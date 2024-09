Rosalía regresa con una colaboración ‘made in Spain’: así es ‘Omega’, su nueva canción junto a Ralphie Choo

Rosalía vuelve. La cantante catalana estrenará, el próximo 25 de septiembre, Omega, una colaboración junto a Ralphie Choo (Madrid, 1999) que lleva gestándose desde hace meses. Coincidiendo con su cumpleaños, y con la libra season, la catalana comienza a dar forma a su más que esperado comeback musical después del éxito de Motomami y de su última canción junto a Lisa -miembro de Blackpink-, New Woman.

Hace unos días, la cantante subía una imagen a su cuenta de Instagram en la que mostraba un folio con varios garabatos del símbolo griego que da nombre a su nuevo sencillo. Junto a dicha imagen, una descripción en la que se podía leer la palabra ‘Omega’, pero por medio de diversos emoticonos asociados a cada una de las letras que conforman el término. Los seguidores de la cantante se pusieron en alerta y, este domingo, Rosalía siguió dándoles pistas.

A través de su canal de WhatsApp, ésta publicó un audio que escondía la letra de una posible nueva canción. Tú y yo perdidos entre amapolas/Tus ojos relucen son dos pistolas/Las lenguas se abrazan ya no están solas/En la memoria me has disparado entona la artista. El puzle ya está resuelto. Rosalía ha anunciado que Omega, su colaboración junto al madrileño, estará disponible este miércoles. Lo ha hecho a través de Instagram, junto a un vídeo de ambos artistas subidos a una montaña rusa. Su colaboración iba a llegar tarde o temprano, pues Ralphie Choo es un artista venerado por la motomami.

No sólo ha compartido canciones de su disco Supernova en sus redes sociales, también ha organizado alguna que otra quedada con uno de los cantantes más cool para las generaciones afincadas en la cultura de lo chronically online (en resumen, pasar mucho tiempo entre aplicaciones). No en vano, la Navidad pasada pudimos ver a ambos cantantes disfrutando de una velada temática en la pista de hielo que, todos los años, se instala en la Plaza de Colón. Los rumores de que iban a acabar colaborando juntos comenzaron a fraguarse entonces.

Rosalía y Ralphie Choo (Instagram)