Colleen Hoover vio a su padre violentar a su madre y escribió un libro para sanar: ahora es la autora más popular de Tik Tok

Colleen Hoover nació en 1979 en Texas, Estados Unidos.

El fenómeno de la autora nacida en Texas, Estados Unidos, es ya conocido por todos los jóvenes lectores que siguen las tendencias del mundillo literario mediante las redes sociales. Tan solo en el año 2022 Colleen Hoover vendió casi 9 millones de ejemplares alrededor del mundo, sin contar libros electrónicos o audiolibros.

Su origen se remonta a once años atrás, cuando autopublicó su primer libro en enero (Amor en verso) y en agosto ya estaba en la lista de los más vendidos de The New York Times. Se podría decir que el éxito marcó el camino de Colleen Hoover desde sus inicios como escritora.

Sin embargo, su historia familiar estuvo marcada por tristes matices que la ayudaron a la hora de narrar historias sobre violencia familiar y amores tormentosos. Estas páginas fueron parte de un proceso de sanación, que se volcaron en historias y terminaron recorriendo todo el mundo, consolidando a una autora versátil, que escucha a su fans y tiene un excelente manejo de las redes sociales. Se podría decir que es la autora favorita de Tik Tok, se habla mucho de ella y de sus libros. Una tendencia que demostró no ser pasajera.

Romper el círculo (It Ends With Us es su título en inglés) se publicó por primera vez en 2016 y con los años empezó a tener cada vez más peso en su idioma original. Sin embargo, el verdadero furor se dio en Tik Tok entre 2021 y 2022. Esa plataforma hoy en día está brindándoles mucha visibilidad a los autores de novelas juveniles.

En 2022 Hoover aterrizó en España y Latinoamérica arrasando con las estadísticas de ventas. Al finalizar el libro, el lector se encuentra con una nota de la autora donde confiesa que su madre fue víctima de violencia doméstica por parte de su padre. Colleen presenció estas situaciones siendo muy pequeña, hechos reales que sembraron las bases de una de sus novelas más exitosas, donde la ficción y la realidad son dos caras de una misma moneda.

Para aquellos que aún no conocen la historia, Romper el círculo narra la vida de Lily, quien acaba de perder a su padre y no pudo dar un discurso en su funeral ya que no había nada bueno que decir sobre él. Una noche, cuando la joven estaba buscando escaparse de la realidad, conoce a Ryle Kincaid, un apuesto estudiante de Medicina del cual termina perdidamente enamorada a pesar de que él le aclara desde un principio que solo es un hombre de encuentros casuales, no cree en el amor.

Por cuestiones del destino, Lily se irá encontrando cada vez más seguido con Ryle y la tensión sexual, como así también el amor, irán construyendo un romance aparentemente único, especial y realista, que se irá ensombreciendo a medida en que Ryle comienza a tener actitudes violentas para con Lily.

En medio de las capacitaciones para ser neurocirujano de Ryle y el desarrollo del nuevo negocio de la protagonista, el pasado visitará a Lily, quien se reencontrará con Atlas, su primer amor, testigo de la violencia que sufría la mamá de Lily en su adolescencia. Atlas rápidamente se da cuenta que algo no está bien en Ryle y le advierte a Lily sobre esta situación, ya que no quiere que su gran amor de la adolescencia repita la historia de su progenitora. No obstante, el camino por el que deberá atravesar la protagonista es muy duro y llevará su tiempo descubrir si está dispuesta a darle una última oportunidad a Ryle o si decide dar un paso al costado y buscar algo mejor para ella, que incluso, ese algo mejor puede ser Atlas.

Cuando decimos que Colleen Hoover escucha a sus fanáticos y es la reina de Tik Tok, lo decimos con motivos. En 2022 lanzó la continuación de la historia de Lily, Ryle y Atlas, la segunda y ¿última? novela de este romance tormentoso al que llamó Volver a empezar (It Starts with Us). El libro llegó a la Argentina de la mano de Planeta a comienzos de este año y promete un potencial cierre a la historia que estuvo en el boca en boca de todo el mundo juvenil cibernético.

