‘Depresión Sonora’, el chico de Vallecas que triunfa en Latinoamérica: “En España es más difícil encontrar tu hueco cuando te sales de la norma”

Entrevista a Depresión Sonora.

Depresión Sonora, Markusiano, o Marcos para sus amigos. Marcos Crespo (Madrid, 1997) parece un chico normal y corriente al recibir a Infobae España en las oficinas del sello discográfico Sonido Muchacho, y de hecho lo es. Pero tras él hay un gran proyecto musical que ha logrado conquistar a miles de personas, que ha revolucionado por completo el mundo del post-punk en español y que le ha llevado a hacer giras por Centroamérica, Latinoamérica y Estados Unidos. Lugares en donde es recibido como una auténtica estrella mientras que aquí forma parte de una escena musical mucho más pequeña y no tan reconocida, pero que cada vez está cogiendo mayor fuerza.

Para quien no lo conozca o se pregunte qué es Depresión Sonora, se trata del proyecto musical de Crespo que nació en el año 2020, en pleno contexto de pandemia. Canciones como Hasta que llegue la muerte o Ya no hay verano sorprendían por sus estribillos tan pegadizos, sus letras tan apegadas a la realidad de aquellos días y sobre todo por una melodía que recordaba mucho al post-punk clásico estilo Joy Division, recordándonos que a veces lo triste también es bonito y que la música más oscura también puede dar muchas ganas de bailar. Y vaya si hacía falta en aquella época.

Superado el fenómeno pospandemia, Depresión Sonora lanzó su primer EP con Historias Tristes para Dormir Bien (Sonido Muchacho, 2021), y saltó a los escenarios -junto a la ayuda de buenos amigos como Gonzalo López a la guitarra o René Sharrocks al bajo- a demostrar que la increíble música que producía desde su cuarto también podía llevarse fuera de él. Mientras en festivales y salas trabajaba a varias manos, desde la tranquilidad del estudio sacaba adelante su primer álbum, El Arte de Morir Muy Despacio (Sonido Muchacho, 2022). Un álbum que, si bien mantenía la esencia de sus primeros hits, conseguía trasladar esa emoción y sentimiento generacional a una historia personal que solo cobra sentido si se escucha el disco de manera lineal, como si fuera una obra más de ficción literaria o audiovisual.

Tras un 2023 de giras por Latinoamérica, México y Estados Unidos que lo han confirmado como toda una estrella internacional, Depresión Sonora ha comenzado el 2024 con el lanzamiento de un nuevo EP, Makinavaja, y con su única actuación en sala -porque se pasará por el Primavera Sound y algún que otro festival más- en España del año, la que tiene lugar este mismo viernes 22 de marzo en la Riviera. Además, acaba de ser confirmado como el único español junto a Bb trickz que estará en el mundialmente conocido festival Coachella. Vamos, que Markusiano tiene muchas cosas que contarnos, y por ello se pone cómodo en el sofá, se coloca un gorro, pedimos unos vasos de agua y se aclara la garganta.

Pregunta. Mucha gente conoce Depresión Sonora, pero no todo el mundo conoce a Marcos Crespo. Me gustaría que nos contases un poco quién era ese chico antes de convertirse en el que es ahora; cuál era su barrio, qué estudió, cómo fue su primer contacto con la música...

Respuesta. Los inicios. (Suspira) Fua, ¡qué fuerte! Yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones ahí en la Politécnica, en Vallecas, y justo la pandemia fue el momento de dejar de trabajar, de estudiar, de dejar de hacer de todo y de tener un espacio mental en el que poder hacer música. La música siempre ha sido mi hobby, desde muy pequeño mi padre me apuntó a la Escuela Municipal de Villa de Vallecas. Pero lo acabé dejando porque repetí un montón de veces, no me gustaba nada, no sé, no se me daba bien esa disciplina musical clásica de conservatorio. Y luego la reenganché cuando mi primo, que es italiano, se dejó una guitarra española aquí y empecé a tocar con 12 años creo, entonces siempre ha sido un hobby que he tenido. Luego me empecé a interesar más por el sonido, por producir y demás. Nunca nada serio y realmente yo creo que cuando más he aprendido ha sido a partir de empezar con el proyecto (de Depresión Sonora), ya después de sacar el primer EP, cuando realmente sí me he puesto. Además la carrera que estudié tiene mucho que ver con sonido, que es con lo que me he especializado al final.

