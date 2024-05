Los planes de Disney con el futuro de Marvel: menos películas y series para centrarse en ‘Los Vengadores’

Imagen de Avengers: Infinity War, en la que se puede ver a Taraja Ramses detrás de Scarlett Johansson

El Universo Cinematográfico Marvel se ha enfrentado a grandes y poderosos enemigos: Thanos, la diosa Hela y el maestro del engaño Loki, Ultron y muchos más. Y hasta la fecha no se había encontrado con ninguna amenaza con la que no pudiera. Pero todo eso ha ido cambiando en los últimos años, especialmente a raíz del final del ciclo de Los Vengadores con Vengadores: Endgame, que técnicamente no cerró la Fase 3 -fue Spider-Man: Lejos de casa- pero sí que supuso un antes y un después en lo que al éxito del estudio se refiere.

Han pasado justo 5 años de aquel cierre de círculo, con el que se fueron rostros imprescindibles como Robert Downey Jr. o Chris Evans, Iron Man y Capitán América respectivamente. Se esperaba que otros como Spider-Man (Tom Holland), Ant-Man (Paul Rudd) o la Capitana Marvel (Brie Larson) pudiesen ocupar sus puestos y seguir manteniendo una gran afluencia al cine, pero los resultados en taquillas de las últimas películas -salvo contadas excepciones-, han demostrado que el mayor enemigo del UCM no era otro que su propia decadencia y poder de autodestrucción.

El estudio intentó combatir esto apostando más por otros formatos como las miniseries de televisión, pero después de años de sendos fracasos, ha sido momento de pasar al siguiente nivel. Tal y como asegura el máximo responsable de todo el entramado Marvel, el CEO de Disney Bob Iger, la estrategia va a cambiar radicalmente en los próximos años. ¿Cómo? Pues reduciendo el nivel de producción de series de televisión y películas al año. La idea sería estrenar dos series al año y no más de tres películas.

Imagen de 'Echo', una de las series más recientes dentro del Universo Cinematográfico Marvel

“Poco a poco vamos a disminuir el volumen e ir probablemente a unas dos series de televisión al año en lugar de lo que se había convertido en cuatro, así como reducir nuestra producción de películas de cuatro al año a dos, o un máximo de tres. Y estamos trabajando duro en cuál es ese camino”, explicaba Iger. ¿Una vuelta a la calidad por encima de la cantidad? Puede ser, pero depende en cualquier caso de que las próximas películas del UCM den el resultado en taquilla que no han dado sus predecesoras, como The Marvels y Ant-Man y la Avispa: Quantumanía en cine o series como Echo y She-Hulk: Abogada Hulka en Disney+.

Iger promete que Marvel tiene “un par de buenas películas en 2025 y luego nos dirigimos a más Vengadores, con las que estamos extremadamente entusiasmados. En general, me siento muy bien con la pizarra. Es algo a lo que me he comprometido a dedicar cada vez más tiempo. Tengo mucha confianza en el equipo y la propiedad intelectual que estamos explotando, incluidas todas las secuelas que estamos haciendo, es insuperable”, añade el productor. Es decir, que admite que todas las esperanzas están puestas en el que sería el próximo gran evento de la saga, Vengadores 5, cuyo estreno está previsto para 2026 y que a continuación vendría sucedido por una segunda parte, Vengadores: Secret Wars, siguiendo el modelo de Infinity War y Endgame. Pero antes de llegar ahí, primero tienen que desfilar salas películas como Deadpool y Lobezno, Captain America: Brave New World o Los cuatro fantásticos, el esperado debut del cuarteto original de la Marvel.

Las series y Pixar, los otros frentes abiertos

Por otro lado, estas recientes declaraciones de Iger frenan de lleno el calendario establecido por Marvel, que preveía cuatro películas para el 2025 y otras cuatro para 2026. En cuanto a la televisión, que en los últimos años se ha convertido en una apuesta fuerte con series como Bruja Escarlata y Visión o Loki, Iger confirma que los próximos proyectos son solo “un vestigio de básicamente un deseo en el pasado de aumentar el volumen”. Entre estos proyectos más inmediatos está precisamente un spin-off de Bruja Escarlata y Visión, el que protagonizará Kathryn Hahn como Agatha Darkness. Las series no son el único frente abierto de Iger y Disney, sino que también tiene planes para Pixar, otrora división de éxito que también ha ido decayendo con los años.

“Vamos a equilibrar las secuelas con los originales, sobre todo en animación. Habíamos pasado por un periodo en el que dominaban nuestras películas originales en animación, tanto Disney como Pixar. Ahora estamos retrocediendo un poco para apoyarnos en las secuelas”, explica el CEO de Disney, haciendo referencia a las entregas de Toy Story o futuras como Del revés 2. Debido a la huelga de guionistas y actores que tuvo lugar el año pasado, Pixar se ha encontrado con un trimestre en el que solo ha podido reestrenar sus últimas películas que fueron a Disney+ por la pandemia, como Luca, Soul o Red, pero parece que en el estudio tienen claro que la estrategia a seguir ha de ser mayor calidad y menor producción.