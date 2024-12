Las 5 mejores series en plataformas para ver en diciembre: de ‘Cien años de soledad’ a ‘El juego del calamar 2′

‘Vida’, la serie sobre la difícil relación entre dos hermanas que encantará a los seguidores de ‘La amiga estupenda’

Creada por Tanya Saracho (’How to Get Away with Murder’) en 2018 para la cadena Starz, esta ficción sigue a dos hermanas, Emma y Lyn, que reconectan tras regresar a Los Ángeles después del fallecimiento de su madre