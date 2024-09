La gran exposición de Marvel que aterriza en Madrid: cuánto cuesta y dónde verla

Imagen de la exposición Marvel: Universe of Super Heroes, que llegará a Madrid muy pronto

Los superhéroes están a punto de llegar a la capital. La aclamada exposición Marvel: Universe of Super Heroes se presentará en España por primera vez, abriendo sus puertas en IFEMA Madrid el próximo 15 de noviembre. Esta muestra, que celebra los 85 años de historia de Marvel, incluirá más de 200 piezas originales, desde cómics hasta disfraces y accesorios de películas.

La exposición Marvel: Universe of Super Heroes ha cosechado éxito en su paso por Estados Unidos y Suiza antes de su llegada a Madrid. Esta muestra especial recorre la evolución y el impacto cultural de Marvel, presentando vestuario, accesorios y obras de arte que nunca antes habían sido expuestos al público. Los visitantes podrán ver de cerca elementos icónicos de la empresa que transformó la idea del superhéroe en los años 60, llevando el género a nuevas alturas de sofisticación y profundidad emocional y filosófica.

La exposición, curada por expertos del cómic como Benjamin Saunders, Matthew J. Smith y Randy Duncan, incluye contribuciones de renombrados escritores y editores como Ann Nocenti y Danny Fingeroth. Los visitantes podrán trazar la historia de Marvel desde sus inicios hasta el presente, explorando cómo sus narrativas y personajes se han adaptado y reflejado en los cambios de la cultura popular y los eventos históricos. Iconos como Capitán América, Spider-Man, Black Panther, Capitana Marvel y Doctor Strange estarán representados en la muestra.

Además de la exposición de objetos históricos, los visitantes podrán participar en experiencias inmersivas, incluyendo la dimensión espejo de Doctor Strange, y entrar al laboratorio de Tony Stark para probar la armadura de Iron Man. Habrá representaciones de tamaño real de personajes como Spider-Man y Black Panther, así como bocetos y vestuario de las películas exitosas de Marvel Studios. La experiencia se verá complementada por un paisaje sonoro creado por el compositor Lorne Balfe, conocido por su trabajo en películas y series como Misión Imposible: Fallout o The Crown.

Imagen de la nueva exposición de Marvel que llega a Madrid

Un recorrido por la historia de Marvel

La muestra es producida en España por Semmel Exhibitions y Sold Out, con la colaboración de Disney e IFEMA. Semmel Exhibitions es conocida por organizar exposiciones internacionales, habiendo presentado muestras como Tutankhamun: His Garb and His Treasures y Marvel: Earth’s Mightiest Exhibition. Sus exposiciones han sido vistas por más de nueve millones de personas en todo el mundo.

IFEMA Madrid, el principal operador ferial de España, se ha convertido en un espacio de referencia para espectáculos y eventos culturales de gran formato, que han atraído a más de tres millones de personas. Bajo la marca IFEMA MADRID Live, el recinto ha evolucionado para adaptarse a las necesidades del sector musical y cultural. La exposición se llevará a cabo en el Pabellón 2 de IFEMA Madrid, ubicado en Avda. del Partenón, 5. Las entradas estarán disponibles desde 14,90 €. Para más detalles y la compra de entradas anticipadas, los interesados pueden visitar el sitio web, donde ya se ha activado una lista de espera para que el público pueda registrarse y acceder así a una preventa exclusiva que comenzará el 24 de septiembre, con precios especiales. Esta iniciativa permite a los seguidores de Marvel obtener entradas antes del lanzamiento oficial de las entradas, que se realizará el 1 de octubre.

El comisario Ben Saunders ha destacado que la exposición ofrece una visión única de los últimos 85 años de historia de Marvel, permitiendo a los asistentes ver objetos raramente mostrados al público. Brian Crosby, Ejecutivo de Desarrollo de Experiencias de Marvel, subrayó el mensaje inclusivo de la firma: “Marvel siempre ha sido un reflejo del mundo fuera de tu propia ventana y uno de sus mensajes más convincentes siempre ha sido que cualquiera —sin importar raza, religión o género—puede ser un superhéroe”. La exposición Marvel: Universe of Super Heroes promete ser uno de los eventos culturales más destacados de este otoño en Madrid, ofreciendo a los fanáticos una oportunidad única de sumergirse en el universo Marvel y explorar su legado visual y cultural en profundidad.