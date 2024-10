La nueva película de ‘El señor de los anillos’ recupera un gran personaje a través de un actor fallecido

Peter Jackson presenta un viaje innovador de regreso a la Tierra Media a través de los ojos del legendario director Kenji Kamiyama. El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim - solo en cines el 12 de diciembre. La película anime original de New Line Cinema “El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim” regresa a la audiencia al mundo épico cobrando vida en la trilogía de “El Señor de los Anillos”, basada en los venerados libros de J.R.R. Tolkien.

La próxima película de El señor de los anillos será especial por muchos motivos: el regreso a la Tierra Media de J.R.R. Tolkien, un novedoso formato como el anime, una historia ambientada en un período menos conocido por los fans... pero acaba de sumar otro motivo de peso. Esta nueva entrega, que llevará por título La guerra de los Rohirrim, contará con un personaje clásico de la saga de novelas del autor británico, y que ya fue destacado en la saga cinematográfica de Peter Jackson.

Hablamos de Saruman, el mítico mago al que dio vida Christopher Lee tanto en la trilogía de El señor de los anillos como en dos de las entregas de El Hobbit, El Hobbit: Un viaje inesperado y El hobbit: la batalla de los cinco ejércitos. Legendario actor británico que llegó a dar vida al mismísimo Conde Drácula, Lee falleció en 2015 a los 93 años, dejando un gran legado tras de sí, así como una infinidad de películas de todo tipo. No obstante, uno de sus papeles más recordados será sin duda el de Saruman el Blanco, y es por ello que los responsables de la nueva película han querido tenerlo en cuenta.

Porque tal y como ha desvelado ahora Philippa Boyens, productora y guionista de la saga original, Christopher Lee seguirá presente en La guerra de los Rohirrim, ya que Saruman también lo estará. La película está ambientada en la época de Helm Mano de Hierro, rey de de Rohan y a quien se conoce principalmente por construir el Abismo al que él mismo daría nombre, y que sería tan clave en los eventos de La guerra de los anillos: las dos torres. En concreto los acontecimientos de la película tienen lugar 183 años atrás en el tiempo desde los eventos de El señor de los anillos: la comunidad del anillo, con una rebelión en Rohan comandada por el ejército dunledino y liderada por Wulf. La película estará centrada en la perspectiva de Héra, la hija de Helm, en su intento por mediar y poner fin a la guerra, pero muchas miradas estarán puestas en Saruman, así como los oídos.

Imagen de 'El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim'

Así se ha conseguido

Porque la película no solo contará con el mítico maiar de vuelta, sino también con el hombre que le dio vida, a pesar de que este falleciera. Tal y como desvelaba Boyens, productora de esta nueva entrega, La guerra de los Rohirrim contará con la voz de Lee, a través de un archivo rescatado de su interpretación en las películas de El Hobbit. “Me puse en contacto con Gita, Lady Lee (la esposa de Christopher), y me dijo lo que creo que Peter (Jackson) sentía en su corazón: Christopher habría querido esto. Así que entramos en sus archivos y volvimos a escuchar su voz, no sólo haciendo las líneas, sino también hablándonos. Nos basamos en una frase de El Hobbit: ‘¿Necesita ayuda, señora? [Era una versión de esa línea... ¿Podemos usarla? ¿Podemos encontrarle una nueva lectura?”, explicaba la productora y guionista.

De esta forma, La guerra de los Rohirrim honrará el legado de Lee al tiempo que recuperará su mítico personaje, que sin duda tendrá una parte destacada dentro de la película, aunque quizá no tanto debido a la falta de material de archivo con la que llenar sus líneas. “Hay un millón de personas que podrían haber imitado a Christopher Lee. Pero, ¿sabes qué? Mejor que no. Estoy muy contenta de que hayamos usado su propia voz. Es fantástico”, añadía Boyens. La película llegará a cines el próximo mes de diciembre, en concreto el día 5.