“Beekeeper: sentencia de muerte”: tráiler, sinopsis, elenco y lo que debes saber antes de su estreno en cines

Cuando Dam Clay (Jason Statham) un Beekeeper retirado descubre una conspiración en los niveles más altos del gobierno, tendrá que desbloquear todos los mecanismos de defensa y cumplir con su nueva misión, una brutal campaña de venganza contra quienes mataron a su gente. (Diamond Films)

En la jungla de la corrupción, emerge un héroe singular, Adam Clay, interpretado por el incomparable Jason Statham en Beekeeper: sentencia de muerte (The Beekeeper). La película, dirigida por David Ayer (Escuadrón suicida), presenta a Clay como un miembro retirado de los enigmáticos Beekeepers, una élite que trabaja sin restricciones para proteger la sociedad en situaciones extremas de emergencia nacional.

Clay, un apicultor retirado, lleva una vida tranquila cuidando sus abejas después de su retiro. Sin embargo, su vida toma un giro inesperado cuando su vecina anciana es víctima de estafadores, perdiendo sus ahorros con consecuencias trágicas. Este incidente impulsa a Clay a volver a la acción, decidido a buscar justicia para su vecina y exponer una red de estafas mortales orquestada por una poderosa organización.

Entre abejas y conspiraciones, Adam Clay emerge como un héroe improbable en la nueva película. (Créditos: DiamondFilms)

La trama se desarrolla en un entorno donde los estafadores de telemarketing son comparados con avispas que amenazan la colmena de personas mayores vulnerables. La película, aunque ambientada en el oeste de Massachusetts y Boston, se rodó en Londres, proporcionando un trasfondo realista para la trama.

El elenco cuenta con la presencia de dos grandes actores como Josh Hutcherson (Five Nights at Freddy’s) y Jeremy Irons (Lolita), quienes son secundados por Emmy Raver-Lampan (The Umbrella Academy), entre otros.

Jason Statham personifica la fuerza silenciosa de Adam Clay en "Beekeeper: sentencia de muerte", donde la justicia no conoce límites. (Créditos: Diamond Films)

¿Quiénes son los personajes?

Esta sociedad secreta es presentada como un grupo especializado que trabaja más allá de las cadenas de mando convencionales. Clay, retirado pero dotado de habilidades excepcionales, se ve envuelto en una conspiración de alto nivel que lo lleva a desplegar todas sus habilidades para desentrañar la verdad. Este hombre se convierte en el defensor de las personas más vulnerables, enfrentándose tanto a estafadores del siglo XXI como a agentes del FBI.

El largometraje revela la jerarquía interna de este grupo de élite y su lucha contra la corrupción omnipresente que amenaza a la sociedad. El personaje de Clay no es solo un hombre de acción; es un apicultor retirado con un profundo sentido moral. Aunque no es un tipo de armas convencional, utiliza una variedad de habilidades para enfrentarse a sus adversarios, mostrando que los Beekeepers son mucho más que simples soldados.

Josh Hutcherson como Derek Danforth en el film de acción que llega el 11 de enero a las salas de cine. (Créditos: Diamond Films)

La producción, estructurada por el guionista Kurt Wimmer, utiliza la metáfora de las abejas y avispas para ilustrar los diferentes estratos de la sociedad y la lucha contra la corrupción. La dirección de David Ayer aporta una autenticidad única a las escenas de acción, mostrando a Clay como un hombre capaz pero humano.

Fecha de estreno de “Beekeeper: sentencia de muerte”

El film ofrece una progresión natural que sincroniza la trama con las emocionantes escenas de acción. Cada paso lleva al espectador más adentro de la red criminal, revelando más sobre el mundo de los Beekeepers y aumentando la intensidad de su ritmo narrativo. Además, presenta escenarios diversos, desde la tranquila granja de Massachusetts hasta la imponente Nine Star United en Boston, el epicentro de la corrupción. Beekeeper: sentencia de muerte se estrena en cines de Argentina, México, Perú y más países de América Latina el 11 de enero de 2024.