Cuándo y dónde ver ‘The Brutalist’, la ambiciosa película por la que Adrien Brody ganó el Oscar

Huyendo de la Europa de la posguerra, el visionario arquitecto László Toth llega a Estados Unidos para reconstruir su vida, su obra y su matrimonio con su esposa Erzsébet tras verse obligados a separarse durante la guerra a causa de los cambios de fronteras y regímenes. (Crédito: Universal Studios)

No ganó el Oscar, aunque sí se llevó alguna que otra estatuilla, y sobre todo el agradecimiento de un público y una industria que convencida de haber vuelto a ver una gran película de Hollywood tantos años después. Si The Brutalist pasará a la historia es algo que solo decidirá el tiempo, pero a ello ayudará sin duda el recibimiento que tenga en su paso por plataformas digitales. Pero, ¿cuándo será eso? Pues mucho antes de lo que uno pueda pensar.

Lo primero que hay que decir es que The Brutalist es que, tras estrenarse el 24 de enero en cines, hay algunas salas en las que aun continúa. En Madrid mismamente se puede encontrar en la mítica Golem o en la Sala Equis, aunque sus pases están decreciendo con el paso del tiempo. No obstante, los espectadores tendrán la oportunidad de descubrir o volver a disfrutar de esta gran película con su llegada a plataformas. Es una película que bien merece la pena verse en pantalla grande, pero eso no significa que no se pueda apreciar desde la comodidad del televisor y el sofá.

La fecha de estreno fijada para su llegada a streaming es el 16 de mayo, y de momento está confirmada HBO Max como una de las plataformas en las que se podrá ver. No obstante, habrá que esperar si alguna otra se suma a la distribución de la misma, y si no puede que con el tiempo los derechos de esta cambien de manos, ya que Warner -dueña de Max- no es la propietaria de los derechos sino que lo son Focus y A24, cuando esta última de hecho acaba de aterrizar en nuestro país distribuyendo por su cuenta otra película como Warfare: Tiempo de Guerra.

Esta imagen difundida por A24 muestra a Adrien Brody en una escena de "The Brutalist". (Lol Crawley/A24 via AP)

Una historia gigantesca para una enorme película

The Brutalist tiene una duración aproximada de tres horas y media, con un intermedio incluido que puede recordar al de otras grandes películas épicas como Lawrence de Arabia, Ben-Hur o West Side Story. Pero su historia es tan gigantesca como el formato usado -el VistaVision, en desuso desde el Hollywood clásico-, ya que cuenta la vida de un ficticio arquitecto, Lazslo Tóth (Adrien Brody). Toth llega a Estados Unidos después de sobrevivir al Holocausto en el campo de concentración de Buchenwald, al principio para reunirse con su primo Attila (Alessandro Nivola).

Sin embargo, su ambición por convertirse en un gran arquitecto lo lleva a trabajar con el Sr. Lee Van Buren (Guy Pearce), un magnate de Philadelphia que le encarga un gran edificio al que Toth dará su peculiar toque. La película cuenta lo que sucede en los años que transcurren mientras el edificio se lleva a cabo, con la complicada relación entre dinero y libertad creativa, la herida del Holocausto en la familia Tóth y el cambio social que se produce en la Estados Unidos de la época a partir de una serie de personajes que esconden sus sentimientos entre sus propios muros.

The Brutalist partía como una de las favoritas para el Oscar después de obtener hasta 10 nominaciones, de las cuales solo cosechó finalmente tres, pero entre ellas la de mejor actor para Adrien Brody, siendo su segunda estatuilla tras El pianista. Ahora la película encontrará una nueva oportunidad en el streaming para encandilar a nuevos espectadores y traer de nuevo la gloria del viejo Hollywood con una historia que resuena con más fuerza que nunca en nuestros días, aunque eso es algo que tiene que descubrir el propio espectador, prestando especial atención a su epílogo.