La película basada en el libro de Ariana Harwicz genera revuelo en Cannes

Clip oficial de "Die, My Love", en el Festival de Cine de Cannes 2025

El momento en que se cristaliza que Jennifer Lawrence está ofreciendo la actuación más sorprendente y desinhibida de su carrera —algo que ni siquiera sus seguidores más devotos habrían adivinado que podría lograr— llega bastante temprano en el viaje absolutamente punk-rock a través de la psique de una mujer en Die, My Love, de Lynne Ramsay, una de las películas más impactantes del Festival de Cine de Cannes que termina este sábado.

Lawrence interpreta a Grace, una aspirante a escritora que se acaba de mudar a una casa rural en mal estado con su esposo, Jackson (Robert Pattinson). Ya entrada la noche, sale del cuarto donde ha estado amamantando a su recién nacido y se desliza por el pasillo, con un pecho todavía sobresaliendo de su sostén de lactancia.

Sus movimientos son intencionados, semejantes a una danza. Suponemos que se dirige hacia Jackson, con quien parece tener un vínculo casi animal. Pero Grace entra en otra habitación y se queda sola, antes de sacar un bolígrafo estilográfico de un frasco y salpicar su tinta sobre una hoja de papel. ¿Qué está haciendo? Ni siquiera parece saberlo ella misma. Se inclina hacia adelante. Gotas de leche caen de su pecho y se mezclan con el negro. Un Jackson Pollock materno.

Jennifer Lawrence en 'Die, My Love', de Lynne Ramsay

Este es el primer indicio de la depresión posparto de Grace, una afección que nunca se menciona explícitamente en el drama psicológico de Ramsay, que también cuenta con LaKeith Stanfield, Sissy Spacek y Nick Nolte. Lawrence estalla en arrebatos de ira sin filtro, a menudo bastante divertidos, y mantiene al público en vilo sobre cuánto peligro representa para ella misma y para los demás.

La respuesta en Cannes, donde la película debutó con una gran ovación de pie (sí, todas las películas allí las reciben), ha sido ferozmente dividida. Nadie es indiferente ante este filme. O lo adoras, o lo detestas.

“Jennifer Lawrence fracasa en un festín de salpicaduras maternas”, gritaba el titular de la reseña de Kevin Maher en el Times de Londres. Owen Gleiberman, de Variety, elogió la actuación “explosiva” de Lawrence, pero calificó la película como “un espectáculo desordenado”.

Sin embargo, en general, el murmullo sobre el Óscar ha sido constante. Incluso los críticos que no disfrutaron de la película están de acuerdo en que Lawrence es increíble. Ryan Lattanzio, de Indiewire, escribió que “no has vivido” hasta que ves a la actriz volverse “totalmente salvaje”, mientras que Esther Zuckerman, de The Daily Beast, declaró que este papel consolida el estatus de Lawrence como una de las mejores actrices de su generación.

La directora Lynne Ramsay y los miembros del reparto Jennifer Lawrence, Robert Pattinson y LaKeith Stanfield en el 78º Festival de Cine de Cannes en Cannes (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Lawrence es “asombrosa” e “hipnótica” al canalizar el humor negro de una mujer que ha perdido el control de su existencia y parece tanto asustada como liberada por la experiencia, escribe Richard Lawson en Vanity Fair. “Es algo fantástico de observar: una interpretación cómica que logra notas convincentes de devastación, o un giro dramático que también es a carcajadas divertido”, señala. “Qué emoción ver a Lawrence expandir su talento de esta manera, una estrella de cine recuperando el talento que su celebridad casi había oscurecido”.

Pero, ¿qué tan realista es esta conversación sobre el Óscar?

Ninguna otra actuación en este festival, y quizás en los cines hasta ahora este año, se acerca a ser tan explosiva, aunque no olvidemos a Rose Byrne como una madre que se desmorona por la enfermedad de su hija en If I Had Legs I’d Kick You, una sensación de A24 presentada en Sundance.

La película de Lawrence es más difícil de ver, poniendo a prueba la paciencia en cada giro con el enfoque lírico y no lineal de Ramsay. Y sospecho que será un reto para muchos votantes de los Óscar querer verla, incluso con las nuevas reglas que los obligan a ver todas las películas si quieren tener permitido votar. ¿Hay espacio en la carrera de mejor actriz de este año para dos interpretaciones reveladoras e incendiarias sobre la psicosis maternal? Solo cabe esperar que sí.

Lynne Ramsay, directora de "Die, My Love" (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Pronto todos tendremos la oportunidad de formarnos nuestra propia opinión, porque Mubi acaba de comprar Die, My Love en la mayor venta del festival, por un monto reportado de 24 millones de dólares, y la llevará a los cines en Estados Unidos, Reino Unido y otros mercados principales alrededor del mundo.

