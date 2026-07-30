Buxadé (Vox) acusa a Sánchez de ser el "responsable" de la situación migratoria en Ceuta, que tilda de "asalto masivo"

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El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser el responsable de la situación migratoria que atraviesa la ciudad de Ceuta, que ha definido como "asalto masivo".

"Asalto masivo en Ceuta. Anunciado. Un solo responsable: Sánchez. Cómplices: muchos, un listado interminable", ha escrito el eurodiputado de Vox en su perfil oficial de la red social 'X'.

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Precisamente este jueves el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha trasladado la petición de "socorro" al Gobierno en la que ha pedido la "emergencia nacional" por la situación de presión migratoria que sufre la ciudad autónoma en los últimos días, reclamando al mismo tiempo al Ejecutivo que asuma el "mando único" con acciones "contundentes" que respondan a una crisis de "esta magnitud y naturaleza".

Mientras, Buxadé ha proclamado que las víctimas de esta situación son los "ceutíes y por extensión todos los españoles", para augurar también que el "silencio de las élites dirigentes" sobre lo que ocurre en Ceuta "será estruendoso".

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El pasado martes el líder de Vox, Santiago Abascal, alertó que la frontera de Ceuta vive "una de sus mayores emergencias inmigratorias" y sostuvo que ni el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ni el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), tenían "ninguna intención de poner remedio".