Las palabras de Gina Carano sobre su polémico despido de ‘The Mandalorian’: “Fue una de las cancelaciones innecesarias más agresivas de la historia”

The Mandalorian primera temporada

Si hay una actriz en Hollywood que no se muerde la lengua, esa es Gina Carano. La actriz de películas como Deadpool o la saga Fast and Furious siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa, aunque esa actitud a veces le haya jugado alguna mala pasada. Tras asentarse en el reparto inicial de The Mandalorian, la ambiciosa serie de Disney+ basada en el universo de Star Wars, la intérprete pudo comprobar en sus propias carnes lo que es enfrentarse a “la cultura de la cancelación”, un concepto que parece que solo existe en Internet pero que cobró su forma más cruel con Carano.

Han pasado justo tres años del despido de Gina Carano de The Mandalorian por parte de Disney. Todo ello tras una serie de polémicas publicaciones en las redes sociales, entre las cuales se encontraban comentarios en contra de la vacuna del COVID-19 o insinuar que las elecciones presidenciales de 2020 fueron el resultado de un “fraude electoral” adhiriéndose así a los discursos de Donald Trump sobre el amaño de las elecciones. La situación llegó a un punto crítico después de que publicara un meme que comparaba tener opiniones políticas diferentes con ser judío en la Alemania nazi. Ahí Disney decidió tomar cartas en el asunto y expulsar a Carano del reparto de una serie que iba viento en popa.

Tanto tiempo entre medias ha dado lugar a reflexión, y Gina Carano se sinceraba en una reciente entrevista sobre su despido y la demanda que mantiene con Disney y Lucasfilm. La actriz y ex luchadora de MMA habla en ella de la “falta de respeto” y la “vergüenza” que sintió tras su despido. “Simplemente me tumbé y me puse a llorar. Me puse en posición fetal. No es que no pensara que algo así pudiera ocurrir. Es que no podía imaginar que publicarían este horrible comunicado sobre mí después de haber trabajado conmigo: la empresa de entretenimiento más poderosa del mundo diciendo eso sobre mí”, declaraba Carano, quien como el resto del mundo se enteró de su despido a través de un comunicado. Aun con todo, la actriz sigue defendiendo aquel mensaje que a la postre sirvió de finiquito: “Simplemente tenía sentido: no odies a tu vecino. Antes de que los nazis fueran tan poderosos como llegaron a ser, tenías que hacer que estuviera bien odiar a esa persona que estaba a tu lado”.

Elon Musk, su mayor aliado

Tras el suceso, Carano presentó una demanda ante un tribunal federal de California alegando despido improcedente y discriminación, y pidiendo que Lucasfilm la readmitiera en el papel de Cara Dune, la mercenaria a la que daba vida en la serie. Ahí apareció un inesperado aliado para Carano, el magnate Elon Musk, quien decidió financiar la demanda de la actriz. “Creo que es bastante increíble lo que está haciendo. Muchos multimillonarios invierten su dinero en comprar islas y construir búnkeres. Elon Musk está usando su dinero para librar batallas masivas contra la injusticia”, reconocía Carano.

Antes de sus tuits de 2021, Carano suscitó polémica al burlarse del uso de los pronombres en las redes sociales. Al oponerse a la idea de compartir pronombres en su biografía de Twitter para mostrar su solidaridad con la comunidad trans, la actriz añadió las palabras “boop/bop/beep”. Más tarde eliminaría la publicación tras una conversación con su coprotagonista en Mandalorian, Pedro Pascal, quien le explicó el significado que los pronombres en las biografías tienen para muchas personas, pero ella mantiene que burlarse de la comunidad trans nunca fue su intención. “He tenido publicistas masculinos con el mismo tamaño de pies que yo y hemos corrido con mis zapatos y nos hemos probado mis vestidos”, dijo al medio. “Estaba harta. Así que yo estaba como, ‘Bien, voy a poner algo en mi biografía: ‘boop/bop/beep’ Pensé que era mono, como R2-D2″.

En la actualidad, la actriz se encuentra del todo enfocada en limpiar su nombre: “No encontrarán en mí a una persona perfecta, pero sí a una persona que estaba dando lo mejor de sí misma bajo una de las cancelaciones innecesarias más agresivas de la historia de Hollywood. Éste ha sido uno de los periodos de crecimiento más duros de mi vida y no pienso desperdiciar lo que he aprendido”, concluye Carano.