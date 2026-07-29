Acordado el realojo de los dos últimos municipios en Madrid

Madrid, 29 jul (EFE).- El ministro del interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado este miércoles el realojo de los municipios madrileños de Valdemaqueda y Robledo de Chavela, los últimos dos que quedaban desalojados en Madrid.
Ayer ya se realojaron Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo.
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Solo quedan por realojar en este incendio las urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa. EFE
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