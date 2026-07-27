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Osasuna ata a Dubasin hasta 2030 por cuatro millones de euros

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Pamplona, 27 jul (EFE).- Osasuna ha cerrado el fichaje de Jonathan Dubasin, atacante procedente del Sporting de Gijón, que llega tras firmar 17 goles la pasada temporada y se compromete hasta 2030 a cambio de 4 millones de euros.

Osasuna ya tiene a su gran apuesta para reforzar el ataque. El club rojillo ha hecho oficial el fichaje de Jonathan Dubasin, que llega procedente del Sporting de Gijón tras cerrar una de las operaciones más importantes del verano.

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La entidad navarra pagará cuatro millones de euros fijos por el extremo ilerdense, una cantidad a la que podrán sumarse variables ligadas a la permanencia en Primera División. El futbolista firma hasta junio de 2030 y tendrá una cláusula de rescisión de 40 millones de euros.

A sus 25 años, Dubasin aterriza en El Sadar después de firmar la mejor temporada de su carrera. El atacante anotó 17 goles y repartió cuatro asistencias con el Sporting, confirmándose como uno de los jugadores más desequilibrantes de Segunda División. Su velocidad, movilidad y polivalencia le permiten actuar en cualquiera de las posiciones del frente ofensivo, un perfil que encaja con la idea de juego de Luis Miguel Ramis.

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Formado en La Seu d'Urgell, el nuevo jugador rojillo pasó por las categorías inferiores del Andorra, Atlètic Segre y Girona antes de iniciar un recorrido que le llevó por Figueres, Costa Brava, Logroñés, Albacete, Basilea, Oviedo y Sporting. Ahora da el salto a Primera División de la mano de Osasuna, donde reforzará el extremo derecho y ampliará las opciones ofensivas del técnico rojillo.

Dubasin se incorporará esta misma tarde a la concentración de pretemporada que el equipo realiza en Norwich, Inglaterra, mientras que su presentación oficial tendrá lugar a la vuelta del stage. EFE

le/ja/fc

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