Un tío le enseña a su sobrina ‘El Señor de los Anillos’ y la madre le prohíbe volver a cuidar de ella nunca más: “¿Soy una mala persona?”

En el mundo del cine, se conocen como clásicos aquellas películas o series que perduran en el tiempo más allá de su estreno, y que forman parte de la memoria colectiva de una sociedad. Frases como “Yo soy tu padre”, o “le haremos una oferta que no podrá rechazar” son reconocidas por personas de distintas generaciones. Además, si por lo que sea alguien no capta esas referencias, muchos se sienten responsables de enseñar a esa persona el origen de la expresión.

Esto es lo que le ocurrió a un hombre que, mientras cuidaba a su sobrina de 9 años en lo que los padres salían a cenar, se puso un anillo en un dedo y pronunció la famosa frase: “Mi tesoro”. “Ella no entendió la referencia”, comenta el tío a través de un post en la red social Reddit (u/SouthlandMax). “Eso me sorprendió: somos una familia muy aficionada a la ciencia ficción y la fantasía”. Un motivo por el que decidió preparar unas palomitas y ver El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo, primera película de la trilogía. “Le encantó. Le gustaron los hobbits, los elfos, el anillo mágico”.

Según explica en un post que se ha convertido en viral, la película entusiasmó tanto a la pequeña que pidió enseguida ver la siguiente, solo que ya era tarde y el tío decidió acostarla. “A la mañana siguiente, recibo una llamada telefónica, la esposa de mi hermano está furiosa conmigo. Mi sobrina se despertó pidiendo ver la siguiente y preguntó si habría dragones en ella, porque le dije que no hay dragones hasta las precuelas”.

El origen del enfado de la madre

Su cuñada no le gritaba por teléfono nada respecto a estos seres alados, sin embargo, sino que le preguntaba cómo había podido ser “tan irresponsable de mostrarle eso”. Más en concreto, le recriminaba que le hubiera enseñado las escenas de “sexo e incesto y cabezas cortadas”, algo que extrañó mucho al tío de la niña porque El Señor de los Anillos no tiene nada de eso. “Mi hermano coge el teléfono y me explica que su esposa no sabe la diferencia entre Juego de Tronos y El Señor de los Anillos”. La primera es una serie conocida, entre otras cosas, por la abundante violencia y el contenido sexual explícito de algunas de sus escenas.

Ni siquiera él, su marido y padre de la niña, es capaz de hacerle entrar en razón a la mujer y hacerle ver el malentendido. “Así que ahora están enfadados conmigo porque ella es demasiado ignorante para saber la diferencia entre una película y una serie de televisión”. De hecho, explica que ha surgido incluso la posibilidad de que no pueda volver a cuidar de su sobrina. “Crecimos viendo esas cosas, la esposa no”, concluye el hombre. “Mi hermano tiene problemas y es del tipo que no se enfrenta a los conflictos”.

Algo parecido han opinado los cientos de personas que han respondido al post de este usuario. “Creo que tu hermano necesita considerar la posibilidad de encontrar una manera de hacer que su esposa le escuche en lugar de actuar como una persona iracunda, cerrada de mente y loca”. Otros no dan crédito a que se haya podido dar esa confusión, y han señalado la posibilidad de que su cuñada ya sepa que se confundió, pero se haya negado a admitir que se había equivocado. “¿Soy una mala persona porque la esposa de mi hermano no sabe la diferencia?”, pregunta el tío de la niña, a la espera de que este conflicto familiar se pueda resolver.