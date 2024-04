Los mejores festivales de música en España para el verano de 2024: fechas, precios y artistas confirmados

Imagen del BBK Live

La puesta de largo del Festival SanSan en Benicássim ha sido en gran medida el pistoletazo de salida para la temporada de festivales. Con el buen tiempo y posteriormente las vacaciones, muchos jóvenes (y no tan jóvenes) se deciden a pasar los días en alguno de los festivales de España. Estos, por supuesto, aprovechan para reunir algunos de los mejores grupos del panorama internacional y traer a grandes estrellas internacionales.

Desde grandes ciudades como Madrid y Barcelona a otras como Bilbao y Santiago de Compostela, traemos algunas de las propuestas para la primera temporada veraniega que se avecina. Festivales de todo tipo de música y público, en mar o en montaña y en distintas fechas para poder elegir con mayor libertad. Con fechas, precios y artistas confirmados ya, es el momento de repasar algunas de las opciones más interesantes de festivales de música.

Tomavistas (24-25 mayo)

Comenzamos en Madrid con todo un clásico moderno como el Tomavistas, que ha sabido reinventarse con el paso de los años y que en esta nueva edición presenta una gran novedad. Tras situarse en el Parque Enrique Tierno Galván durante tantos años, esta vez se pasa a la Caja Mágica, donde se desarrollará durante los días 24 y 25 de mayo y por donde desfilarán artistas como Phoenix, The Jesus and Mary Chain o Los Planetas, más presentes que nunca con el estreno de Segundo premio. Con respecto a los precios, el abono general cuesta 115 euros (más gastos de gestión), aunque ya han salido a la venta también entradas de día por un precio de 60 euros, tanto viernes como sábado.

Entrevista a Depresión Sonora.

Te puede interesar: ‘Segundo premio’, la biografía “no oficial” de Los Planetas que ha triunfado en el Festival de Málaga

Primavera Sound (29 mayo - 2 junio)

De la capital nos trasladamos a la ciudad condal, para asistir a uno de los festivales más importantes de los últimos años, que con el tiempo se ha convertido incluso en internacional y ha celebrado ediciones en otros países como Argentina, Brasil o Portugal. Tras pasar el año pasado por Madrid sin gran éxito, el Primavera de este año cuenta con artistas como Pulp, Lana del Rey, The National, Mitski o SZA. El abono actual cuesta 295 euros más gastos de gestión, aunque cada vez quedan menos entradas antes de que suba de precio.

O Son Do Camiño (30 mayo - 1 junio)

No nos movemos del norte, aunque sí vamos a la otra punta. En Santiago de Compostela, en el monte Do Gozo, tiene lugar uno de los festivales de música que más han crecido en los últimos años, hasta convertirse en todo un imprescindible de apertura del verano. La edición de este año viene además avalada por un cartel tan variopinto que incluye a Green Day y J Balvin en el mismo escenario o Thirty Seconds to Mars con Melendi y Myke Towers. Música para todos los gustos y generaciones en un sitio idílico cuyo acceso tiene un precio de 139 euros más gastos por los tres días.

Imagen del Mad Cool de Madrid

Mad Cool (10-13 Julio)

De vuelta a la capital, porque Madrid tiende a aglutinar algunos de los festivales más importantes cada verano, a pesar del calor que hace siempre en la ciudad. Pero el Mad Cool se ha convertido en un must de la temporada para muchos melómanos, y este año no será diferente, con artistas como Dua Lipa, Maneskin o The Killers como principales cabezas de cartel. Todo ello en una gran fiesta que tiene un precio de 230 euros por el abono de cuatro días, aunque con la posibilidad de adquirir entrada de día desde 89 euros.

Bilbao BBK Live (10-13 julio)

Volvemos a las montañas del norte, pero esta vez a las de Bilbao, en concreto el Kobetamendi, donde desde hace más de 15 años se celebra el BBK Live durante la segunda semana de julio. En esta ocasión, subirán a los escenarios bandas como The Prodigy o Massive Attack, Arcade Fire o Jungle, en un regreso al indie después de otras ediciones con cabezas de cartel más urbanos, como sucedió en la edición anterior con Duki o Villano Antillano. El bono tiene un precio de 175 euros sin camping y 200 con él, aunque también hay disponibles entradas de día a 75 euros cada una.

Te puede interesar: ‘Depresión Sonora’, el chico de Vallecas que triunfa en Latinoamérica: “En España es más difícil encontrar tu hueco cuando te sales de la norma”

FIB Benicássim (18-20 Julio)

Para terminar, nada mejor que la playa de Castellón y todo un mítico de los festivales veraniegos como el FIB, que lleva tantos años trayendo a las bandas más interesantes del panorama nacional e internacional. En este caso, coincidirán durante tres días grupos emergentes de nuestro país como Depresión Sonora, Cariño, Niña Polaca o La Paloma con otros reconocidos internacionalmente como Black Eyed Peas, The Libertines o The Vaccines. Todo ello por un precio bastante más reducido en comparación al resto de festivales, ya que el abono cuesta 45 euros más gastos, aunque el cupo es limitado y pronto se encarecerá.