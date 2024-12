La productora de ‘El señor de los anillos’ desvela el mítico actor al que han pedido volver: “Va a depender enteramente de él”

Imagen de 'El señor de los anillos'

La fiebre por El señor de los anillos ha vuelto. Desde que llegase a televisión la serie de Amazon Prime Video Los anillos de poder y comenzasen también los rumores de una nueva saga, la ilusión por la Tierra Media ha despertado por completo. Una ilusión confirmada con el estreno de La guerra de los Rohirrim, la película de animación que amplia el universo cinematográfico de Tolkien, pero que podría llegar a su punto álgido con la próxima película que ya está en marcha, La caza de Gollum. Una película que se desarrolla en la misma línea temporal que las entregas de Peter Jackson, y es por eso mismo que quieren contar con algunos de los actores originales para este regreso.

Philippa Boyens, guionista original de la saga y máxima responsable junto a Peter Jackson y Fran Walsh, desvelaba en una reciente entrevista que hay un actor con el que han estado intentando contactar para ver si retomaría su papel, y no es otro que Viggo Mortensen. “Honestamente, eso va a depender enteramente de Viggo, estamos todavía trabajando colaborativamente y en una etapa muy temprana del proyecto. He hablado con Viggo, Andy (Serkis) ha hablado con él, Peter (Jackson) ha hablado con él, todos hemos hablado entre nosotros y honestamente, no puedo imaginar a nadie más interpretando a Aragorn, pero dependerá completa y totalmente de Viggo”, recalcaba Boyens.

El de Mortensen es un caso similar al de Ian McKellen, otro actor mítico de la saga por dar vida al mago Gandalf el Gris, y a quien también han contactado para su regreso a pesar de su avanzada edad. “Bueno, todo lo que sé es que me llamaron y me dijeron que estas películas iban a suceder, que van a ser principalmente sobre Gollum, que Andy Serkis, que interpretó a Gollum, va a dirigir, y que habrá un guión que llegará en algún momento del nuevo año [...] y entonces juzgaré si quiero volver”, admitía el británico. Otros como Orlando Bloom, quien interpretó al elfo Legolas, directamente se ofrecían a volver a la saga que tantas alegrías dio en su momento: “No sé cómo lo harían. Supongo que con la IA puedes hacer cualquier cosa hoy en día. Pero, si Peter Jackson dice que salte, yo digo, ‘¿qué tan alto?’ Quiero decir, él comenzó toda mi carrera”.

Viggo Mortensen en 'El señor de los anillos'

La importancia de Aragorn en la historia

Lo cierto es que Mortensen ya habló al respecto cuando se confirmó que La caza de Gollum estaba en marcha, y dejó la puerta bastante abierta a un posible regreso. “Claro. No sé exactamente cuál es la historia, no me he enterado. Tal vez me entere con el tiempo. Me gusta interpretar ese personaje. Aprendí mucho interpretando al personaje. Lo disfruté mucho”. Se desconoce aun si volverá finalmente o no, pero Aragorn es parte importante de la historia de El señor de los anillos y podría serlo también de la historia de La caza de Gollum, que no hay que olvidar que ya tuvo una suerte de adaptación por parte de un fan de la saga que realizó su propia película con muy pocos medios. En aquella película, que fue retirada de YouTube a petición de la propia Warner, Aragorn era el principal protagonista después de ser enviado por Gandalf a la búsqueda y captura de la monstruosa criatura.

Orientándonos por aquel trabajo, no sería de extrañar que Aragorn formase parte de la película. La caza de Gollum se ambienta durante los eventos de la primera entrega, La comunidad del anillo, con Frodo a punto de abandonar la Comarca y con varios personajes pendientes de encontrar a Gollum creyendo que este aun tiene el anillo que busca Sauron. Esto implicaría, por lo tanto, que Aragorn tendría que tener el mismo aspecto que en aquella película, algo complicado de trasladar a un Viggo Mortensen por el que los años también han pasado tanto tiempo después. ¿Maquillaje? ¿CGI como se ha hecho con Marvel? Quizá la solución más fácil sea buscar otro actor, pero no será nada fácil encontrar otro intérprete capaz de hacer olvidar al Aragorn de Mortensen.