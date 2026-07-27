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Investigan una agresión de varias menores a otra en Huelva difundida en redes sociales

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Moguer (Huelva), 27 jul (EFE).- La Guardia Civil investiga una presunta agresión entre menores ocurrida en Moguer (Huelva) que ha sido difundida en redes sociales, en un vídeo en el que se ve cómo varias jóvenes, al parecer menores, insultan y golpean a una de ellas, mientras otra graba la escena.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, el vídeo ha sido difundido en redes sociales y grupos de mensajería instantánea y en las imágenes se puede ver cómo las menores se alternan para propinar bofetadas, puñetazos y rodillazos a la víctima mientras otras se ríen y jalean la agresión.

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La Guardia Civil, tras tener conocimiento de la difusión de las imágenes, ha trasladado el caso a la Policía Judicial, que trabaja para intentar identificar a las presuntas autoras, sin que conste que haya denuncia presentada por el momento por estos hechos. EFE

fcs/fs/ram

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