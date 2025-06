El actor Gary Oldman escoge esta película poco conocida como la mejor de toda la historia de Reino Unido: “Es una obra maestra”

Gary Oldman en el Festival de Cannes para presentar 'Parthenope'. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

El Reino Unido ha sido la cuna de grandes películas a lo largo de la historia del cine. A los nombres de directores como Carol Reed, Stanley Kubrick o David Lean, habría que añadirle grandes títulos más recientes como Trainspotting, Snatch: Cerdos y diamantes o 1917. Películas, en general, que se han convertido en referentes para producciones posteriores, muchas veces protagonizadas por actores mundialmente reconocidos.

Este podría ser perfectamente el caso de Gary Oldman, un intérprete de cuna londinense muy reconocido por su habilidad para transformar personajes con marcados cambios de apariencia y sus intensas actuaciones. Ganador del premio Óscar al Mejor Actor, obtuvo de hecho su estatuilla realizando la película más ‘británica’ de su carrera, interpretando a Winston Churchill en El instante más oscuro.

Se trata, también, de una figura que ha sido muy discutida por sus opiniones políticas, dadas varias declaraciones tildadas de antisemitas o las acusaciones recibidas en pleno auge del movimiento #MeToo. Una serie de polémicas que, por otra parte, no le han impedido trabajar para los mejores directores en los últimos años, como Steven Soderberg, David Fincher, Joe Wright, Christopher Nolan o Paolo Sorrentino.

Cuatro películas estadounidenses y una británica

A raíz de esta carrera privilegiada, la revista británica Far Out quiso conocer cuáles eran las películas favoritas del que, para actores como Tom Hardy o Colin Farrell, es el mejor intérprete que ha nacido en las islas. Una cuestión a la que Oldman dio hasta tres películas de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, La conversación y El Padrino: Parte II y otra del también estadounidense Terrence Malick, Malas Tierras.

En esa lista, sin embargo, el actor incluyó también una única película británica de entre todas las que hasta hoy se han hecho. Una peculiar elección dado que, además, se trata de uno de los títulos menos conocidos de una directora que, eso sí, goza de un gran prestigio dentro del circuito del cine de autor.

De trata de un título ambientado en las calles de Glasgow en 1973, donde se narra la historia de un niño que intenta crecer enfrentándose a la dureza de su entorno. "Ratcatcher", destacaba Oldman, “es una obra maestra”. Un gran halago hacia el que fue el primer largometraje de una de las directoras más famosas del Reino Unido: Lynne Ramsay.

Una directora con fama de contar historias difíciles y duras

A esta directora escocesa se la conoce por trabajos posteriores que sí tuvieron una gran repercusión, como Tenemos que hablar de Kevin, una película que demostró la gran habilidad de esta cineasta para trasladar a la pantalla experiencias complejas y emocionalmente intensas. En esta producción, por ejemplo, se abordan las complicadas relaciones familiares que pueden incluso inducir a un hijo a desarrollar una conducta psicopática.

En Ratcatcher, por ejemplo, la directora busca observar la pobreza y hacerla sentir al espectador, una dura historia a la que Ramsay nunca niega su tinte poético. El enfoque casi mítico y fragmentado que ejecuta en esta película, de hecho, transforma una narrativa cotidiana en un cuento trascendental que resalta su habilidad para combinar lo mundano con lo sublime... generalmente a través del dolor.

Este año, Ramsay volverá a los cines después de su paso por el Festival de Cannes con una película que había creado una gran expectación: Die, my love. Con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson en el papel protagonista, esta historia sobre la lucha de una madre contra la locura puerperal era uno de los títulos más esperados del evento.