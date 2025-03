El actor Juan José Ballesta habla de la persecución que ha sufrido tras ser exculpado de agresión sexual: “Me han crucificado”

Juan José Ballesta en una imagen de archivo. (Europa Press)

Juan José Ballesta, actor conocido por su papel de El Bola en la conocida película de Achero Mañanas, ha sido exculpado del delito de agresión sexual del que se le había acusado en 2023 después de que la jueza haya rechazado procesarlo por falta de pruebas.

Hace dos años, una mujer de 47 que vivía en Parla, lugar en el que también reside el actor, aseguró haber sido agredida sexualmente por Ballesta y otro hombre en un bar. Esto hizo que una jueza iniciara varias diligencias de cara a esclarecer los hechos, si bien el actor siempre aseguró ser inocente, algo que parece haber quedado demostrado después de que la jueza haya señalado varias contradicciones en las versiones ofrecidas por la denunciante y falta de “elementos que apoyen su testimonio”.

Dejarlo todo atrás

El actor, por su parte, ha roto su silencio con los medios de comunicación para asegurar que “ha sido un año y pico muy duro”. La acusación le afectó tanto a nivel psicológico como familiar: "No he tenido miedo en ningún momento porque no he hecho nada, pero sí que he tenido mucha pena por esta muchacha, pena por mi hijo también porque le han preguntado mucho, por mi familia, por mi madre“.

Ha asegurado, no obstante, que no le guarda rencor a nadie. “Estoy muy agradecido a los que me han ayudado”. El intérprete ha asegurado que, tanto en Parla como en redes sociales, recibió muchos mensajes de apoyo. Algunas personas, en cambio, decidieron “crucificarlo”. “No voy a ir en contra de nadie porque si la chica se decía que tenía problemas, loo que no voy a hacer es echarme más problemas. Voy a intentar dejar todo atrás lo antes posible”.

Un frenazo a su carrera

El actor es conocido por participar en películas como 7 vírgenes, Planta 4, Entrelobos o El viaje de Carol. Sin embargo, su papel más recordado en El bola, una película en la que participó con apenas 13 años interpretando a un chico inmerso en una violenta y sórdida situación familiar. Ballesta obtuvo entonces el Premio Goya al mejor actor revelación.

Sin embargo, la acusación de agresión sexual hizo que muy poca gente quisiera contar con él en un rodaje. “He estado en un software de hostelería, un canal de cartas digitales y he montado pantallas de red”, ha explicado en la rueda de prensa ofrecida. Sin embargo, incluso ahí experimentó algunos problemas: “Ha habido sitios que ni nos han atendido”. Su último trabajo como actor fue un papel secundario en Asalto al Banco Central, una miniserie hecha en 2024 por el director Daniel Calparsoro.