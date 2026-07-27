Los Mossos investigan un ataque islamófobo contra la mezquita de Vilanova del Camí

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Barcelona, 27 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan un ataque islamófobo contra la mezquita de Vilanova del Camí (Barcelona), en la que los autores de la agresión realizaron pintadas en el edificio y dejaron carne de cerdo en la puerta de entrada.

Durante el incidente, que se produjo la madrugada del pasado sábado 25 de julio, los atacantes efectuaron pintadas en la fachada y en la puerta del templo, en las que aparecía en mayúsculas la expresión 'reemigración', según han informado a Efe fuentes policiales.

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La expresión 'reemigración' ha sido adoptada por partidos de la ultraderecha en Europa, con la que se defiende la expulsión, deportación o el retorno masivo de migrantes.

Tras recibir una denuncia por este asalto contra la mezquita, los Mossos han abierto una investigación, aunque por el momento no hay ningún detenido. EFE

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