¿Y qué pasa si ‘Joker 2′ es un musical? Las mejores películas de los últimos años que devuelven la fe en el género

Imagen de 'En un barrio de Nueva York'

El anuncio de que Joker 2 -más conocida como Joker: Folie à Deux- es un musical causó reacciones diversas, con algunos emocionados por la audacia del formato y otros preocupados por la mezcla inusual de un personaje oscuro con el género del musical. Su presentación en el Festival de Venecia tampoco ha causado de todo la sensación que se esperaba, especialmente después de haberse alzado allí con el León de Oro a Mejor Película hace cinco años. Sin embargo, en una época donde los musicales gozan de cada vez menor popularidad, hay muchas razones para celebrar esta elección. A continuación, analizaremos cinco musicales recientes que nos recuerdan por qué este género sigue siendo una poderosa forma de arte y por qué Joker 2 podría tener un impacto positivo.

Estos cinco ejemplos muestran la versatilidad del musical como género y su capacidad para contar historias complejas, emotivas y culturalmente relevantes. Si Joker: Folie à Deux toma nota de estas influencias recientes, podría no solo desafiar las expectativas, sino también convertirse en una experiencia cinematográfica innovadora y conmovedora. Recuperar la fe en los musicales es, al fin y al cabo, redescubrir cómo la música y la narrativa pueden entrelazarse para reflejar la diversidad de la experiencia humana, incluso en los lugares más oscuros. Hay algunos más conocidos, como La La Land o West Side Story, y otros a descubrir como Blinded by light o En un barrio de Nueva York. ¿Quién dice que el Joker no puede cantar y bailar por Gotham?

Joaquin Phoenix y Lady Gaga en una escena de 'Joker: Folie à Deux'. (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP)

Blinded by light

Este filme es un recordatorio de cómo la música puede ser un salvavidas en tiempos de dificultades. Inspirado en la música de Bruce Springsteen, sigue la historia de Javed, un adolescente británico-pakistaní en los años 80, que encuentra su voz y libertad a través de las letras del “Boss”. Aunque no es un musical en el sentido tradicional, la música juega un papel fundamental en la narrativa, transmitiendo emociones, sueños y la lucha personal de Javed por encontrar su identidad.

La película destaca cómo los musicales no siempre tienen que ser extravagantes o teatrales para conmover al público; a veces, la música se entrelaza con la vida cotidiana, reflejando el poder transformador que tiene sobre nuestras vidas. Desde luego, si el Joker: Folie à Deux usase este enfoque, podría tener un gran impacto emocional, aunque lo más seguro es que el filme siga otros cauces.

Imagen de 'Blinded by light'

En un barrio de Nueva York

Basado en el exitoso musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda, este film es un espléndido homenaje a la cultura latina en Estados Unidos. En un barrio de Nueva York captura el vibrante espíritu de la comunidad de Washington Heights en Nueva York, mientras explora temas como la identidad, el hogar y los sueños. El uso del español e inglés, la danza energizante y la mezcla de hip-hop con música tradicional latina ofrecen una experiencia enriquecedora que conecta profundamente con las raíces culturales.

Este musical subraya el potencial del género para representar historias diversas y actuales. La secuela del Joker podría seguir esta línea, explorando narrativas sociales y emocionales a través de un lenguaje musical más moderno y urbano, permitiendo que el musical llegue a un nuevo tipo de audiencia. Al fin y al cabo, Gotham está algo inspirada en la propia Nueva York, por lo que no sería raro explorar sus rincones en forma de baile.

Imagen de 'En un barrio de Nueva York'

God help the girl

Este indie musical, escrito y dirigido por Stuart Murdoch de Belle and Sebastian, es un poema visual y sonoro sobre la juventud, la amistad y el poder sanador de la música. Ambientado en Glasgow, el filme sigue a una joven llamada Eve que, mientras lucha con problemas de salud mental, encuentra en la música una vía para expresarse y conectarse con el mundo.

God Help the Girl es un ejemplo perfecto de cómo los musicales pueden abordar temas profundos y oscuros sin perder su lirismo ni su capacidad de cautivar. Si Joker 2 elige un enfoque similar, puede usar el musical como un medio para explorar el dolor interno del personaje, mientras encuentra momentos de belleza y arte en la narrativa, especialmente si tenemos en cuenta la presencia de Harley Quinn y que se desarrolle en el Hospital de Arkham.

Imagen de 'God Help the girl'

West Side Story

La versión de Steven Spielberg del clásico West Side Story demuestra que los grandes musicales pueden ser tanto un tributo como una reinvención. Esta adaptación no solo moderniza algunos aspectos del original, sino que realza temas sociales atemporales como la discriminación, el amor prohibido y la violencia entre comunidades. El trabajo de coreografía y la dirección artística son exquisitos, manteniendo el espíritu del original mientras le añade un nuevo vigor visual y emocional.

Joker 2 podría beneficiarse de este tipo de reinvención. Al mezclar un estilo clásico con una narrativa moderna y oscura, es posible encontrar un equilibrio entre la tradición del género musical y las nuevas perspectivas que el cine puede ofrecer. Puede que no esté a la altura del gran Spielberg y mucho menos de un musical tan icónico, pero cosas más raras se han visto.

'West Side Story'. (EFE)

La La Land: La ciudad de las estrellas

Este aclamado film de Damien Chazelle es un homenaje al Hollywood dorado, pero también una mirada melancólica a los sacrificios y realidades detrás de los sueños. Aunque está lleno de números musicales memorables, lo que realmente destaca es cómo juega con las expectativas del público sobre los finales felices típicos de los musicales. La historia de amor entre Mia y Sebastian está marcada por su pasión compartida por el arte, pero también por las elecciones que los separan.

La La Land nos recuerda que los musicales no siempre tienen que ser una fantasía escapista; pueden capturar las contradicciones de la vida real, los sacrificios que se hacen por los sueños y el poder de la música para amplificar esos sentimientos. Si Joker 2 opta por un enfoque introspectivo y emocional, como La La Land, podría llevar al público a un viaje inesperado, donde el musical no solo sea un escape, sino una herramienta para profundizar en la psicología de su protagonista.

Imagen de 'La La Land'