Marcos Crespo, aka 'Depresión Sonora', durante su entrevista con Infobae España en las oficinas de Sonido Muchacho (Helena Margarit)

P. En 2020 llega la pandemia y ya es cuando te pones a hacer música más en serio, el salto de ser Marcos Crespo a Depresión Sonora.

R. Yo creo que no fue tanto un salto, al final era un hobby que siempre había tenido. Nunca dije ‘me voy a dedicar profesionalmente a esto’ en ese momento. O sea, en absoluto. Fue más tener el espacio mental, la tranquilidad y no tener tantas preocupaciones para poder hacer algo creativo y artístico. Yo estaba trabajando por la mañana y estudiando por la tarde, llegaba el fin de semana y lo único que quieres hacer es... (ríe) morirte, descansar, salir y pasártelo bien. Y claro no te queda tiempo, al final los huecos libres los acabas utilizando para estar en redes sociales. No tenía un espacio mental, ni un momento de introspección ni de creatividad, y creo que (la pandemia) me dio la oportunidad de poder tenerlo. Creo que fue una época muy mala para mucha gente, pero muy buena para otra de poder realmente tener tiempo para tus hobbies.

P. Sobre todo para gente de nuestra edad, saliendo de la universidad o a punto de acabarla y entrar al mundo laboral. Un punto de inflexión.

R. Sí, totalmente, creo que empezamos a pensar y a decidir de otra manera. Yo por lo menos empecé a intentar dejarme llevar menos por la vida y por la corriente que te lleva como hacia un camino correcto, como lo que debe ser. En mi caso, estudiar una ingeniería, empezar a trabajar en una empresa... Y yo no valía para eso. De verdad que lo pasaba muy mal teniendo que estar... pues como muchísima gente, ¿eh? Para nada lo considero como algo especial en mí, sino que no valía para esa disciplina de estar ocho horas sentado en una silla. No, no, no es para mí.

“Aunque tengamos esa idea de latino súper luminoso y demás, ahí la gente también es muy introspectiva y hay una parte de la gente que es muy oscura y vive en una realidad muy complicada”

P. Yo creo que fue una sensación que tuvimos muchos jóvenes, quizá por eso tanta gente empezó a conectar con tu música y sobre todo con tus letras, algo hizo clic en muchísimas personas e imagino que ni tú mismo esperabas que fuera a ser un boom tan grande.

R. Más que lo musical, que también, lo que me ha llevado a todo esto es querer vivir mi vida de otra manera. Decirme ‘vale, tengo la oportunidad, he hecho un EP que ha tenido una pequeña repercusión y vamos a intentar tirar por aquí porque no quiero lo otro, no lo quiero para mí en absoluto’. Al final me encanta lo que estoy haciendo ahora mismo y lo disfruto muchísimo y no me arrepiento de absolutamente nada. Y por supuesto que no pensaba que fuera a ser algo tan grande. Yo subí a YouTube la primera canción, que fue Hasta que llegue a la muerte, que además la subí como Markusiano (su nickname en redes sociales y apodo), ni siquiera como Depresión Sonora. Luego le cambié el nombre cuando cuando di con él. Y yo cuando empecé a ver números fue en grupos de Facebook mexicanos de música.

P. Resulta extraño a primera vista, pero tu éxito no comienza directamente en España, sino más bien en México y Latinoamérica. Allí hay como más afinidad hacia el post-punk y por ende a buena parte de tu música.

R. Sí. Porque aunque tengamos esa idea como de latino súper luminoso y demás, ahí la gente también es muy introspectiva y hay una parte de la gente que es muy oscura y vive en una realidad muy complicada muchas veces, y por eso van hacia estos géneros un montón. Al final donde donde más he girado y mejor me ha ido siempre es por Latinoamérica. Aquí en España estoy contentísimo pero donde mejor ha ido siempre es en Latinoamérica.

“Estados Unidos es un país superindividualista. Y me pareció muy bonito ver los conciertos como ese momento de comunidad y de conocer a otra gente que se encuentra en la misma situación y con la que puedes disfrutar y compartir algo tan especial”

P. Háblame más de tu paso por Centroamérica y Latinoamérica. Has estado de gira por varias ciudades de México, en El Salvador, Guatemala, Colombia, Costa Rica, Perú o Chile.

