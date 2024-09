La actriz de ‘Rapa’ que criticó a Pablo Motos y no estará en ‘El Hormiguero’ junto a Javier Cámara

GRAFCAV6935. VITORIA, 05/09/2024.- Los protagonistas de la serie de Movistar, Rapa, Monica López (i), Adrián Rios (2i), Cristina Castaño (2d) y Javier Cámara (d) posan durante la presentación de la nueva temporada en el Festival de Televisión que se celebra estos días en Vitoria-Gasteiz. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO

Javier Cámara visitará El Hormiguero este martes 10 de septiembre para promocionar la temporada final de Rapa. El protagonista de la serie de Movistar Plus+ acudirá en solitario al espacio presentado por Pablo Motos, como ya hiciera hace poco más de un año con la segunda tanda de episodios de la ficción.

Igual que ocurrió con la segunda temporada, en esta ocasión tampoco estará presente en la entrevista promocional la coprotagonista de la serie, Mónica López. La actriz criticó abiertamente el espacio de Atresmedia y a su presentador poco después de que su compañero acudiera a promocionar la serie.

“No se tiene que ir a El Hormiguero. Ese señor [Pablo Motos] blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable. La gente de la cultura no podemos ir a El Hormiguero”, aseveró la canaria en la emisora catalana Ràdio Estel.

Según relató, había tenido “grandes peleas” con la productora de El Hormiguero por no querer ir al programa. “Me negué a ir y a él le importó un pimiento y no fui, pero el pobre Javier tuvo que ir. Y Javier me dijo ‘es que hay que ir, Mónica, en una sola sesión lo ven 3 millones de personas. Verá mucha gente la serie’”, contaba la intérprete de Maite en Rapa.

López expresaba entonces que prefiere tener “un producto buenísimo que verá un poco menos de gente”. “No se tiene que ir a estos sitios. No se tiene que ir por ética”, insistió. Y sentenciaba: “Perdón, me estoy enfadando mucho, pero lo veo tan claro, y veo que todo el mundo a mi alrededor me mira como si yo fuera la loca y pienso que no estoy loca, no se tiene que ir a estos sitios”.

Posteriormente, fuentes de 7yAcción negaron que la actriz hubiera rechazado invitación alguna a El Hormiguero, asegurando que solo se invitó a Javier Cámara a acudir al programa. Hemos llorado lo más grande

Así será el final de ‘Rapa’

Donde sí estuvo Mónica López junto a Javier Cámara, el resto del reparto y los creadores de Rapa fue en la presentación de la tercera temporada de la serie en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, donde además recibió el premio a la mejor serie. “Hemos llorado lo más grande”, expresó el protagonista.

La temporada final de Rapa se estrenará en doble episodio el jueves 12 de septiembre en exclusiva en Movistar Plus+. Seguirá emitiéndose a episodio semanal hasta completar los seis episodios.

Tráiler de la tercera temporada de la serie 'Rapa'. (Movistar Plus )

En los nuevos episodios, la enfermedad de Tomás ha avanzado. Maite querría estar más presente en esta difícil etapa, pero se ve envuelta en un caso de secuestro que afecta a una conocida y complicada familia de la zona. Tomás también ha de cambiar sus prioridades cuando se encuentra con un suceso imprevisto: un antiguo amigo suyo es acusado de asesinato. Convencido de que es inocente, se adentra en el entorno del astillero de Ferrol para demostrarlo, sabiendo que quizás esta sea su última investigación.