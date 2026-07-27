Podemos llama "criminal" a Ayuso tras acusarla de recortar en prevención de incendios

Madrid, 27 jul (EFE).- El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha llamado este lunes "criminal" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras acusarla de recortar recursos para la prevención y extinción de incendios y de precarizar la situación de los bomberos forestales.

En una rueda de prensa celebrada en la sede del partido, Fernández ha cargado contra las políticas del PP en las comunidades donde gobierna y ha denunciado que los recortes en prevención de incendios, que están afectando estos días a provincias como Madrid o Ávila, son "palmarios".

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Como ejemplo, ha dicho que en Castilla y León el presupuesto destinado a este ámbito se ha reducido un 90 por ciento en los últimos 13 años y en el caso de la Comunidad de Madrid ha acusado al Gobierno de Ayuso de "precarizar de forma salvaje" a los bomberos forestales. "Ayuso está adelantado por la derecha a Nerón, es una criminal", ha afirmado.

El portavoz de Podemos ha pedido tomar medidas contra el cambio climático y mantener sistemas de prevención y extinción de incendios "cien por cien públicos" reforzando los medios humanos, materiales y económicos, al insistir en que "los incendios se apagan en invierno". EFE

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