R. Tanto Latinoamérica como Centroamérica me encantan. Creo que estoy completamente enamorado, sobre todo de México. La gente es muy real, muy auténtica. Creo que se consume música de una forma muy diferente a aquí, bastante más libre de prejuicios, porque aquí creo que juzgamos mucho el libro por la portada, cosa que allí no noto tanto. Hay público para todo.

P. También en Estados Unidos, donde has pasado por sitios tan emblemáticos como San Francisco, Chicago, Brooklyn o California. En este último actuaste dentro del festival Darker Waves, en el que estaban bandas míticas del post-punk y los ochenta como New Order, Tears for Tears, Echo and the Bunnymen... ¿Qué te has llevado de tantas experiencias al otro lado del charco?

R. Estados Unidos al final es como una consecuencia de Latinoamérica, porque el público mayoritario eran latinoamericanos o segundas y terceras generaciones de hijos de latinoamericanos. Que quizás no hablan mucho español, pero sí están como en una situación muy difícil porque viven entre los americanos, estos no les consideran nada americanos y los latinoamericanos ya no les consideran latinoamericanos. Viven una realidad muy complicada y creo que mi música en concreto consigue conectar con parte de esa gente y han llegado a identificarse con eso. Y lo que más me he llevado de allí es un poco como ese sentimiento de ver que de alguna manera rompía con lo que hay. Allí cada uno vive realidades muy individualistas. Estados Unidos es un país superindividualista. Y me pareció muy bonito ver en los conciertos ese momento de comunidad y de conocer a otra gente que se encuentra en la misma situación y con la que puedes disfrutar y compartir algo tan especial. O sea, fue muy bonito. Me llevé muy, muy buena sensación.

Marcos Crespo, aka 'Depresión Sonora', durante su entrevista con Infobae España en las oficinas de Sonido Muchacho (Helena Margarit)

P. En España también tienes tu público y cada vez lo has ido encontrando más, pero de alguna manera la sensación es que eres más reconocido fuera que aquí, ¿por qué crees que sucede? ¿Hay menos cultura y tradición de post-punk, de esa música de nicho?

R. Sí, exacto, creo que no hay tanto de eso como en otros países, como que aquí es más difícil encontrar tu hueco musical. En España si te sales de la norma o de un camino, esto es, del mainstream, de lo urbano, de la electrónica... es más complicado. No hay hueco, la escena de música independiente un poco más alternativa es muy complicada. Tampoco somos tanta gente, en México hay cuatro veces la gente que hay en España, ¿sabes? Y en realidad, menos ciertas cosas, la música que hago creo que es muy generalista en cuanto a que la puede entender cualquier persona. Es un lenguaje muy común que cualquiera se puede sentir identificado. Quizás aquí hay bandas que sí tiran mucho más de un imaginario cultural español y yo no lo hice ni lo hago en ningún momento. Y creo que eso hace que sea mucho más accesible fuera de España.

P. Aun con todo, creo que están empezando a salir en los últimos años bandas que sí conectan con esa música y que cambian un poco con la dinámica del indie español que había hasta el momento, cada una a su manera. Has llegado a colaborar con algunas de ellas, como Carolina Durante o VVV Trippin’you, pero hay muchas más.

R. Sí, al final lo que tenemos en común es como una realidad, un contexto y justo las tres bandas somos de Madrid. Generacionalmente vivimos en esa misma realidad y contexto, y tenemos las mismas experiencias. Cuando escribes al final estás reflejando esa realidad que también está viviendo mucha más gente de tu generación o generaciones parecidas, ¿sabes? Y yo creo que es ahí donde donde acaba conectando, como en ese contexto, en esa actualidad y en esa especie de movida generacional que está pasando.

“Que vaya al Coachella no viene por España, viene por esas giras por Latinoamérica, por la gira de Estados Unidos, por hacer un sold out en Los Ángeles...”

P. Me produce mucha curiosidad, ¿esto lo habéis hablado entre vosotros? Al final coincidís en la mayoría de festivales, vais los unos a los conciertos de los otros a apoyaros y no es raro encontraros de fiesta juntos por algún garito de Malasaña o donde sea. ¿Sientes de alguna manera que formáis parte de una misma escena musical nueva?

