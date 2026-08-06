Aemet advierte de un peligro de incendios "muy alto o extremo" el día del eclipse

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Madrid, 6 ago (EFE).- El peligro a que se declaren incendios forestales "va a ir a más" y podrían darse niveles "muy altos o extremos" en amplias zonas de España el próximo 12 de agosto, el día del eclipse solar, según ha advertido este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En un mensaje publicado en sus cuentas de las redes Telegram y X, el citado organismo alerta también de que cara a la jornada de este jueves el peligro de que se declaren fuegos será "muy alto en zonas del norte y este peninsular y en Canarias".

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Plantea asimismo en su información una serie de recomendaciones con el fin de "prevenir incendios forestales y proteger zonas naturales", entre las que se prohíbe encender fuego y no aparcar sobre vegetación seca.

Esa lista con pautas de prevención insta a mantener accesos libres para emergencias; recomienda consultar diariamente el nivel de peligro de incendios; evitar saturar zonas frágiles y no dejar residuos en ese tipo de entornos naturales.

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Los consejos contemplan también la conveniencia de no ocasionar perturbaciones en la fauna local y no invadir fincas o terrenos agrícolas.

La Agencia ha anunciado esta semana que a partir de mañana viernes elaborará una predicción especial diaria sobre nubosidad donde se presenten las zonas geográficas en las que pueden aparecer nubes que impidan observar con claridad el eclipse total de sol.

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Ese boletín incluirá la predicción meteorológica general, información sobre fenómenos meteorológicos adversos y el pronóstico del peligro de incendios, además de la predicción de la nubosidad, parámetro clave a la hora de contemplar el eclipse. EFE