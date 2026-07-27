Las Sesiones AFE afrontan ante el Johor malasio su segundo amistoso de pretemporada

Mutxamel (Alicante), 27 jul (EFE).- La selección de futbolistas de Sesiones AFE afrontará este martes su segundo amistoso de pretemporada ante el Johor Darul Ta'zim de Malasia, en un encuentro que se disputará a las 19:00 horas en el estadio Camilo Cano de La Nucía, Alivante, y en el que el conjunto dirigido por el argentino Mariano Pernía volverá a medir su nivel ante un rival de entidad.

Más allá de los resultados, la 40 edición de las Sesiones AFE ya ha cumplido uno de sus principales objetivos, ya que dos de los futbolistas que comenzaron la concentración, Sergio Mendinueta y Aboulaye Kamate, ya la han abandonado para firmar contratos con nuevos clubes.

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El equipo de AFE llega al encuentro después de ofrecer una buena imagen en su estreno ante el Hércules, uno de los máximos aspirantes al ascenso a Segunda División, frente al que perdió por 1-2 con un gol del conjunto alicantino en el tiempo de descuento.

El partido ante el Johor supondrá una nueva oportunidad para que los futbolistas convocados por el sindicato continúen mostrando sus capacidades ante un rival que ya ha demostrado su competitividad en esta pretemporada.

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El conjunto malasio empató el pasado viernes ante el Elche, también en La Nucía, en un encuentro en el que puso de manifiesto su nivel y exigió al conjunto ilicitano, que afronta su regreso a LaLiga EA Sports. El Johor volverá a ser, por tanto, una exigente prueba para la selección de las Sesiones AFE.

El conjunto dirigido por Mariano Pernía afrontará el encuentro con el objetivo de seguir dando visibilidad a sus futbolistas y de continuar generando oportunidades para los jugadores sin equipo que participan en esta concentración.

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La 40 edición de las Sesiones AFE cerrará su pretemporada con este grupo de jugadores con un último amistoso ante el Atzeneta, que se disputará el 1 de agosto en las instalaciones de Bonalba, sede de la concentración. EFE

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