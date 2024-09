El festival SanSan de Benicàssim anuncia sus fechas y primer cartel con Franz Ferdinand, Los Planetas, Amaia o Carolina Durante

Imagen del cartel del festival SanSan de Benicàssim

El festival de música independiente más esperado de España, el San San Festival 2025, ha revelado su cartel estelar, encabezado por grandes nombres de la música alternativa y rock, tanto a nivel nacional como internacional. La cita será los días 17, 18 y 19 de abril de 2025 en Benicàssim, consolidando una vez más su lugar en el calendario de festivales más importantes del país.

Entre los nombres más destacados del cartel se encuentran los icónicos Franz Ferdinand, la banda escocesa que revolucionó el indie rock en la década de los 2000, y los legendarios Los Planetas, quienes con su música han definido el sonido del pop alternativo español durante las últimas tres décadas. Acompañándolos estarán los consagrados Lori Meyers, banda de Granada que sigue ganando seguidores con su enérgico rock alternativo, y Amaia, la exconcursante de Operación Triunfo que ha logrado consolidarse como una de las voces más originales del pop español.

El San San Festival es conocido por ofrecer una rica diversidad de estilos musicales, y la edición 2025 no será la excepción. En el cartel también figuran nombres que se han convertido en referencia dentro de la escena alternativa actual, como Carolina Durante, quienes han conseguido revivir el punk-pop con su toque de humor y desparpajo, y Zahara, una de las artistas más prolíficas e innovadoras del panorama musical español. También grupos de moda como Alcalá Norte y artistas que quieren seguir creciendo como Depresión Sonora se dejarán ver por sus escenarios, aunque sin duda falta un gran nombre por revelar tal y como revela el hueco del cartel.

Por otro lado, el festival también contará con la presencia de artistas emergentes y consolidados como Dani Fernández, Sen Senra y Carlos Sadness, ofreciendo una mezcla perfecta entre lo nuevo y lo consolidado, con sonidos que van desde el rock hasta el pop más introspectivo.Otros nombres relevantes del cartel incluyen a Sidonie, una de las bandas más veteranas del indie español, que sigue conquistando con su estilo ecléctico y cargado de energía; Dorian, cuyo electro-pop ha traspasado fronteras, y Delaporte, el dúo hispano-italiano que ha sabido fusionar el pop y la música electrónica con un toque de elegancia y modernidad.

El San San Festival 2025 también apuesta por la inclusión de nuevos talentos en su cartel, ofreciendo un espacio para bandas emergentes que están ganando fuerza en la escena musical. Entre ellas destacan Niña Polaca, un grupo que ha captado la atención por sus letras irónicas y su estilo pop desenfadado, y Ralphie Choo, quien está redefiniendo el sonido del indie con influencias del trap y la electrónica.

Imagen de la banda Los Planetas

Cuándo salen las entradas

Además, el festival contará con la presencia de Alizzz, uno de los productores más importantes del panorama musical actual y que ha trabajado con artistas de la talla de C. Tangana, y la banda Cala Vento, que se caracteriza por su crudo y potente sonido de rock independiente. El festival también incluye a ganadores de concursos de talento, como el Groc Talent 2025, con la presencia de The Son of Wood, entre otras propuestas emergentes que buscan hacerse un hueco en la escena musical.

Desde su primera edición, el San San Festival se ha convertido en una de las citas obligadas para los amantes de la música independiente en España. Con una programación que combina lo mejor del rock, pop y electrónica, el festival ha sabido ganarse el corazón de miles de asistentes, que año tras año disfrutan de sus propuestas musicales en el entorno inmejorable de la localidad costera de Benicàssim. El evento es también una plataforma clave para nuevos artistas que buscan exponer su música ante un público masivo. De hecho, muchos de los nombres que hoy encabezan el cartel del San San Festival comenzaron su carrera en festivales de este tipo, lo que demuestra la importancia de este tipo de eventos en la promoción de la música emergente.

La organización del festival ha anunciado que las entradas para el San San Festival 2025 estarán disponibles a partir del 10 de septiembre. Se espera que, como en ediciones anteriores, las entradas se agoten rápidamente, especialmente dada la calidad del cartel de este año y la popularidad creciente del festival. Además de la música, el festival ofrecerá una experiencia completa con actividades paralelas, áreas de descanso y propuestas gastronómicas, todo ello en un entorno de playa que hace de Benicàssim un lugar perfecto para disfrutar de un fin de semana de música y entretenimiento.