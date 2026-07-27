Muere una ballena que apareció varada en una playa en Arteixo (A Coruña)

Guardar

A Coruña, 27 jul (EFE).- Una ballena que apareció varada este lunes en la playa de Sabón, en Arteixo (A Coruña), ha fallecido tras ser remolcada mar adentro.

Un particular avisó al 112 Galicia en torno a las nueve de la mañana de la presencia del cetáceo en una zona próxima a la orilla de este arenal.

PUBLICIDAD

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencias de Arteixo, especialistas de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma), Salvamento Marítimo, Guardia Civil y Protección Civil.

A pesar de que el animal presentaba algunas heridas, los participantes en el operativo lograron ayudar a la ballena a volver mar adentro, pero no logró sobrevivir y finalmente murió. EFE

PUBLICIDAD

car/jr/icn