Video.