R. Bueno, un poco sí, en parte lo sientes, sientes que está pasando algo. Hay bares por Madrid donde coincidimos mucha gente y piensas ‘aquí está sucediendo algo’. Quizás algún friki dentro de 20 años escriba sobre esto y tendrá un significado. Supongo que con el resto de movimientos musicales que ha habido en España pasa un poco lo mismo. Ahora mismo simplemente lo vives y lo disfrutas.

P. Si realmente existe esa ola de la que estamos hablando, vas a ser tú quien la represente en el próximo Coachella, uno de los festivales con más repercusión y visibilidad en todo el mundo. Eres el único español que va junto a Bb trickz. ¿Sientes por ello una gran responsabilidad o cómo afrontas esta oportunidad?

R. No, para nada. No lo sé porque no tengo ni idea pero diría que allí hay un escenario de música en español, y hay muchísimos nombres de gente que hace música en español, entonces me veo más como representante de eso que de España como tal. Porque al final que yo vaya al Coachella no viene por España, viene por esas giras por Latinoamérica, por la gira de Estados Unidos, por hacer un sold out en Los Ángeles... viene por otros caminos. Mucha gente aquí en España no lo ha entendido y ha dicho ‘¿pero por qué va este grupo allí?’ Y no sé, hemos hecho bastantes cosas en el otro lado y allí se tiene otra consideración del proyecto. Aquí a veces cuesta valorar estas cosas que son más outsider de lo que se supone que es la norma.

P. Bueno, pero quizá a raíz de esto puede suceder el efecto contrario, que más gente de aquí te vea allí y te empiece a escuchar, ¿no?

R. Sí, es un escaparate genial para la gente que aún no me conoce. Creo que al final lo que escribo es generalista. Y bueno, también es un poco el objetivo, que tu música llegue al mayor número de gente posible. Y creo que puede pasar, simplemente hay que darle una oportunidad. No ya a mi proyecto, sino a muchísimos que hay con muchísimo potencial aquí en España, que a veces cuesta darle la oportunidad por por eso, por salirse un poco de la norma.

P. Pero antes de viajar al Valle del Coachella primero tienes que pasar por la Riviera, donde das tu único concierto de sala en España en 2024 y en el que presentas tu recién estrenado EP, Makinavaja. Un disco que a primera vista suena algo diferente a tu último álbum, El Arte de Morir muy despacio.

R. Sí, este EP es un poco el contraste de un álbum tan conceptual y tan cerrado a nivel sonoro. Makinavaja es justo lo contrario. El arte de morir muy despacio tenía los títulos en mayúscula, muy largos...era todo una historia, muy conceptual ya te digo. Aquí todos los temas están en minúscula, son cortos y quizás es todo más libre. Quizás no tiene tanto fondo, pero creo que musicalmente a mí me parece más interesante.

Marcos Crespo, aka 'Depresión Sonora', durante su entrevista con Infobae España en las oficinas de Sonido Muchacho (Helena Margarit)

P. Comentabas en un hilo todas las referencias de los temas del EP, que eran más noventeras, desde los Smashing Pumpkins a Moby. Hay algunos artistas que tienden a negar sus posibles inspiraciones, pero tú no solo las compartes -en hilos o playlists- sino que consigues hacerlas tuyas.

R. Bueno, al final todo son referencias e inspiraciones. Yo no siento que copie nada de nadie, simplemente me gustan ciertas cosas e intento integrarlas dentro de mi propio imaginario. Y creo que es muy guay. O sea, en este EP por ejemplo, las referencias son mucho más de música de los 90 en comparación al disco anterior, que quizás se va más a los 80 en ciertas cosas. Creo que es una evolución.

P. Y dentro de esta evolución de la que hablas, ¿qué es lo siguiente que tienes pensado hacer, estás preparando algo?

R. Bueno, se irá viendo. Creo que este ha sido un poco un salto de fe, de intentar abrir nuevos caminos y nuevas posibilidades. Y creo que ha salido bien, yo estoy muy contento. Creo que el proyecto no se estancará y que irá evolucionando porque yo evoluciono y no me quiero aburrir. Sobre todo no me quiero aburrir yo mismo con mi trabajo. Y primero tengo que dar un concierto en la Riviera el 22 de marzo, al que imagino que vendrás.

P. Sí, por supuesto. Allí estaremos.

R. Eso es, tengo muchas ganas, he preparado algo muy guapo. Te prometo que va a estar chulo, ¿eh?