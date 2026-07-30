El príncipe Harry, Elton John y Elizabeth Hurley se enfrentan a pagar más de 20 millones de euros al ‘Daily Mail’

El príncipe Harry, Elton John y Elizabeth Hurley se enfrentan a una multa millonaria. (Montaje Infobae)

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El príncipe Harry, Elton John, Elizabeth Hurley y otros cuatro demandantes de alto perfil podrían verse obligados a desembolsar decenas de millones de libras de su propio bolsillo tras perder su demanda contra la editorial del Daily Mail. La Alta Corte de Londres celebró este miércoles 29 de julio la primera de dos jornadas de audiencia para determinar el reparto de los costes de un proceso judicial que duró once semanas y cuya factura total supera las 34,5 millones de libras (unos 40 millones de euros), según informó Reuters.

Para entender la magnitud de la deuda que ahora enfrentan, hay que remontarse al origen del caso. Durante más de cuatro años, el duque de Sussex, Harry, junto a seis figuras públicas —el cantante Elton John y su marido David Furnish, las actrices Elizabeth Hurley y Sadie Frost, la activista Doreen Lawrence y el expolítico Simon Hughes— acusaron a Associated Newspapers Limited (ANL), propietaria del Daily Mail y del Mail on Sunday, de haber recopilado información de forma ilícita para publicar unos cincuenta artículos entre 1993 y 2018. Las acusaciones abarcaban desde la interceptación de mensajes de voz y la escucha de conversaciones telefónicas con ayuda de detectives privados, hasta el pago a policías con vínculos corruptos y la suplantación de identidad para obtener historiales médicos. ANL negó en todo momento cualquier irregularidad y sostuvo que sus periodistas obtuvieron la información por vías legales: fuentes cercanas a los afectados, personal de la Casa Real y publicistas.

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El príncipe Harry de Gran Bretaña sale del Tribunal Superior el primer día de un juicio de nueve semanas contra Associated Newspapers, editora del Daily Mail. (REUTERS/Toby Melville)

El 7 de julio, el juez Justice Nicklin desestimó la totalidad de las 97 alegaciones en una sentencia de 436 páginas. Su razonamiento fue preciso: los demandantes no aportaron pruebas suficientes de que la información hubiera sido obtenida de forma ilegal. “La sospecha, aunque sea comprensible, no equivale a una prueba”, escribió Nicklin, según recogió el New York Times. El tribunal rechazó el argumento de que, por el mero hecho de que la información fuera privada y ANL no pudiera explicar con exactitud cómo la consiguió, debía concluirse que había sido obtenida de manera ilícita. ANL celebró el fallo como “una victoria aplastante para el Daily Mail y sus periodistas".

El seguro colectivo para cubrir los costes

Tras la derrota judicial, el problema financiero que enfrenta el grupo de demandantes es de gran envergadura. Antes del juicio, contrataron un seguro colectivo de 16,2 millones de libras (unos 19 millones de euros) para cubrir una eventual condena en costes. Ese cálculo se basó en el presupuesto que ANL había declarado ante el tribunal: 20 millones de libras. El problema es que la editorial terminó gastando34,5 millones de libras(40 millones de euros), es decir, unos 17 millones de euros más de lo anunciado, sin informar a la parte contraria. “ANL aumentó su gasto sin decírnoslo”, denunció el abogado de los demandantes, Nicholas Bacon KC, en sus argumentos escritos ante el tribunal, según detalló The Guardian. La diferencia entre lo que cubre el seguro —19 millones de euros— y lo que ANL reclama —40 millones de euros— deja a los demandantes expuestos a un déficit que podría superar los 21 millones de euros a cargo de sus propios bolsillos.

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La disputa en la audiencia de costes gira en torno a la modalidad de pago que ordenará el juez. ANL reclama que los demandantes abonen sus gastos en base de indemnidad, una modalidad más estricta bajo la cual el perdedor cubre todos los costes del ganador sin necesidad de demostrar que son proporcionales. Como primer pago provisional, la editorial exige 9,9 millones de libras (11,5 millones de euros) en un plazo de dos semanas. Los demandantes, por su parte, proponen una modalidad estándar —que sí exige proporcionalidad— y ofrecen un pago provisional de 8 millones de libras antes del 28 de agosto. Bacon tachó los gastos de ANL de “vertiginosos” y señaló que la editorial superó su presupuesto aprobado por el tribunal en más de 18,6 millones de libras.

El abogado de ANL contraargumentó que este litigio estuvo lejos de ser un caso “ordinario y razonable”. Describió la demanda como un “ataque en toda regla” contra la editorial y un “aluvión de publicidad” que dañó la reputación de sus periodistas durante años. Los demandantes lanzaron acusaciones “extremadamente amplias” con la esperanza de que el caso prosperara y de atraer a otros afectados a la causa, sostuvo la defensa de ANL, según AFP.

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Harry reaccionó con dureza al fallo de principios de julio. “El empeño del tribunal en exculpar al Mail es tan chocante como injustificado", declaró el duque en un comunicado, en el que calificó la sentencia de “incoherente” y defendió que los demás demandantes “actuaron con honestidad y de buena fe”. El hijo del rey Carlos III, residente en California con su esposa Meghan Markle y sus hijos, ha vinculado públicamente la presión de los tabloides con la muerte de su madre, la princesa Diana, en París en 1997. En su declaración ante la Alta Corte en enero, al borde de las lágrimas, describió la vida de Markle como “absolutamente infernal” a causa del acoso mediático.

La audiencia prosigue este jueves , y la decisión definitiva sobre los costes será notificada por escrito en una fecha posterior.

Con información de Reuters, BBC y The Guardian