Para las Cariño, ya ‘nada importa tanto’: “Ahora hacemos más pop que nunca, pero con el ‘tonti’ tachado”

Paola, María y Alicia, integrantes de la banda Cariño (Universal Music Group)

Para que una canción tenga (o mantenga) el sello de Cariño “ha tenido que haber un enamoramiento, un desamor”, o un suceso vivido siempre desde el espectro de lo emocional. Eso sí, los sentimientos que ahora coronan su realidad dan paso a una gestión más madura de las situaciones que narran. “Después de haber estado cinco años tocando, llega un punto en el que te das cuenta de que nada importa tanto, que lo más importante es tu casa, tu gente y las cosas más primarias, de raíz”, indica Paola Rivero (Tenerife, 1995) a Infobae España.

La banda atiende a este medio para presentar el primer adelanto de su próximo álbum (que verá la luz este otoño): Nada importa tanto, un tema que mantiene el espíritu divertido de la banda, pero que apela a un prisma más adulto. “Quizá es más triste y más denso, hemos intentado representar esta nueva etapa”, dice Alicia Ros (Madrid, 1993). “Ya toca ser un poco más adultas”, añade entre risas. Tras Movidas (2018) y Cariño (2022), el trío busca alejarse de la imagen “infantil” que habían perpetuado en sus trabajos anteriores. “Éramos niñas, estábamos viviendo todo desde la juventud y ahora estamos en una nueva etapa un poco más seria”, añade.

Para María Talaverano (Córdoba, 1993), el “humor” es lo que más perdura de las Cariño en el nuevo disco. “En eso no hemos cambiado”, dice. Tras haber actuado en 2022 en Coachella, el festival más notorio del planeta, y tras varios vertiginosos años encima de los escenarios, el grupo regresa para “hacer más pop que nunca, pero con el tonti tachado”, indica Paola. A la banda siempre se la ha asociado al género del tontipop, una etiqueta que pretendía explicar sus pegadizas letras y sus situaciones adscribibles a cualquier ser humano con teléfono, Tinder y relaciones de desgaste emocional.

Sin embargo, ahora desechan la idea de que sus versos se asocian a una vagueza lírica. “Me hacía gracia al principio, pero no le veo el sentido a decir que nuestras canciones son tontipop porque no me parecen tontas, muchas letras tienen un desarrollo intelectual”, defiende Alicia. No quiere mojarse hablando de nombres, pero cree que hay “muchas canciones mainstream que son cuatro frases al más puro estilo ‘te quiero en mi cama’ y cuatro cosas más” que no se etiquetan de la misma manera que las suyas.

Cariño presenta 'Nada importa tanto', el adelanto de su próximo disco (Universal Music Group)

“Nos meten en el mismo ‘pack’ que las Ginebras por ser chicas”

Cariño entra en una fase de su carrera en la que el desenfreno no es cool. Al futuro, el grupo le pide “tranquilidad”: “Hemos estado tocando muchísimo, no hemos parado, ha sido todo muy acelerado y loco”, admite Paola. Pese a que buscan un remanso de paz, ya han anunciado la gira Tanto por hacer, que arrancará el 21 de noviembre en Bilbao y que, de momento, culminará el 2 de marzo de 2025 en la icónica Sala La Riviera de Madrid. La guitarra no descansa ni coge polvo, porque antes de arrancar su nuevo Tour, el grupo se subirá al escenario del Brizna Festival (el próximo 3 de agosto en Huesca) y en el Granada Sound (el 14 de septiembre en la ciudad andaluza).

La banda considera que a los grupos con sus componentes se les sigue poniendo la etiqueta ‘femenina’. “A las Cariño y a las Ginebras nos meten en el mismo pack por el hecho de ser mujeres. En los festivales, por ejemplo, nosotras actuamos el viernes y ellas el sábado. No consiguen concebir que somos dos grupos distintos, entonces tienen que ordenarlo para que cada día haya un grupo de chicas”, indica Alicia sobre la cuota de género que buscan los macroeventos musicales.

“Siento que sigue habiendo la barrera de que la mujer que es artista canta bien y tiene presencia, pero que el hombre es el rockero desenfadado”, dice Paola. “No somos las artistas perfectas que la gente espera de nosotras y nunca lo seremos”, añade para quebrar las expectativas que el público tenga hacia ellas. “Somos tres personas con vidas comunes y con cosas normales que contar. Cubrir ese cupo siempre va a ser una frustración que tengamos”, concluye.

Cariño, la banda que busca alejarse del 'tontipop' (Universal Music Group)