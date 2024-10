La próxima película de Spider-Man con Tom Holland fija su fecha de estreno: coincidirá con otro título de lo más esperado

La próxima película de 'Spider-Man' ya tiene fecha de estreno

El superhéroe más querido de Marvel ya tiene fecha para volver a la gran pantalla. Ha pasado un tiempo desde la última vez que vimos al Spider-Man de Tom Holland, y aunque el Universo Cinematográfico Marvel ha intentado suplir la ausencia presentando nuevos personajes y películas, ya le tocaba volver de nuevo al amigo y vecino. Y lo hará dentro de un tiempo, pero por lo menos ya ha fijado su fecha de retorno a la gran pantalla.

Hace tan solo unos meses, la película anunció a su director y guionistas para esta nueva aventura, cuyo título aun se desconoce pero que podría imitar el estilo de los anteriores: Spider-Man: Homecoming, Far from home y No way home. No obstante, si las anteriores entregas habían estado a cargo de Jon Watts, en este tendremos nuevo hombre detrás de las pantallas. Se trata de Destin Daniel Cretton, cineasta que comenzó en el indie (Las vidas de Grace) y que tras su éxito con el drama judicial Cuestión de justicia, dio el gran salto al UCM gracias a Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. Con esta tendrá un reto mayúsculo, ya que no será empezar una historia desde cero sino retomar a un personaje cuya trama está más que avanzada.

De hecho, hay gran expectación por saber cómo encarará Cretton esta nueva entrega, ya que la última película de Spider-Man dejó al pobre Peter Parker en lo más bajo, habiendo tenido que renunciar a su relación con MJ (Zendaya) para mantener su identidad secreta y proteger no solo a la joven sino a todos sus seres queridos. Existen muchas incógnitas también con respecto a quién podría ser el villano o antagonista de esta nueva entrega. En la última reunieron a un ejército de supervillanos de incluso películas anteriores, por lo que el listón está muy alto. Pero en los cómics hay material de sobra para encontrar una figura que pueda poner en aprietos a Parker como ya lo hicieron el Buitre o Mysterio en su día.

El Spider-Man de Tom Holland se enfrentó a varios villanos en la última entrega, aunque no lo hizo sólo

Su mayor enemigo... un ogro

La fecha de estreno fijada por Marvel y Columbia Pictures para esta nueva entrega es el 1 de mayo de 2026. Lo hará tan solo 2 meses después del estreno de Vengadores: Doomsday, que se espera sea la siguiente aparición de Spider-Man y en la que Holland se reencontrará con Robert Downey Jr., solo que ahora este dará vida a un villano y no a su querido Tony Stark/Iron Man: nada menos que al supervillano Doctor Muerte. No obstante, la película de Spider-Man también coincidirá en cartelera con otro personaje verde. Y no, no es el Duende de Willem Dafoe.

Porque tal y como están las cosas ahora mismo, el estreno de Marvel se solaparía con la nueva película de Shrek, el gran éxito de los estudios de animación Dreeamworks y quien lleva mucho más tiempo que el superhéroe sin ver la luz en la gran pantalla. Ahora cabe la posibilidad de que ambos se encuentren en las carteleras y libren una batalla por ver quién lidera la taquilla. De momento, Spidey está cerca de echar a andar para preparar su próximo asalto.