Si alguien puede convertir una película difícil en una contendiente para los premios, es la compañía que convirtió a Demi Moore y The Substance en amenazas legítimas en la carrera por los Óscar 2024.

Además, merece la pena mantener el ojo puesto en la querida Spacek como actriz de reparto por su papel como Pam, la suegra empática de Grace, que está de duelo por la muerte de su esposo (Nolte) y es la única persona capaz de ver lo que le está ocurriendo al personaje de Lawrence. Pattinson también está bastante bien como el esposo perplejo, cuyas fallas quedan amplificadas a medida que se profundiza la locura de Grace, pero esta película es de Lawrence, y las posibilidades de Óscar de Pattinson dependerán de cuánto les guste la película en general a los votantes.

Lo que no puede subestimarse en el caso de Lawrence es el claro deseo de casi todos de verla de nuevo en el escenario de los Óscar. A menudo ha parecido reacia a ser una estrella de cine, a pesar de lo naturalmente buena que es en ello, y solo ha protagonizado otras tres películas en los últimos años, ninguna con aspiraciones a los Óscar. Esta ralentización coincidió con su matrimonio con el director de una galería de arte, Cooke Maroney, y el nacimiento de sus dos hijos.

La escritora argentina Ariana Harwicz, autora de la novela "Matate, amor" (Foto: Luis Miguel Añón)

Jennifer Lawrence es productora de Die, My Love”, basada en la breve novela en primera persona del mismo nombre escrita por la autora argentina Ariana Harwicz, y sugirió durante la conferencia de prensa que su pasión por hacer esta película era personal: leyó el libro de Harwicz justo después de tener a su primer hijo. “No hay nada realmente como el posparto”, comentó Lawrence. “Una ansiedad extrema y una depresión extrema son muy aislantes... te sientes como un alienígena”. En la película, Grace está en Montana, sin amigos ni comunidad propia, pero Lawrence señaló que el posparto es aislante “no importa dónde estés”.

Lawrence había querido trabajar con la cineasta escocesa Ramsay desde que vio su película de 1999, Ratcatcher, y fue quien se acercó a la directora.

Ramsay presentó previamente Tenemos que hablar de Kevin (2011) y You Were Never Really Here (2017) en Cannes. Tiene una inclinación al estilo de Scorsese por integrar canciones de manera contundente y una habilidad para explorar la psicología humana con empatía. “Yo pensaba: ‘No hay manera’”, dijo Lawrence. “Pero nos arriesgamos, se lo enviamos y simplemente no puedo creer que estoy aquí contigo [en Cannes] y que esto pasó”.

Justine Ciarrocchi, Jennifer Lawrence, Sissy Spacek, Robert Pattinson, Lynne Ramsay, LaKeith Stanfield, Andrea Calderwood, Molly Smith, Trent Luckinbill y Thad Luckinbill en la alfombra roja de Cannes (REUTERS/Stephane Mahe)

En lo que debería augurar buenos resultados para la temporada de premios, Lawrence fue sorprendentemente sincera sobre la maternidad, mientras los reporteros especializados cercanos a mí escribían furiosamente cada una de sus palabras. Estaba embarazada de varios meses de su segundo hijo mientras filmaba la película, lo que, según ella, fue su mayor fortaleza. “Tenía grandes hormonas”, afirmó Lawrence. “Me sentía genial, que realmente era la única forma en que podía sumergirme en algunas de estas emociones viscerales”.

Mientras tanto, los hombres del panel dijeron que hacer “Die, My Love” les ayudó a entender mejor lo que las mujeres en sus vidas han pasado. Stanfield mencionó que la película le ayudó a comprender no solo la experiencia posparto de su esposa, sino también “cómo se siente estar completamente vivo... y ser un creador”. Comentó que simplemente tenía que ser parte de esto, aunque casi no tiene diálogos en la película. Pattinson señaló que su propia experiencia como padre lo había energizado creativamente, pero rió mientras seguía hablando: “Esta pregunta es imposible de responder correctamente para un hombre”.

En cuanto a Lawrence, dijo que tener hijos había cambiado por completo su vida. Ser padre es “brutal e intenso”, pero “en el mejor de los sentidos”. Sus hijos influyen en cada decisión que toma, ya sea trabajando o no. Pero también la abrieron como artista. “No sabía que podía sentir tanto, y mi trabajo tiene mucho que ver con la emoción”, afirmó. “Recomiendo mucho tener hijos si quieres ser actor”.

Fuente: The Washington Post