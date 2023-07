Las mejores escenas de acción de ‘Misión Imposible’: del salto al vacío de Tom Cruise a la inmersión en la que casi se ahoga

Tom Cruise se lanza en 'Misión Imposible: Fallout'

Se ha lanzado de aviones en marcha, ha protagonizado persecuciones a alta velocidad en todo tipo de vehículos, se ha sumergido durante más de tres minutos sin bombona de oxígeno y se ha peleado en cualquier superficie posible. ¿Hay algo de lo que Tom Cruise no sea capaz? Pues de momento no lo sabemos, porque si algo se ha encargado en demostrar a lo largo de las entregas de Misión Imposible es que no hay reto que no sea capaz de afrontar ni problema que no pueda sortear, incluso cuando van más allá de la película.

Porque en la última entrega de Misión Imposible, titulada Misión Imposible: Secuencia Mortal - Parte 1, el auténtico calvario el actor lo vivió casi más detrás de las cámaras. No obstante, en estas siete películas en las que ha dado vida a Ethan Hunt hemos visto a Cruise hacer de todo, y casi nada de ello era humanamente realizable. Un sinfín de secuencias que además ha ejecutado sin dobles, fiel a su capacidad física, y en la que nos ha regalado algunas de las secuencias más peligrosas pero también más emocionantes de ver del cine de acción.

Te puede interesar: Quién es quién en ‘Misión Imposible: Sentencia Moral - Parte 1′: los actores que comparten reparto con Tom Cruise

Ethan y Benji van a la ópera - Nación secreta

Todo buen cinéfilo sabe que una película es automáticamente mejor si hay una escena en la ópera. Alfred Hitchcock, Dario Argento, El padrino III... una obra en medio de la película siempre promete grandes momentos, y en la saga Misión Imposible también sucede. En su quinta entrega, Misión Imposible: Protocolo fantasma, Ethan (Tom Cruise) y Benji (Simon Pegg) se infiltraban en el Teatro Estatal de Viena durante la representación de Turandot para frustrar el asesinato del canciller austríaco, regalándonos una secuencia en la que música y acción están perfectamente sincronizadas.

Escalando a la cumbre - Misión Imposible II

Considerada por muchos como una de las entregas más flojas de la saga, la segunda parte tenía una papeleta muy difícil tras el gran éxito del filme de Brian de Palma. Y es verdad que no salió del todo airosa, con un John Woo demasiado pasado de rosca que sin embargo si subió la apuesta en cuanto a escenas de lo más inverosímiles. Quizá la que quedó mejor fue precisamente la primera de todas, la secuencia inicial en la que volvemos a ver a Ethan Hunt, esta vez escalando una escarpada montaña de Utah sin ningún tipo de ayuda, con sus propias manos. ¿Todo para qué? Para que le mandasen unas gafas que revelaran su próxima misión.

Ataque al puente - Misión Imposible III

Otra entrega a la que no le fue especialmente bien e incluso estuvo cerca de ser la sepultura definitiva de la saga fue Misión Imposible III, que para quien no la recuerde es aquella en la que buscan la famosísima pata de conejo. Toda película, por floja que sea, puede ser mucho mejor si tiene una buena emboscada. Y esta entrega puede decir que tiene la mejor de todas, cuando Ethan y Luther se ven atrapados en el puente y comienza un gran tiroteo en el que se dan cuenta de que realmente no son el objetivo, sino que se trata de una operación de extracción de Davian (Phillip Seymour Hoffman), el villano al que escoltaban en el convoy y que pone patas arriba el Puente de la Bahía de Chesapeake, en Maryland.

Tom Cruise escalando el Burj Khalifa en 'Misión Imposible: Protocolo fantasma'

El hombre mosca - Protocolo fantasma

Con todo un maestro de la animación como Brad Bird (El gigante de hierro, Los increíbles) detrás, la saga Misión Imposible solo podía echar a volar su imaginación más que nunca. En esta entrega que en gran medida revitalizó la saga y marcaría la tónica de las posteriores -ya con Chris McQuarrie en la dirección- no se voló precisamente, pero sí se puso a Ethan a escalar el Burj Khalifa, el rascacielos ubicado en Abu Dhabi que está considerado, con 829 metros, como el edificio más alto del planeta. Con solo la ayuda de unos guantes para adherirse a la superficie del edificio y teniendo que soportar una tormenta de arena en plena ascensión, esta fue sin duda una de las escenas más peligrosas pero también más emocionantes de la saga y de la propia carrera de Tom Cruise.

A toda máquina - Misión Imposible (1996)

Ninguna de todas las secuencias aquí mencionadas sería posible sin un hombre: Brian de Palma. El director de Carrie y Scarface fue el encargado de dar el pistoletazo de salida a la saga con esta entrega mucho más humilde en cuanto a presupuesto pero que contaba con algunas de las escenas mejor rodadas de toda la saga. Por quedarnos con una más allá de la más famosa -la de Ethan descendiendo con una cuerda para robar la lista NOC-, escogemos la set piece final con el tren y el canal de la Mancha, en la que Jim Phelps (Jon Voight) intenta huir con la ayuda de Kreiger (Jean Reno) pero no puede en el momento que Ethan ata el helicóptero al tren y lo obliga a entrar en el túnel. A toda máquina, sin frenos pero con chicles explosivos y la confianza en que la hélice no podría hacerle un rasguño, aquí vimos por primera vez a Ethan en verdadero peligro.

Tom Cruise, durante una de las escenas más arriesgadas de 'Misión Imposible'

El salto HALO - Misión Imposible: Fallout

La última entrega de la saga hasta el estreno de Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1 fue esta película, también dirigida por Christopher McQuarrie y que sacudió los cines hace ya cinco años por la cantidad de secuencias de acción increíblemente rodadas que tenía. Es difícil quedarse solo con una -la pelea de Henry Cavill en los baños era otra firme candidata- pero por riesgo y espectacularidad hemos escogido este salto al vacío de Ethan y Walker (Cavill) a casi 8 kilómetros de altura para no ser detectados en su descenso a París. ¿Lo más complicado de todo? La pequeña tormenta que se desencadena durante su caída y que les complica aún más el ya de por sí peligroso aterrizaje.

Bajo presión - Nación secreta

Y por último, pero no menos importante, llegamos a una de las secuencias mejor dirigidas, más espectaculares y también más peligrosas de toda la saga. Así es, estamos hablando de la secuencia bajo el agua de la quinta entrega, en la que Etham, Ilsa y Benji se infiltran en una central eléctrica en Marruecos, en la que tienen que llegar a un servidor oculto bajo el agua. Una escena para la que Cruise se preparó concienzudamente con el especialista en buceo Kirk Krack y la cual se rodó en una única toma, en la que el actor aguantó más de 6 minutos la respiración, una secuencia que, como a su personaje, pudo costarle más de un susto. Pero Tom Cruise es así, o lo hace a su manera o no lo hace.

Sigue leyendo: