La actriz Mónica López, de la serie ‘Rapa’, carga contra ‘El Hormiguero’ y revela por qué no acudió al programa

Mónica López en 'Rapa'

La serie original de Movistar+ Rapa estrena su tercera y última temporada este mismo jueves 12 de septiembre. Siendo una fecha tan señalada y habiendo un motivo de celebración tan importante de por medio, lo normal sería ver la serie siendo promocionada en todos los sitios e incluso contando con sus actores para presentarla como es debido. Y así ha sido en gran medida, hasta toparse con un medio en concreto y una actriz que no está en absoluto dispuesta a atender al programa.

Hablamos de Mónica López, actriz reconocida por películas como El reino o Que dios nos perdone y quien encarna a la sargento de la Guardia Civil Maite Estévez García. La actriz natural de las Palmas de Gran Canaria ha declinado la invitación de acudir a El Hormiguero para presentar la tercera y última temporada, alegando que tiene una serie de motivos de peso para hacerlo, a pesar de ser uno de los programas con mayor visibilidad en antena. El principal de ellos, tal y como desvelaba en una reciente entrevista, no es otro que Pablo Motos, su presentador desde hace más de 15 años.

“Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable. La gente de la cultura no podemos ir a El Hormiguero”, aseguraba contundente López en unas recientes declaraciones, dejando claro que no participaría en el programa para promocionar la serie. “He tenido grandes batallas con la productora. A ese señor (Motos) le importa un pimiento que vaya o no, pero el pobre Javier Cámara tuvo que ir”, señalaba la actriz canaria, quien desvelaba que su propio compañero de reparto le había intentado convencer de que fuera. “Es que hay que ir, Mónica. Nos ven en solo una sesión tres millones de personas”, asegura que le comentó Cámara, quien sí acudió al programa cuando fue el estreno de la segunda temporada.

GRAFCAV6935. VITORIA, 05/09/2024.- Los protagonistas de la serie de Movistar, Rapa, Monica López (i), Adrián Rios (2i), Cristina Castaño (2d) y Javier Cámara (d) posan durante la presentación de la nueva temporada en el Festival de Televisión que se celebra estos días en Vitoria-Gasteiz. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO

Ni la primera ¿ni la última?

Lo cierto es que el caso de López no es del todo aislado aunque pueda resultar curioso cuando menos. Ha habido actores que sí han ido al programa y luego han hablado mal de él, como Jesse Eisenberg, y otros que simplemente no se han vuelto a dejar ver por el plató de Pablo Motos. No todos lo hacen por la misma convicción moral que Mónica López, sino también por otros motivos. El caso de Ibai Llanos, el popular influencer y presentador de varios eventos, quien ha declinado las invitaciones al programa en varias ocasiones alegando distintas razones.

“Me da respeto, en general, no solo El Hormiguero, sino también La resistencia y demás. Me imagino que la gran mayoría de gente que va va a contar cosas importantes. En mi vida no tengo mucho importante que contar”. Hay gente que va a contar que ha sacado un libro, que es campeón del mundo como Ilia Topuria, he hecho una serie... ¿Y yo qué coño te cuento?”, reflexionaba Llanos en una retransmisión en su canal de Twitch. Sea como fuere, parece que la silla de El Hormiguiero no está hecha para todos, y que hay quien considera que el programa es nocivo para la cultura, como Mónica López, que tendrá que promocionar su serie por otras vías ante su estreno esta misma semana en Movistar+.