La saga sigue, así que alerta de spoiler

Volver a empezar (It Starts with Us) nos presenta a Lily, quien ya se ha convertido en madre y ha decidido ponerle fin a su matrimonio con Ryle. Lily no puede negar que Ryle se comporta como un buen padre a pesar de que tiene un horario laboral del infierno. Sin embargo, la protagonista tiene bien en claro que nunca dejará a Ryle a solas con su bebé hasta que la pequeña no sea capaz de hablar y decirle a su mamá si su padre alguna vez intenta golpearla. Es por esta razón que las asperezas están muy presentes en esta crianza dividida, pero compartida.

Un día, cuando la protagonista está a punto de dejar a su bebé con su padre y tíos, se encuentra con Altas. Su primer amor. Su mejor amigo. Quien la ayudó cuando estuvo embarazada y la apoyó en el momento más duro: tomar la decisión de que esa herencia de relaciones violentas terminaba con ella y Ryle de una vez por todas. Reencontrarse con Atlas la descoloca pero no la inhibe a la hora de agradecerle y volver a intercambiar contactos. Luego, pensando en frío, Lily se dará cuenta de que quiere pero no se anima a dar el siguiente paso; es madre, está separada, pero al mismo tiempo quiere volver a tener en su vida a Atlas. Sentimientos encontrados en medio del proceso de una mujer en el puerperio.

Lily no sabe si Atlas estará dispuesto a ser parte de su vida, ya que ahora no es solo conocer a la Lily adulta, sino aceptar todo el paquete: a su hija, a un ex marido complicado y a unos cuñados que la apoyan y quieren como si aún fuera miembro de su familia. Pero si en algo siempre se destacó Atlas es en la templanza y la benevolencia.

Esta continuación es mucho menos dura que la primera entrega de la historia de Lily y Ryle. La violencia doméstica sigue girando alrededor de la trama, pero esta continuación trata más sobre el después, las segundas oportunidades, el proceso de sanación y la reconstrucción. Aquí toma mucho más protagonismo Atlas, su historia, su familia y el lapso entre que vio a Lily adolescente hasta que se la encontró ya de adulta.

Volver a empezar (It Starts with Us) es la continuación que todos los fanáticos de Colleen Hoover necesitaban y ella se los dio. Nos queda muyen claro que esta nueva entrega fue aclamada por los fans y la autora no dudó en darles el gusto.

Y decimos que es el potencial final ya que con Hoover nunca se sabe. Lo que quiere, lo tiene. Y lo tiene con el apoyo de sus lectores, que aman su faceta romántica, su faceta thriller, e incluso aquella de historias tormentosas y oscuras. Tan así que esta exitosa historia pasará a la pantalla grande. Hace pocas semanas se confirmó la adaptación cinematográfica de Romper el círculo.

Hasta el momento se sabe que el papel de Lily será interpretado por Blake Lively, protagonista de la serie estadounidense Gossip Girl (2007-2012), quien también trabajó en El secreto de Adaline (2015) y a su vez es reconocida en el ámbito de las novelas gráficas por haber formado parte de la desastrosa versión de Linterna Verde, protagonizada por Ryan Reynolds. Justin Baldoni —protagonista de Jane the Virgin (serie 2014-2019) y director de A dos metros de ti (película 2019)— será el director a cargo de llevar a la pantalla grande Romper el círculo y formará parte del elenco principal.

Romper el círculo y Volver a empezar son dos libros que hablan de relaciones amorosas, pero que incluyen escenas explícitas de violencia de género y maltrato psicológico. Dos libros que componen una historia que sigue dando mucho que hablar. Algunos la aman, otros no tanto. Pero los números hablan por sí solos y a medida que pasa el tiempo Colleen Hoover sigue rompiendo récords, por lo que vale la pena darle una oportunidad, siempre con supervisión, y recordando que no se deben romantizar las relaciones tóxicas.

